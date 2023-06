Gudrybė, kuri skandinavams padėjo sumažinti cukraus kiekį vaikų mityboje: siūlo pasimokyti ir mums

Prekybos tinklo „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė tikina, kad svarbiausia atkreipti dėmesį į produktų sudėtį – ten ieškoti kuo natūralesnių sudedamųjų dalių, vengti įvairių dirbtinių priedų. O gaiviųjų gėrimų išvis neturėtų būti ant vaikų stalo.

Kodėl taip nori?

Kiekvienas atsimename vaikystę ir tą nenumaldomą saldumynų norą – kiek vėliau šis noras išblėso, o kažkam jis visai dingo. Gydytoja tikina, kad tai nulemta gamtos ir yra visiškai normalu.

„Jaunam organizmui reikia didelio kiekio energijos jo augimui. O būtent saldus maistas turi daug kalorijų, kurias lengva ir paprasta įsisavinti. Taip pat prigimtinai žmogui saldumas asocijuojasi su saugumu. Taip gamtoje yra – kas saldu, tas nenuodinga“, – tikina dietologė.

Visgi ji priduria, kad žmogus šiais laikais yra gerokai nutolęs nuo grynų gamtos produktų ir pats kuria maisto produktus taip, kaip jam priimtiniausia.

„Šiuolaikinėje kasdienybėje saldus maistas paprastai yra menkavertis, nemaistingas. Be to, kad jis turi angliavandenių – tai yra energijos – nelabai daugiau kokių naudingų maistinių medžiagų rasime. Visgi nė vienoje visavertėje dietoje saldumynai nėra draudžiami – svarbiausia jų kiekis ir kokybė. Tai galioja tiek vaikų, tiek suaugusiųjų šventėms“, – šypsosi pašnekovė.

Bijoti cukraus nereikia

E. Gavelienė tikina, kad daugelyje Skandinavijos šalių tėvai praktikuoja, kuomet viena diena per savaitę yra saldumynų diena ir tuomet juos leidžia valgyti laisvai – nepamirštant ir visaverčio maisto.

„Tyrimai parodė, kad taip galima sumažinti bendrą savaitės suvartojamo cukraus kiekį. Tačiau čia svarbu turėti šeimos tradicijas ir jas puoselėti, motyvuoti vaikus, juos edukuoti, kodėl taip yra daroma, kad tai palanku sveikatai“, – pabrėžė specialistė.

Tačiau sveikatai palankios mitybos konsultantė pastebi ir kitą tendencija, kuri nėra pati palankiausia sveikatai – kai kurie žmonės itin vengia cukraus net ir natūraliuose produktuose, tokiuose kaip vaisiai ar daržovės: „Tarp banano ir saldainio niekada negalėsime dėti lygybės ženklo. Vaisiai ir daržovės, net ir turinčios daugiau cukraus (vaisiuose fruktozės), yra vertingi visiems, o ypač vaikams, todėl jų turėtų būti valgoma kasdien ir, žinoma, per šventes.“

Kur mažiau cukraus?

Dietologės teigimu, per pastaruosius 20 metų nėra nė vienos pasaulio šalies, kur vaikų nutukimas butų sumažėjęs – visur kaip tik sparčiai didėja. Prie to ženkliai prisideda ir per didelis cukraus kiekio suvartojimas.

Vyriausybės skelbia įvairias programas ir skatina maisto produktų gamybą su sumažintu cukraus kiekiu, raginama vengti sulčių ir atsisakyti gaiviųjų gėrimų – vietoj jų rinktis vandenį. „Ką pirmiausia tėvai gali padaryti organizuodami šventes vaikams, tai net per jas savo atžaloms siūlyti tik vandenį. Ir nuo mažens pratinti tik prie šio gėrimo“, – pataria gydytoja.

Patartina tiek švenčių metu, tiek kasdienybėje rinktis maistą su sumažintu cukraus kiekiu, pavyzdžiui, jogurtą ar sausus pusryčius: „Vaikai dažnai būna išrankūs, mėgsta specifinį maistą, tačiau kaip taisyklė jie nelabai pastebi, jei jų pamėgtas produktas yra su sumažintu cukraus kiekiu. Mums, suaugusiems, jau kiek kitaip, mūsų įpročiai stipriau suformuoti. O kol vaikai maži, mes galime formuoti jiems įpročius, kurie juos lydės visą gyvenimą.“

Dėmesys sveikatai

Tvarumo srityje lyderiaujantis prekybos tinklas „Rimi“ itin daug dėmesio skiria ir visuomenės sveikai gyvensenai. „Nuolat įgyvendiname įvairias iniciatyvas, bet svarbiausia kaip vieta, kurioje žmonės perka maistą savo šeimai, didelį dėmesį skiriame savo asortimentui ir jo kokybei“, – sako prekybos tinklo komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva.

Ženklu „Rinkis sveikiau“ žymimi produktai, kuriuose yra mažiau riebalų (arba sudėtyje yra kokybiškesnių riebalų), druskos, cukraus ir tuo pačiu esama daugiau skaidulinių medžiagų. Taikant šiuos kriterijus, apribojamas maisto priedų ir sintetinių dažiklių, sveikatai nenaudingų riebalų ir aliejų, GMO ir kitų ingredientų naudojimas.

„Pastebime tendenciją, kad klientai vis dažniau ieško įvairaus maisto sveikesnių alternatyvų, ieško gaminių, kuriuose mažiau cukraus arba jo nėra. Taip pat auga vaisių ir daržovių pardavimai“, – pastebi prekybos tinklo atstovė.

Be to, jau prieš kurį laiką prekybos tinklas pradėjo vaikus iki 5 metų savo parduotuvėse vaišinti bananais nemokamai ir taip prisidėjo prie vaikų sveikesnės mitybos skatinimo. „Norėjome, kad praalkę vaikai turėtų galimybę greitai ir sveikai užkąsti, o tėvams apsipirkimas taptų greitesnis ir lengvesnis“, – šypsosi pašnekovė.