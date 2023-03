Naujas tyrimas atskleidė, kiek puodelių kavos per dieną kenkia širdžiai

Kaip žinia, kava yra itin naudinga sveikatai: ji paspartina medžiagų apykaitą, suteikia energijos, saugo nuo depresijos, antrojo tipo diabeto, yra naudinga kepenims ir širdžiai.

Tačiau, remiantis naujausiu tyrimu, paskelbtu „American Journal of Clinical Nutrition“, mokslininkai nustatė ribą, kiek kofeino turėtume suvartoti kasdien.

Remiantis Pietų Australijos universiteto atliktais tyrimais, išgėrus šešis ar daugiau puodelių kavos per dieną, rizika susirgti širdies ligomis gali padidėti iki 22 proc.

Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad širdies ligos yra pagrindinė mirties priežastis visame pasaulyje, tačiau kartu tai ir viena iš labiausiai išvengiamų priežasčių.

Mokslininkai išanalizavo beveik 350 tūkst. tyrimo dalyvių nuo 37 iki 73 metų mitybos įpročius ir sveikatos įrašus.

Rezultatai parodė, kad, palyginti su tais, kurie kasdien išgeria tik vieną ar du puodelius kavos, žmonės, kurie gėrė šešis ar daugiau, turėjo 22 proc. didesnę riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis.

Tyrėjai taip pat nustatė, kad tai nepriklauso nuo genetikos.

Mokslininkai mano, kad didelis kavos kiekis yra susijęs su širdies ligomis dėl aukšto kraujospūdžio, kuris yra šalutinis kofeino perdozavimo poveikis.

„Dauguma žmonių, išgėrę daugiau kavos, pastebi, kad ima jausti didesnį nervingumą, dirglumą ar net pykinimą – taip yra todėl, kad kofeinas skatina organizmą dirbti greičiau ir sunkiau“, – sakė profesorė Elina Hyppönen.

„Siekdami išlaikyti sveiką širdį ir sveiką kraujospūdį, žmonės turi apriboti kavos vartojimą iki mažiau nei šešių puodelių per dieną – remiantis mūsų duomenimis, šeši buvo lūžio taškas, kai kofeinas pradėjo neigiamai veikti širdį ir kraujagysles“, – pridūrė ji.

Be to, mokslininkai taip pat išsiaiškino, kad tyrimo dalyviai, kurie arba niekada negėrė kavos, arba vartojo tik be kofeino, iš tikrųjų sirgo 7–11 proc. dažniau nei tie, kurie gėrė vieną ar du puodelius įprastos kavos per dieną.

„Būtina žinoti ribas, kas jums naudinga, o kas ne, – sako E.Hyppönen. – Kaip ir daugeliu kitų atvejų, viskas priklauso nuo saiko; mėgaukitės saikingai – ir organizmas jums už tai padėkos.“

Parengta pagal „Real simple“.