Gydytoja atsakė į klausimą, koks aliejus tinkamiausias kepti

Skatina naudoti mažiau gyvūninės kilmės riebalų

Iš skirtingų augalų spaudžiamas aliejus yra nepamainomas produktas viso pasaulio virtuvėse. Jis naudojamas tiek maistui kepti, tiek šviežioms salotoms ar kitiems paruoštiems patiekalams paskaninti.

Gydytoja E. Gavelienė teigia, kad augaliniame aliejuje yra daugiau sveikatai naudingų riebalų ir mažai sveikatą nepalankiai veikiančių riebalų, kuriais turtingi gyvūninės kilmės riebalai.

„Gyvūniniai riebalai turtingi sočiaisiais riebalais, o pastarieji siejami su didesne rizika susirgti lėtinėmis, širdies ir kraujagyslių ligomis bei padidėjusiu cholesterolio kiekiu žmogaus organizme. Tuo metu augalinės kilmės riebaluose – aliejuje – sočiųjų riebalų yra ženkliai mažiau. Atsižvelgiant į sveikatai palankios mitybos rekomendacijas, reikėtų vartoti mažiau gyvūninės kilmės riebalų, prioritetą teikiant augaliniams riebalams – aliejams“, – rekomenduoja ji.

Aliejaus nauda žmogaus organizmui nenuginčijama, tačiau gydytoja įspėja, kad jį reikėtų naudoti saikingai.

„Bendras dienos kalorijų kiekis susideda iš baltymų, riebalų ir angliavandenių, gaunamų su maistu, tad riebalai žmogaus mityboje neturėtų viršyti 30 proc. Tiesa, pasakyti, kiek aliejaus tai būtų šaukštais ar mililitrais išties sudėtinga – kiekvienam žmogui šis kiekis yra individualus. Svarbiausia atsižvelgti į sveikatos būklę ir rinktis kokybišką augalinį aliejų“, – primena sveikatai palankios mitybos ekspertė E. Gavelienė.

Rekomenduoja skanauti skirtingų rūšių aliejų

Pasak gydytojos dietologės E. Gavelienės, tik įtraukę į mitybą daugiau aliejaus rūšių, pajusime tikrąją jo naudą.

„Vienas labiausiai ištirtų aliejų – alyvuogių aliejus. Ypač tyro alyvuogių aliejaus nauda sveikatai abejonių nekelia. Tačiau ir kitos aliejų rūšys yra vertingos. Siekiant maitintis palankiai sveikatai ir kalbant apie aliejų, naudingiausia – įvairovė.

Europos maisto saugos tarnyba ir kitos organizacijos įvardija alyvuogių aliejų kaip funkcinį maistą ir rekomenduoja jį įtraukti į kasdienės mitybos racioną. Ypač tyras alyvuogių aliejus yra turtingas fenoliais – medžiagomis, kurios pasižymi antioksidantų veikimu. Iš antioksidantų išskiriamas hidroksitirozolis, apsaugantis širdį.

Tiesa, nereikėtų apsiriboti tik alyvuogių aliejumi. Mitybos racioną vertėtų praturtinti ir kitomis augalinio aliejaus rūšimis: moliūgų, graikinių riešutų ar linų sėmenų aliejumi, turtingu Omega-3 riebalų rūgštimis“, – pataria E. Gavelienė.

Gydytoja dietologė taip pat atkreipia dėmesį, kad ne visos aliejaus rūšys tinkamos kepti: „Ilgą laiką ar kelis kartus iš eilės kaitinant aliejų aukštoje temperatūroje jame gali pasigaminti žmogaus organizmui žalingos transriebalų rūgštys bei kiti sveikatą žalojantys komponentai.

Terminiam apdorojimui visiškai netinka linų sėmenų aliejus. Ypač tyras alyvuogių aliejus tiks greitam kepimui. Jei reikia kažką virti riebaluose, geriausia rinktis aliejų, kurio smilkimo temperatūra yra aukštesnė, pavyzdžiui, rapsų ar saulėgrąžų. Taip pat vertėtų prisiminti, kad kepant riebalų neturėti būti per daug, o kepimui reikėtų rinktis ir nesvylantį paviršių arba kepimą orkaitėje.“

Populiariausias – saulėgrąžų aliejus

Anot „Rimi“ komercijos ir operacijų vadovės Olgos Suchočevos, stebint aliejaus pardavimus, jau eilę metų populiariausias Lietuvoje išlieka saulėgrąžų aliejus. Tiesa, vis daugiau įsigyjama ir alyvuogių bei kokosų aliejaus.

„Pirkėjai mėgta išbandyti naujus produktus ir skirtingas aliejaus rūšis. Nors daugiausia vis dar parduodama saulėgrąžų aliejaus, didėja ir alyvuogių aliejaus vartojimas. Asortimente galima rasti ne tik įprastų, bet ir egzotiškesnių, lietuvių skoniui dar mažai pažįstamų produktų.

Atsižvelgdami į dietologų rekomendacijas prekiaujame ir vienos rūšies MCT kokosų aliejumi. Tikimės, kad ateityje pirkėjai atras šį išskirtinio skonio, sveikatai palankų produktą ir įtrauks jį į savo kasdienį valgiaraštį. Be to, pirkėjai ir daug atidžiau nagrinėja produktų etiketes bei ieško papildomos informacijos apie aliejaus gamybos būdą“, – pirkėjų elgseną aptaria O. Suchočeva.

Komercijos ir operacijų vadovė pabrėžia, kad renkantis aliejų vertėtų atkreipti dėmesį ne tik iš kur jis atkeliavo, bet ir prisiminti jo galiojimo trukmę bei tinkamai jį laikyti namuose. „Alyvuogių aliejų derėtų suvartoti per 1–5 mėnesius nuo jo įsigijimo, saulėgrąžų per 2–4 mėnesius, o linų sėmenų – per 2–5 savaites. Svarbu nepamiršti, kad aliejaus negalima laikyti šalia viryklės, mat nuo gaunamos šilumos aliejus gali pradėti gesti ir prarasti skonio savybes“, – atkreipia dėmesį O. Suchočeva.

Nemėgstantys aliejaus ar norintys sumažinti suvartojamų riebalų kiekį gali rinktis karšto oro gruzdintuves, kuriose kepant produktus aliejaus neprireiks. „Kepimo metu gruzdintuvėje karštas oras pasiskirsto tolygiai, taip užtikrindamas maisto iškepimą. Pasirinkus tinkamą temperatūrą, patiekalas vienodai apskrus ir išlaikys natūralų skonį. Gruzdintuvėje patiekalus pavyks paruošti greičiau nei orkaitėje ar keptuvėje ir tam prireiks daug mažesnės priežiūros“, – pataria O. Suchočeva.