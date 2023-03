8 geriausi gėrimai norintiems numesti svorio

Štai keletas geriausių gėrimų, jei bandote numesti svorio.

Vanduo

Vanduo yra vienas geriausių gėrimų norint numesti svorio. Jis ne tik nekaloringas, bet ir suteikia sotumo jausmo, sako amerikietė mitybos specialistė Kristin Gillespie.

2019 m. atliktas tyrimas patvirtino, kad padidėjęs vandens vartojimas buvo susijęs su kūno svorio sumažėjimu.

Žalioji arbata

Žaliojoje arbatoje yra katechinų ir kofeino – dviejų junginių, kurie gali pagreitinti medžiagų apykaitą. Joje taip pat yra kofeino, kuris, kaip rodo tyrimai, gali padėti deginti riebalus ir kalorijas.

Juodoji arbata

Kaip ir žaliojoje arbatoje, juodojoje taip pat daug antioksidantų, ypač polifenolių, galinčių padėti sumažinti nutukimo riziką. Pavyzdžiui, 2018 m. tyrimas nustatė, kad arbatoje esantys polifenoliai mažina riebalų ir cukraus pasisavinimą – taip sumažinamas suvartojamų kalorijų kiekis ir skatinamas svorio mažėjimas.

Be to, nedidelis 2014 m. tyrimas parodė, kad tris mėnesius geriant po tris puodelius juodosios arbatos per dieną, tyrimo dalyvių liemens apimtis sumažėjo maždaug 2 centimetrais, palyginti su kita tiriamųjų grupe, kuri vartojo to paties skonio gėrimą be polifenolių.

Kava

Įrodyta, kad kavos gėrimas slopina apetitą ir suvartojamų kalorijų kiekį per dieną, o taip pat padidina sudeginamų kalorijų skaičių. 2020 m. atliktas tyrimas, trukęs 24 savaites, parodė, kad keturi puodeliai kavos per dieną buvo susiję su kūno riebalų sumažėjimu 4 procentais.

Kefyras

Raugintame pieno gėrime – kefyre – yra gausybė žarnynui naudingų probiotikų.

Įrodyta, kad probiotikai padeda mažinti svorį ir tirpdyti pilvo riebalus.

Nedidelis 2016 m. atliktas tyrimas parodė, kad antsvorio turinčios ar nutukusios moterys, kurios aštuonias savaites kasdien gėrė dvi stiklines kefyro, žymiai labiau sumažino svorį, kūno masės indeksą ir juosmens apimtį nei tos, kurios kefyro nevartojo.

Baltymų gėrimai

Įrodyta, kad baltymų milteliai padeda numesto svorio. Jie ilgam pasotina, kūnui juos virškinti reikia daugiau energijos, todėl sudeginama daugiau kalorijų.

Obuolių actas

Anot specialistės, acto rūgštis, veiklioji obuolių sidro acto medžiaga, skatina medžiagų apykaitą ir slopina apetitą.

Japonijoje atliktas nedidelės apimties tyrimas, kuriame dalyvavo nutukę suaugusieji, nustatė, kad kasdien su vandeniu sumaišius 2 šaukštus acto, per 12 savaičių pavyko numesti vidutiniškai 2 kilogramus riebalų.

K. Gillespie pataria įmaišyti į stiklinę vandens 1–2 valgomuosius šaukštus obuolių acto ir gerti šį gėrimą kasdien.

Daržovių sultys

Nors visada geriau valgyti daržoves, nes taip gaunama daugiau skaidulų, daržovių sultys gali turėti teigiamo poveikio norint numesti svorio.

Pavyzdžiui, nedidelis 2010 m. tyrimas parodė, kad metaboliniu sindromu sergantys žmonės, kurie gėrė vieną ar kelias porcijas mažai natrio turinčių daržovių sulčių, laikydamiesi ribojamos kalorijų dietos numetė daug daugiau svorio nei tie, kurie sulčių negėrė.

Manoma, kad daržovių sultys sumažina leptino kiekį. Leptinas yra hormonas, kurį išskiria riebalų ląstelės, per didelis jo kiekis yra siejamas su nutukimu.

Parengta pagal „Insider“.