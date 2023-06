Gydytoja išskyrė uogas, kurios naudingos, jei kamuoja didelis kraujo spaudimas ar nemiga

Ne tik desertams

Nors įprasta trešnes skanauti šviežias, o vyšnias panaudoti gaminant įvairius desertus, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė skatina jas valgyti nepadorotas: „Uogų sezonas nėra ilgas, tad įtraukite jas į kasdienį vasaros mitybos racioną – skaninkite pusrytinę košę, jogurtą ar varškę, mėgaukitės šviežiomis. Yra studijų, rodančių, kad vyšnios mažina lėtinius uždegiminius procesus ir oksidacinį stresą, jos naudingos esant padidėjusiam kraujo spaudimui.

Bet vienas įdomesnių ir daug kam nežinomų dalykų yra tai, kad vyšnios naudingos žmonėms, kankinamiems nemigos. Mat vyšnios iš kitų uogų išsiskiria tuo, kad jose yra triptofano, oksitocino bei melatonino, kurie turi įtakos miego kokybei.“

Be to, vyšnios turi nemažai vitamino C, daug skaidulinių medžiagų, karotinoidų, jose randama ir organizmui naudingo kalio. „Tai sąlyginai nekaloringa uoga, nes 100 g vyšnių yra vos 50 kalorijų. Trešnės nedaug kaloringesnės – tokiame kiekyje yra 60 kalorijų“, – apie vyšnių privalumus kalba gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė.

Trešnėse fruktozės daugiau nei vyšniose

Vasara puiki uogų skonių ir spalvų įvairove – net ir trešnės būna geltonos, rausvos ar tamsiai raudonos spalvos. Pasak gydytojos dietologės, jų spalva priklauso nuo skirtingų uogose esančių fitochemikalų: „Lyginant angliavandenių kiekį šiose uogose, trešnėse fruktozės yra daugiau: 100 gramų uogų – 12 gramų, kai vyšniose – 8 gramai. Tiek vyšnios, tiek trešnės labiausiai mums naudingos dėl polifenolių, skaidulų, vitamino C gausos. Taip pat naudingos jose esančios mineralinės, biologiškai aktyvios ir antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčios medžiagos.“

Ekspertė pasakoja, kad vyšnios tinkamos vartoti žmonėms, turintiems padidėjusią cholesterolo koncentraciją kraujyje. „Joms pirmenybę turėtų teikti sergantys diabetu, nes jose mažiau fruktozės, o trešnes vertėtų skanauti saikingai. Sveikiems žmonėms taip pat dera laikytis rekomenduojamos paros uogų normos – neviršyti 300 gramų. Suvalgykite tą stiklinaitę uogų atsižvelgiant į savo pojūčius, nes kai kam rūgštokos vyšnios gali paveikti jautrų skrandį“, – pataria E. Gavelienė.

Norintiems pasiruošti atsargų žiemai gydytoja dietologė patarė sveikas ar sutrintas uogas šaldyti arba džiovinti, bet ne virti: „Pramoniniu būdu džiovintos uogos dažnai išmirkomos sirupe, tad vertėtų įvertinti etiketėse nurodytą cukraus kiekį. Geriausia rinktis liofilizuotas uogas.“

Kaip išsirinkti ir ilgiau išlaikyti namuose

Pirmasis šviežių trešnių derlius prekybos centrus pasiekė jau gegužės mėnesį, dažniausiai jomis galima mėgautis nuo birželio iki rugpjūčio mėnesio. Renkantis šviežias trešnes parduotuvėse „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva siūlo jas gerai apžiūrėti: „Rinkitės sunokusias, nesuglebusias ir tvirtas uogas. Svarbu atkreipti dėmesį į jų kotelius: jie turėtų būti žali, nes geltoni koteliai rodo, kad uogos jau gali būti pernokusios. Uogas geriausia skanauti šviežias, tačiau šiek tiek prailginti jų galiojimo laiką ir namuose jomis mėgautis kiek ilgiau padės keletas gudrybių.“

Pasak ekspertės, jei nesiruošiate trešnių valgyti iš karto – išimkite jas iš pakuotės ir apžiūrėkite ar ant uogų nėra pelėsio (tokias uogas pašalinkite). Tuomet sveikas uogas perdėkite į stiklinį ar kitą sandarų indą, išklotą popieriniu rankšluosčiu ir laikykite šaldytuve, vaisiams bei daržovėms skirtame stalčiuje. „Vėsioje temperatūroje šviežios uogos išsilaikys ilgiau. Dar vienas triukas – nenuskabykite trešnių kotelių bei plaukite jas tik prieš pat vartojimą, tokį kiekį, kokį planuojate suvalgyti“, – patarimais dalijasi O. Suchočeva ir priduria, kad sunokusias bei tvirtos tekstūros trešnes dar galima ir užšaldyti.

Kviečiame pasigaminti gaivų vasarišką želės tortą su vyšniomis.

Vyšninis želės tortas

Tortui reikės:

300 g šaldytų vyšnių be kauliukų;

120 g cukraus;

180 ml vandens;

150 ml baltojo vyno;

25 g želatinos;

400 g grietinėlės;

350 ml pieno;

150 g cukraus;

1 vnt citrinos žievelės;

40 g želatinos;

vyšnių arba trešnių papuošimui.

Kaip gaminti

Torto formą ištepkite riebalais. Į puodą suberkite 250 g vyšnių, į jas įpilkite cukraus ir vandens, virkite ant mažos ugnies apie 5 minutes, kol skystis paraus. Įpilkite vyno ir toliau virkite dar 5 minutes.

Įpilkite želatiną į vyšnių sirupą, maišykite kol ištirps. Sirupą perkoškite per sietelį ir supilkite į riebalais išteptą formą. Palaikykite šaldytuve 2–3 valandas, kol sutvirtės ir sustings.

Likusias vyšnias išdėliokite ant šaldytos vyšnių želės vienu sluoksniu, palikdami laisvus kraštus. Tai užtikrins, kad abu sluoksniai sulips.

Paruoškite citrininį kremą. Į puodą supilkite grietinėlę, pieną, cukrų ir nutarkuotą citrinos žievelę. Pakaitinkite. Į mišinį įpilkite želatiną ir maišykite, kol ji ištirps.

Grietinėlę perkoškite ir atsargiai užpilkite ant vyšnių. Atvėsinkite ir palaikykite 2–3 valandas šaldytuve, kol sustings.

Kai masė sustings, atsargiai išimkite ją iš formos. Patiekite su vyšniomis.