Štai ką reikia valgyti, kad greičiau kristų svoris: paprasta, naudinga ir gardu

Tačiau yra keletas maisto produktų, kurie išpopuliarėjo metant svorį. Kartais jie vadinami produktais, kurie turi „neigiamas kalorijas“ – tai reiškia, kad juos vartojant sudeginama daugiau kalorijų.

Ndtv.com pasidalijo kai kuriais tokių produktų pavyzdžiais, kad galėtumėte įtraukti į savo racioną ir paspartinti lieknėjimo procesą. Tačiau, žinoma, dietą turi sudaryti ne tik šie 7 vaisiai, uogos ar daržovės.

1. Uogos

Pusėje puodelio spalvingų uogų, įskaitant mėlynes, braškes ir avietes, paprastai yra tik 32 kalorijos. Dėl žemo glikemijos indekso ir didelio baltymų kiekio uogos dažnai vadinami maistu, turinčiu neigiamų kalorijų. O uogose esantys antioksidantai padeda gintis nuo daugelio piktybinių navikų.

2. Grybai

Grybai suteikia skonį kiekvienam patiekalui, nesvarbu, ar tai būtų sriuba, pica ar rytinis omletas. Geriausia tai, kad viename puodelyje grybų yra tik 15 kalorijų. Grybuose gausu vitamino D, taip pat juose yra daug B grupės vitaminų, kurie pakelia nuotaiką ir suteikia energijos.

3. Morkos

100 gramų morkų yra maždaug 41 kalorija. Jose yra mažai cholesterolio ir sočiųjų riebalų, o tai gali būti naudinga, jei rūpesčių kelia hipertenzija. Morkos yra geras maistinių skaidulų šaltinis, jose taip pat yra daug kalio, mangano, vitamino A, vitamino C ir vitamino K.

4. Agurkai

Agurkuose yra daug vandens ir visų būtinų vitaminų bei mineralų. Dėl didelio vandens kiekio agurkai yra puikus produktas, padedantis palaikyti skysčių balansą organizme. Šis vaisius ne tik numalšina troškulį, bet ir padeda diabetikams bei žmonėms, sergantiems dirgliosios žarnos sindromu, aprūpina maistinėmis skaidulomis. 100 gramų agurkų yra tik apie 15 kalorijų.

5. Pomidorai

100 g pomidorų yra tik maždaug 19 kalorijų. Sultingi ir skanūs pomidorai yra puikus kalio, vitamino C ir maistinių skaidulų šaltinis. Pomidorai taip pat naudingi mažinant cholesterolio kiekį. Be to, juose yra likopeno – antioksidanto, kuris apsaugo odą nuo žalingų UV spindulių, yra žinomas kaip apsauga nuo vėžio.

6. Brokoliai

100 g brokolių yra apie 34 kalorijas. Juose esantis vitaminas A gali pagerinti regėjimą. Mityba, kurioje gausu kalcio, fosforo ir vitamino K, yra būtina stipriems kaulams vystytis. Brokoliuose esanti folio rūgštis ir geležis padeda išvengti anemijos. Brokoliuose esantis flavonoidas, vadinamas kaempferoliu, turi priešuždegiminio poveikio. Be to, brokoliuose yra ALA, kuri yra svarbi smegenims.

7. Obuoliai

100 g obuolių yra 50 kalorijų ir daug skaidulų. Tai puikus užkandis. Obuoliuose yra daug pektino – tirpių skaidulų, kurios skatina svorio kritimą ir padeda kontroliuoti cukraus kiekį organizme. Obuolių skaidulos taip pat padeda mažinti vidurių užkietėjimą.