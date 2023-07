Špinatai – viena vertingiausių daržovių pasaulyje: valgykite ir virtus, ir žalius

Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, špinatai ne veltui tituluojami supermaistu. Jie vertinami dėl didelio folio rūgšties kiekio, kitų sveikatai naudingų vitaminų bei mineralų.

Patenka į vertingiausių pasaulio daržovių dešimtuką

Špinatai – lapinė daržovė, kurią lengva rasti beveik bet kurioje maisto prekių parduotuvėje. Kaip teigia „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė, pagrindinė ir didžioji špinatų nauda – juose esanti folio rūgštis. Špinatai yra vienas pagrindinių šio vitamino šaltinių.

Folio rūgštis arba vitaminas B9 – itin svarbus baltymų sintezei ir visoms žmogaus organizmo funkcijoms. Besilaukiančios moterys dėl vaisiaus sveikatos ir normalaus jo vystymosi taip pat turėtų vartoti pakankamai folio rūgšties.

„Tamsiai žalios lapinės daržovės, tokios, kaip špinatai, yra svarbios sveikai, odai, plaukams ir kaulams. Jie taip pat yra baltymų, geležies, vitaminų ir mineralų šaltinis. Špinatuose galima rasti polifenolių, fitochemikalų, vitamino K bei mineralinių medžiagų: kalio bei kalcio. Apie 100 g šios daržovės suteikia du trečdalius vitamino A, beveik visą folio rūgšties normą, pusę vitamino C ir ketvirtadalį per dieną reikalingo magnio bei geležies kiekio. Be to, špinatai yra labai nekaloringas produktas, juose beveik nėra riebalų“, – pasakoja dr. E. Gavelienė.

Pasak gydytojos dietologės, špinatus galima vartoti įvairiais būdais: valgyti virtus arba žalius, dėti į salotas ar trintus kokteilius, tad nereikėtų apsiriboti vos viena špinatų vartojimo forma.

Tačiau mitybos ekspertė atkreipia dėmesį, jog asmenys, kurie turi padidintą riziką inkstų akmenų susidarymui, podagrą ar artritą špinatus turėtų vartoti saikingai, nes juose esantys oksalatai gali skatinti šių ligų vystymąsi.

Pataria laikyti šaldytuve

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad prekybos centruose galima rasti mažuosius, ekologiškus bei paprastuosius špinatus. Pastarieji turi daugiau vitaminų ir sveikatai naudingų medžiagų, lyginant su mažaisiais špinatais, kurie nuskinami dar iki galo nesubrendę. Tačiau šis skirtumas nėra žymus, o mažieji špinatai puikiai tinka salotoms gaminti. Tuo tarpu ekologiški špinatai yra daugiausiai sezoninė prekė.

„Kai prekybos centruose atsiranda lietuviškų špinatų, pirkėjai pirmenybę teikia jiems. Tačiau lietuviškų špinatų sezonas labai trumpas, jų prekybos centruose galima dairytis nuo gegužės iki rugpjūčio pabaigos, priklausomai nuo oro sąlygų“, – sako O. Suchočeva.

Norint, kad špinatai kuo ilgiau išliktų švieži, specialistė pataria parsinešus iš parduotuvės juos laikyti šaldytuve, sandariame inde. Taip juos traškius išlaikysite iki ant pakuotės nurodyto termino. Tuo metu nesandarioje pakuotėje špinatai pradės greitai vysti.

„Pagrindinis špinatų šviežumo rodiklis – stangrus ir tiesus lapas: išaugę špinatai yra ryškesnės ir sodresnės žalios spalvos, mažieji – švelnesnės žalios spalvos, jie turėtų būti be geltonumo ar vytimo požymių“, – teigia komercijos operacijų vadovė.

Pastebėjus, jog špinatai pradeda vysti, O. Suchočeva pataria juos šaldyti, nes jie visiškai išsaugo savo naudingąsias savybes.

Kulinarijos technologai kviečia maitintis sveikatai palankiau ir pasigaminti gardžias špinatų salotas su grilyje keptomis cukinijomis bei žaliaisiais smidrais.

Špinatų salotos su grilyje keptomis cukinijomis ir žaliaisiais smidrais

Salotoms reikės:

2 vnt. mažųjų cukinijų;

2 ryšulėlių žaliųjų smidrų;

150 g mažųjų špinatų;

2 šaukštų aliejaus.

Užpilui reikės:

6 šaukštų alyvuogių aliejaus;

0.5 vnt. citrinos sulčių;

2 šaukštelių grūdėtųjų garstyčių;

1 šaukštelio medaus;

druskos pagal skonį;

pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti

Cukinijas nuplaukite ir supjaustykite griežinėliais. Žaliuosius smidrus nuplaukite ir pašalinkite kietus galiukus. Kad būtų patogiau kepti žaliuosius smidrus, susmeikite juos po kelis su mediniais smeigtukais ir apšlakstykite aliejumi. Dideliame dubenyje išmaišykite cukinijas su šaukštu aliejaus. Daržoves pagardinkite druska ir pipirais.

Pasiruoškite grilį ir apkepkite cukinijas ant vidutinės ugnies po 3–4 min. iš abiejų pusių. Žaliuosius smidrus kepkite po 3 min. iš abiejų pusių.

Dubenėlyje išmaišykite citrinos sultis, garstyčias ir aliejų. Dėkite į serviravimo indą nuplautus ir nusausintus špinatus, iškeptas daržoves. Užpilkite paruoštu užpilu.

Skanaus!