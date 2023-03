4 produktai, kuriuos verta rinktis pusryčiams: ir gardu, ir naudinga figūrai

Knygos „Pagaliau soti, pagaliau liekna“ autorė mitybos specialistė Lisa Young išvardijo keturis superpoduktus, kuriuos įtraukę į pusryčių meniu, lengviau deginsite kūno riebalus.

Uogos

Nesvarbu, ar jūsų mėgstamiausios uogos yra šilauogės, braškės, gervuogės, avietės, spanguolės ar kitos, mėgaudamiesi jomis būkite tikri, kad valgote kai ką itin maistingo. Paimkime, pavyzdžiui, spanguoles. Kaip nurodo WebMD, spanguolės vadinamos superproduktu, nes jose yra daug antioksidantų ir antocianinų, kurie turi priešuždegiminių savybių.

Pagardinti pusryčių košę, dribsnius ar kokteilį šviežiomis (ar šaldytomis) uogomis yra protingas pasirinkimas, jei norite numesti svorio, nes jose mažai kalorijų.

Vos viename puodelyje mėlynių yra 4 gramai maistinių skaidulų ir 25 proc. rekomenduojamos vitamino C dienos normos. Be to, tokiame kiekyje yra vos 80 kalorijų!

Ispaninių šalavijų sėklos

„Ispaninių šalavijų sėklose yra labai daug maistinių medžiagų, jose yra omega-3 riebalų rūgščių, kalcio, magnio, mangano ir skaidulų. Tyrimai patvirtino, kad skaidulos padeda mesti svorį.

Be to, ispaninių šalavijų sėklose yra ir daug baltymų, kurie gali sumažinti alkį“, – aiškina L. Young.

Taigi, kai kitą kartą pusryčiams norėsite pasimėgauti koše, trintu kokteiliu ar jogurtu, nepamirškite įmaišyti bent šaukšto ispaninių šalacijų sėklų.

Kiaušiniai

Kiaušiniai yra dar vienas puikus superproduktas pusryčiams, nes juose gausu maistinių medžiagų. Puiku ir tai, kad juos lengva paruošti ir jie itin universalūs – virkite ir valgykite vienus ar su avokadų skrebučiu, kepkite omletą su daržovėmis arba net įmaišykite į avižinę košę, kad ne tik pasimėgautumėte skaniais pusryčiais, bet ir gautumėte daugiau baltymų.

„Kiaušinius galima paruošti įvairiais būdais, todėl jie niekada neatsibosta. Be to, kiaušiniuose yra daug vitaminų ir mineralų, kurie yra nepaprastai naudingi mūsų sveikatai. O taip pat juose daug baltymų, kurie padeda ilgiau jausto sotumo jausmą“, – aiškina L. Young.

Avokadai

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – nepamirškite avokadų.

„Avokadai laikomi kaloringu produktu, tačiau juose yra daug kalio, folio rūgšties ir vitaminų C bei K. Avokaduose gausu skaidulų ir širdžiai naudingų nesočiųjų riebalų, kurie naudingi ir tuo, kad padeda ilgiau likti sotiems, tad mažiau norėsis užkandžiauti“, – sako specialistė.

Parengta pagal „Eat this“.