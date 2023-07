Lupti ar nelupti? Gydytoja paaiškino, kuo naudingos vaisių ar daržovių žievelės

Nuo 100 iki 300 procentų daugiau maistinių medžiagų

Gaminant maistą dažnai net nesusimąstome, kodėl vienas daržoves lupame, o kitų – ne. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad daržovių ir vaisių odelės daugeliu atvejų yra turtingos maistinėmis medžiagomis: „Šviežiose išvirtose neskustose bulvėse, lyginant su skustomis, yra beveik 150 proc. daugiau vitamino C, beveik 100 proc. daugiau kalio, visu 100 proc. daugiau folio rūgšties, magnio ir fosforo. O jei valgomas obuolys su visa žievele, tokiu atveju gaunama daugiau nei 100 proc. vitamino A, daugiau nei 100 proc. vitamino C, o vitamino K yra net daugiau nei 300 proc.“

Ekspertė priduria, jog žievelėje gausu polifenolių, skaidulinių medžiagų, vitaminų ir mineralinių medžiagų.

Tačiau žievelė turi ir savo specifinį skonį, kuris ne visiems gali būti priimtinas: „Žievelė, palaikanti vaisiaus ar daržovės formą, turi savo specifinį skonį. Jeigu žmogui nepatinka jos kartumas, tai nereiškia, kad daroma blogai pašalinant odelę ir valgant vaisių ar daržovę be jos. Jau geriau suvalgyti nuluptą produktą, kuris vis tiek pasižymės gerosiomis savybėmis, nei visai jo atsisakyti.“

Žievelių vartojimas pagal virškinamojo trakto pobūdį

Dr. Edita Gavelienė ragina atkreipti dėmesį, kad žievelė kaupia įvairaus pobūdžio medžiagas: „Jeigu vaisiai ar daržovės yra auginami pramoniniu būdu, tikėtina, kad jų luobelėje yra didesnė pesticidų koncentracija. Jei abejojame, iš kur atkeliavęs produktas, tokiu atveju būtina nuimti išorinį sluoksnį ir valgyti be jo arba rinktis ekologiškai užaugintus produktus.“

Be to, gydytojos dietologės teigimu, ne visos žievelės mums priimtinos valgyti dėl virškinamojo trakto pobūdžio: „Pavyzdžiui, nevalgome ananaso ar česnako su luobele. Juose yra tvirtesnių skaidulų, kurias žmogui sunkiau virškinti, nepaisant to, kad ten yra ir naudingų dalykų.

Kalbant apie kivius, jų žievelė irgi yra maistinga, joje daug naudingų medžiagų. Iš esmės kiviai galėtų būti valgomi su visa žievele, bet dažnam ant jos esantys pūkeliai nemaloniai veikia gomurį, todėl būna maloniau valgyti vaisių be žievelės. Teoriškai ir citrusiniai vaisiai galėtų būti valgomi su žievele, bet gali trikdyti kartumas.“

Tiesa, žmonės, sveikstantys po virškinimo sistemos ligų, taip pat tie, kuriuos vargina pilvo pūtimas, turėtų nulupti žieveles, nes jos skatina šiuos negalavimus ir bendrą diskomfortą pilve.

Tinkamas vaisių ir daržovių plovimas

Anot prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, vaisių ir daržovių plovimo procesas turėtų prasidėti nuo jūsų pačių rankų švaros: „Prieš tvarkydami bet kokius vaisius ar daržoves, kruopščiai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu, kad sumažintumėte bakterijų ar kitų teršalų patekimo riziką. Be to, svarbu ne tik švarios rankos, bet ir švarus vanduo: vaisius ir daržoves plaukite po tekančia srove. Šiuos maisto produktus privalu plauti nepriklausomai nuo to, ar planuojate valgyti su odele, ar be jos.“

Be to, venkite ploviklių ir muilo, nes ant produktų gali likti jų nuosėdų.

„Švelniai patrinkite arba nušveiskite kietą odelę turinčių produktų, pavyzdžiui, obuolių, agurkų ar bulvių paviršių rankomis arba minkštu šepetėliu. Tai gali padėti pašalinti nešvarumus, bakterijas ir kai kurių rūšių pesticidus. Pašalinkite išorinius lapinių žalumynų ar daugiasluoksnių daržovių, pavyzdžiui, salotų ar kopūstų, lapus, ant kurių gali būti daugiau nešvarumų ar teršalų. Likusius lapus kruopščiai nuplaukite. Bendrai visus nuplautus vaisius ir daržoves nusausinkite švariu audiniu ar popieriniu rankšluosčiu pašalinkite drėgmės perteklių“, – pataria O. Suchočeva.

Taip pat ekspertė primena, kad kasdien rekomenduojama suvalgyti 400 gramų vaisių ir daržovių.