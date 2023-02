7 priežastys, kodėl verta kasdien suvalgyti bent vieną kivį

Šiame nebrangiame superprodukte yra gausu itin naudingų maistinių medžiagų, o jo pritaikymo virtuvėje galimybės – neribotos.

„Kiviai yra labai universalūs ir gali būti įtraukti į daugybę saldžių ir pikantiškų patiekalų – juos galima net naudoti mėsai suminkštinti“, – sako Abeer Bader, Masačusetso ligoninės klinikinės mitybos specialistė. Kivyje esantis aktinidinas – fermentas, kuris, kaip įrodyta, padeda organizmui virškinti įvairių rūšių baltymus, todėl tai puikus priedas prie mėsos.

Kuo pasižymi kiviai ir kaip juos valgyti? Visus kivių privalumus išvardijo portalas „Real simple“.

Kiviuose gausu imunitetą stiprinančių vitaminų C ir E.

„Šis saldus ir gaivaus skonio superproduktas yra puikus vitamino C šaltinis“, – sako A.Bader. Viename puodelyje kivių yra daugiau nei 250 procentų savo dienos vitamino C poreikio.

Kiviuose taip pat gausu vitamino E. Tiek vitaminai C, tiek E yra labai svarbūs palaikant sveiką imuninę sistemą, nes jie yra galingi antioksidantai, padedantys kovoti su ligas sukeliančiais laisvaisiais radikalais. Vienoje apžvalgoje, paskelbtoje žurnale „Nutrition and Cancer“, buvo nustatyta, kad kiviai turi priešvėžinių savybių, ypač susijusių su gaubtinės ir tiesiosios žarnos vėžiu.

Kiviai – skaidulų šaltinis, užtikrinantis sveiką virškinimą.

Kiviai taip pat gali palaikyti jūsų žarnyno sveikatą, nes juose gausu skaidulų ir fermentų, kurie padeda virškinti. Kiviuose yra tiek tirpių, tiek netirpių skaidulų, kurios padeda mažinti blogojo cholesterolio kiekį. Tai taip pat prebiotikų kupinas maistas – tai skaidulų rūšis, kuri veikia kaip maistas gerosioms žarnyno bakterijoms ir padeda joms klestėti. Be to, kiviuose yra daug aktinidino – fermento, kuris padeda organizmui virškinti įvairių rūšių baltymus, įskaitant tuos, kurie yra mėsoje, glitimo, riešutų ir ankštinių augalų. Dėl to kiviai – puikus užkandis po pietų ar vakarienės.

Kiviuose yra daug augalinių junginių.

Kiviuose taip pat gausu augalinių junginių – antioksidantų, padedančių sumažinti uždegimą organizme. Šiuose vaisiuose yra daug karotinoidų, ypač liuteino ir zeaksantino, todėl jie stiprina regėjimo sistemą, smegenų, širdies, kepenų ir odos sveikatą, padeda išvengti su amžiumi susijusių ligų.

Kiviuose yra vitamino K, kuris palaiko normalų kraujo krešėjimą.

Kiviai, turintys daug vitamino K, gali padėti palaikyti normalų kraujo krešėjimą. Be to, vitaminas K taip pat reikalingas kaulams.

Kiviuose yra daug kalio ir vario.

Kalis yra svarbus elektrolitas organizme, padedantis palaikyti sveiką skysčių balansą. Skysčių balansas reiškia, kad ląstelėse bus normalus skysčių lygis, o kraujospūdis taip pat sureguliuotas. Varis taip pat padeda palaikyti sveikus kaulus ir nervus.

Kiviai padeda palaikyti širdies sveikatą.

Dėl teigiamo kiviuose esančių skaidulų poveikio cholesterolio kiekiui ir kalio, reguliuojančio skysčių balansą, šis atogrąžų vaisius yra itin naudingas širdžiai. Be to, nors ir nedidelis, vienas tyrimas parodė, kad trys kiviai per dieną dalyvių sistolinį ir diastolinį kraujospūdį sumažino daugiau nei vienas obuolys per dieną.

Kiviuose yra serotonino, todėl jie gali pagerinti miegą.

Kiviai taip pat gali padėti ramiau išsimiegoti. Šiuose vaisiuose yra daug serotonino – neuromediatoriaus, kuris yra melatonino pirmtakas – pagrindinio hormono, atsakingo už sveiką miegą. Nors ir atliktas šiek tiek daugiau nei prieš dešimtmetį, vienas nedidelis tyrimas ištyrė kivių poveikį 24 suaugusiųjų miegui per keturias savaites. Tyrėjai išsiaiškino, kad du kiviai, suvalgyti valandą prieš miegą, žymiai pagerino bendrą miego laiką, miego efektyvumą ir gebėjimą greičiau užmigti.

Kaip valgyti kivius?

Valgydami kivius nenulupkite jų odelės, ypač jei ji plonytė: kivių žievelės yra valgomos ir jose yra itin daug maistinių medžiagų. Jas saugu valgyti, tik, žinoma, gerai nuplovus vaisių.

Remiantis „European Journal of Nutrition“ paskelbtais tyrimais, suvalgius kivį su odele, gaunama 50 procentų daugiau skaidulų, 32 procentais daugiau vitamino E ir 34 procentais daugiau folio rūgšties.

Kelios skanios idėjos

Dėkite kivį į rytinį kokteilį ar glotnutį.

Pagardinkite kiviais bet kokias vaisių ar daržovių salotas.

Dėkite kivių ant avižinių dribsnių košės, valgykite su jogurtu.

Pagyvinkite mėgstamus pikantiškus padažus saldžia kivių rūgštele.