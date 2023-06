Gydytoja ragina kasdien pasimėgauti braškėmis – ypač sergantiems širdies ar nervų ligomis

Tačiau ryškios, saldžios ir sultingos braškės pasižymi ne tik su niekuo nesumaišomu skoniu bei aromatu, bet ir nauda mūsų sveikatai. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, kokių naudingų medžiagų gausu braškėse bei sezono metu siūlo jomis paįvairinti kasdienį mitybos racioną.

Ką pasigaminti iš braškių, kaip išsirinkti kokybiškas uogas ir kur jas laikyti namuose pasakoja ir „Rimi“ ekspertai, o kulinarė Lina Barčaitė dalijasi gaivių braškių salotų receptu, kurios tiks lengviems pietums ar vakarienei.

Braškės – vienos maistingiausių uogų

Braškės yra vienos populiariausių uogų pasaulyje. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad šios uogos vertinamos ne tik dėl skonio, bet ir maistinės vertės – jose esančios vitaminų, mineralų ir kitų naudingųjų medžiagų gausos.

„Braškėse yra geležies, magnio, cinko, vario, seleno, kalio. Visos šios mineralinės medžiagos be galo svarbios žmogaus organizmui. Braškės turi ir nemažai karotinoidų, vitamino E, C, B1, folio rūgšties ir kitų B grupės vitaminų“, – apie braškių maistines savybes pasakoja gydytoja dietologė.

Anot dr. E. Gavelienės, be visų mineralų ir vitaminų, braškėse taip pat yra nemažai polifenolių, pasižyminčių antiuždegiminėmis savybėmis: „Su braškėmis atlikta daug klinikinių studijų, kurios siejamos su šių uogų vartojimu ir sergamumo pagrindinėmis, pasaulį varginančiomis ligomis, mažinimu. Tad žmonėms, kuriuos vargina širdies ir kraujagyslių ligos, metabolinis sindromas (kartu su nutukimu), nervų sistemos ligos ar diabetas – išties naudinga braškes įtraukti į kasdienę mitybą.“

Vis dėlto gydytoja dietologė atkreipia dėmesį, kad naudingos medžiagos žmogaus organizme nelinkusios kauptis.

„Dėl šios priežasties negalime jų pasikrauti metams į priekį. Sezono metu braškės gali praturtinti mitybos racioną nors ir kasdien, bet valgyti vien jų nereikėtų. Svarbu išlaikyti raciono įvairovę, įtraukiant į meniu ir kitas uogas bei vaisius, o taip pat nenutolti nuo sveikatai palankių kiekių. Dienos racione uogų ir vaisių suvartojimo kiekis neturėtų viršyti 200–300 gramų“, – primena sveikatai palankios mitybos konsultantė.

Šias uogas rekomenduoja laikyti šaldytuve

Vasaros pradžioje šviežios braškės daugeliui tampa gardžiu užkandžiu ar saldėsiu vietoje riebių bei kaloringų desertų. Pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, prekybos centuose jau puikuojasi ne tik iš svetur įvežtos braškės, bet ir lietuviškų ūkių derlius. Tačiau renkantis braškes ekspertė primena atkreipti dėmesį ne tik į šių uogų kilmės šalį, bet ir į jų kokybę.

„Prieš įsigyjant braškes reikėtų jas atidžiai apžiūrėti ar nėra pelėsio, mėlynumo ir suspaudimo žymių, atsiradusių transportavimo metu. Rinkitės tvirtas, putlias ir ryškios spalvos uogas. Stenkitės vengti braškių su baltais arba žaliais dryžiais, nes jos dar gali būti neprinokusios“, – patarimais, kokias uogas rinktis, dalijasi O. Suchočeva.

Be to, įsigytas braškes svarbu tinkamai transportuoti ir laikyti namuose, kad uogos per greitai nesugestų, nesusitrintų ar nesupelytų.

„Nusipirktas braškes transportuoti derėtų atsargiai, saugant jas nuo suspaudimo bei uogų pažeidimo. Labai svarbu, kad uogos dėžutėje nebūtų perkrautos, nes tai taip pat gali lemti greitesnį jų sugedimą. Jei braškių nusipirkote daugiau – perdėkite jas į mažesnius indelius, kad galėtumėte laikyti atskirai arba dalį uogų užšaldykite. Rekomenduojama uogas plauti tik prieš vartojimą, kadangi nuplovus anksčiau, indelyje gali susidaryti papildoma drėgmė, dėl kurios braškės ims gesti“, – pasakoja ekspertė.

„Nors augančios braškės mėgsta šilumą, nuskynus jos pasidaro jautrios temperatūros pokyčiams. Todėl vos nusipirkus braškes derėtų įdėti į šaldytuvą, kad išsaugotų šviežumą.

Reikėtų vengti uogas palikti kambario temperatūroje ilgesniam laikotarpiui, kadangi jos pernoks ir suges. Siekiant braškes išsaugoti kuo ilgiau šviežias, nusipirktas neplautas uogas patarčiau uždengti popieriniu rankšluosčiu. Taip apsaugosite jas nuo besikaupiančių skysčių“, – priduria O. Suchočeva.

Dalijasi patiekalų idėjomis

Receptų su braškėmis įvairovė – begalinė. Jas galima valgyti žalias, kepti orkaitėje, keptuvėje, virti puode – viskas priklauso tik nuo jūsų fantazijos ir norimo panaudojimo varianto. Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės Linos Barčaitės, braškes galima naudoti įvairiuose patiekaluose: „Šios uogos tinka salotoms, gaiviai vasariškai sriubai, desertams, padažams ar įvairiems kompotams bei kepiniams. Braškes galima dėti ir ant skrudintos duonos, sumaišyti su jogurtu ir skanauti pusryčiams arba įsidėti į užkandžių dėžutę. Tik prieš gaminant ir valgant šias uogas svarbu jas tinkamai nuplauti ir pašalinti lapelius ar kietas stiebo dalis.“

„Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė kviečia pasigaminti sveikas braškių salotas, kurios taps puikiu užkandžiu šiltą vasaros dieną.

Sočiosios braškių salotos

Reikės:

500 g braškių;

100 g gražgarsčių daigų;

1 vnt. morkos;

120 g ankštinių žirnių;

120 g raudongūžio kopūsto,

2 vnt. trumpavaisių agurkų;

2 vnt. avokadų;

300 g vištienos filė;

2 šaukštų alyvuogių aliejaus;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Padažui reikės:

3 šaukštų graikinių riešutų aliejaus;

3 šaukštų citrinos sulčių;

1 šaukšto Dižono garstyčių;

1 šaukštelio medaus;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti

Vištieną apšlakstykite aliejumi ir iškepkite ant įkaitintų grotelių.

Iškeptą vištienos filė pagardinkite druska ir pipirais.

Ankštinius žirnelius išvirkite vandenyje, nukoškite, supjaustykite per pusę.

Raudongūžius kopūstus supjaustykite šiaudeliais, agurkus – griežinėliais, morką – plonomis juostelėmis, avokadus – riekelėmis, braškes – į keturias dalis.

Dubenyje sumaišykite riešutų aliejų, citrinos sultis, medų, garstyčias. Padažą paskaninkite druska ir pipirais.

Dubenyje išdėliokite paruoštas daržoves, braškes ir vištieną, užpilkite paruoštu padažu.

Skanaus!