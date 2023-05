Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, iš bulvių paruoštus patiekalus galima valgyti įvairiu paros metu.

Bulvės kulinarijos istorijoje naudojamos jau labai ilgą laiką. Nepaisant to, kad pirminė jų atsiradimo vieta – toli nuo Lietuvos, jos greitai tapo viena iš mėgstamiausių lietuvių daržovių.

Gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės teigimu, bulvėse yra daugybė naudingųjų medžiagų.

„Šios daržovės istoriškai visada gelbėdavo tiek nepasiturinčius, tiek tremtyje atsidūrusius žmones. Tai – produktas, kuris padėdavo išgyventi. Bulvės turi daug naudingųjų savybių: jose yra nemažai mineralinių medžiagų – kalcio, fosforo, kalio, geležies, taip pat įvairių vitaminų, skaidulų. Įdomu tai, kad 100 g bulvių yra net 15 mg vitamino C“, – žiniomis dalijasi gydytoja dietologė.

Yra žmonių, kurie atsisako angliavandenių siekdami sumažinti kūno riebalų masę. Paplitęs mitas, kad bulves valgyti nesveika, sulaukia vis daugiau sekėjų. Anot gydytojos dietologės, plintanti informacija yra neteisinga, kadangi vertinant bulvių maistinę vertę, joje sveikatai nepalankių medžiagų nėra.

„Bulves iš tiesų sudaro tik apie 18 proc. angliavandenių, jie yra kompleksiniai. Be to, bulvėse esantis krakmolas puikiai virškinamas ir suteikia reikalingos energijos. Išvirtas ar orkaitėje be riebalų keptas bulves galima valgyti ir per pietus, ir vakare.

Tačiau bulvių košė, plokštainis ar cepelinai, gaminami su papildomais ingredientais, sulėtina virškinimo procesą, prailgina sotumo jausmą, todėl jie netinkami valgyti vakare“, – sako dr. E. Gavelienė, patarianti bulves patiekti su mėsa, žuvimi, daržovėmis arba valgyti kaip atskirą patiekalą.

Tiesa, dėl netinkamo laikymo bulvės gali prikaupti sveikatai nepalankių medžiagų. „Kai bulvė išaugina daigelius ar yra netinkamai laikoma, joje atsiranda solanino, kuris nepalankiai veikia sveikatą. Taigi, jei nuskutus bulvę matomi pažaliavimai arba bulvė yra pradėjusi dygti, jos valgyti nederėtų“, – atkreipia dėmesį dietologė.

Bulvių salotoms – nebirios bulvės

Pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, skirtingiems bulvių patiekalams reikalingos vis kitokios bulvių rūšys. „Salotoms ar kitiems patiekalams tinka nebirios bulvės, kurios verdamos išlaiko savo formą. Rūšines bulves salotoms geriausia virti su lupenomis, tai padės nepakisti bulvių struktūrai apdorojimo metu“, – teigia specialistė.

Dažnas žino, kad bulves garnyrui galima ruošti įvairiai – virti, kepti ar apkepinti apvirtas. Anot O. Suchočevos, šią daržovę galima pritaikyti įvairiems patiekalams: „Bulvių panaudojimo galimybės priklauso nuo fantazijos. Tai yra labai universali daržovė, tinkanti su daugeliu mėsos produktų: kiauliena, jautiena, paukštiena. Lietuviai taip mėgsta bulves, tad receptų įvairovė yra didžiulė, o panaudojimo galimybės dar platesnės.

Bulvių salotų – daugybė

Bulvių salotos – puikiai žinomas, bet vis dar ant lietuvių stalo retai atsiduriantis patiekalas. Jų pasirinkimas gausus – nuo sunkesnių, prisotinančių skrandį, iki vasariškų, lengvų. Tokie patiekalai yra paplitę visoje Europoje ir dažnai valgomi Čekijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir kitose šalyse. Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės L. Barčaitės, svarbiausia bulvių nepervirti, kad jos išlaikytų formą.

„Bulvės neturėtų prarasti formos jas pjaustant. Išvirus jas derėtų palaikyti šaldytuve, kad įgautų kietumo ir lengviau įsisavintų salotų pažadą. Nepamirškite gaminant salotas reikiamų prieskonių. Gaminant tokiu būdu, bulvės salotose ne tik nepraras savo konsistencijos, bet ir išlaikys išskirtinį skonį“, – apie bulvių ruošimo ypatumus pasakoja kulinarijos technologė.

Besibaigiančio pavasario popietę Lina Barčaitė kviečia pasigaminti nebrangias ir lengvai paruošiamas prancūziškas bulvių salotas.

Prancūziškos bulvių salotos

Reikės:

800 g bulvių;

3 vnt. svogūnų;

1 ryšulėlio krapų ir petražolių;

2 šaukštų kaparėlių.

Padažui reikės:

1 šaukšto acto;

2 šaukštelių garstyčių;

1 žiupsnelio druskos;

1 žiupsnelio juodųjų pipirų;

1 žiupsnelio cukraus;

3 šaukštų aliejaus;

1 šaukšto vandens.

Kaip gaminti

Nulupkite ir pasūdytame vandenyje išvirkite bulves.

Nulupkite, sukapokite arba supjaustykite griežinėliais svogūną. Sukapokite žoleles.

Karštas bulves supjaustykite griežinėliais ir sudėkite į dubenį kartu su svogūnais ir žalumynais.

Sumaišykite padažo ingredientus ir jį supilkite. Išmaišykite bulves taip, kad visi griežinėliai būtų sudrėkinti padažu.

Palikite salotas pastovėti apie valandą.

Prieš patiekdami apibarstykite kaparėliais ir patiekite bulvių salotas su rūkyta mėsa, grilyje keptomis dešrelėmis, šaltais jautienos kepsnio griežinėliais ar karštai rūkyta lašiša.

Skanaus!