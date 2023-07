Gydytoja pasakė, kiek sviesto galima suvalgyti per dieną

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad sviestas yra vienas sudėtingiausių riebalų, kuriame randama apie 400 skirtingų riebalų rūgščių.

„Didžiąją riebalų rūgščių dalį svieste sudaro sočiosios riebalų rūgštys. Tai maisto sudėtinė dalis, kurios perteklius dėl įtakos širdies ir kraujagyslių ligoms nepageidaujamas. Kita dalis – mononesočios riebalų rūgštys ir kiti sveikatai palankūs komponentai.

Svieste yra imuninei sistemai ir regėjimui svarbaus vitamino A, B12, D, E ir vitamino K2, kuris svarbus osteoporozės ir širdies bei kraujagyslių ligų profilaktikai. Natūralaus sviesto skonis – puikus, todėl šis produktas išties tinka daugybės patiekalų ir desertų skaninimui. Svarbu, kad maistui gaminti naudojami riebalai turėtų kuo mažiau blogųjų komponentų, pavyzdžiui transriebalų. Todėl geriau rinktis ne riebalų mišinį ar kietuosius margarinus, o kokybišką sviestą“, – sako gydytoja dietologė.

Specialistė priduria, kad sviestą galima vartoti saikingai, tačiau reikėtų turėti mintyje, jog tai itin kaloringas produktas: „Kokybišką sviestą sudaro mažiausiai 80 proc. riebalų. Šaukšte sviesto gali būti apie 100 kalorijų, dėl šios priežasties jį, kaip ir kitus riebalus, rekomenduojama vartoti su saiku. Kasdien galima suvalgyti apie vieną arbatinį šaukštelį sviesto tepant ant duonos ar skanaujant patiekalus, kepinius, kurių sudėtinė dalis yra sviestas.“

Populiarėja „Ghi“ sviestas

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, jog pirkėjai labiausiai mėgsta Lietuvos gamintojų sviestą.

Taip pat vis populiaresnis tampa lydytas „Ghi“ sviestas, gaminiai be laktozės ir veganiškos sviesto alternatyvos, o margarino pastaraisiais metais nuperkama vis mažiau.

„Nuolat eksperimentuojame su įvairiomis sviesto rūšimis ir ieškome, jo alternatyvomis ir ieškome, kas būtų patraukliausia mūsų pirkėjui. Savo asortimente turime išties platų sviesto pasirinkimą, tinkantį įvairiems pirkėjų skoniams. Mėgstamas ne tik įprastas sviestas, bet ir sviestas be laktozės. Vis populiaresniu pasirinkimu tampa ir lydytas „Ghi“ sviestas, kurį pirkėjai atranda skirtingų patiekalų ir saldžių kepinių gamyboje. Be to, pastebime, kad pirkėjai vis rečiau į savo pirkinių krepšelius įsideda margariną“, – ryškiausias tendencijas vardija O. Suchočeva.

Parsineštą iš parduotuvės sviestą ekspertė rekomenduoja laikyti originalioje pakuotėje arba sandariame inde šaldytuve: „Sviesto galiojimo laikas priklauso nuo jo riebumo, gamybos proceso bei pakuotės. Neatidarytą „Ghi“ sviesto pakuotę galima laikyti kambario temperatūroje, tačiau atidarytą geriausia laikyti šaldytuve. Šios rūšies sviestą rekomenduojama suvartoti per 3 mėnesius, o paprastą sviestą geriausia sunaudoti iki tinkamumo vartoti termino pabaigos, jį laikant šaldytuve arba vėsesnėje patalpoje.“

Maisto technologai kviečia paįvairinti sviestą ir pagardinti jį citrinomis, Provanso žolelių prieskoniais ar juodosiomis alyvuogėmis.

Citrinų ir Provanso žolelių sviestas

Sviestui reikės:

1 vnt. citrinos;

175 g sviesto;

1 šaukštelio Provanso žolelių prieskonių;

1 šaukštelio česnakų miltelių;

5 g čiobrelių;

rozmarinų;

0,25 šaukštelio maltų juodųjų pipirų;

1 šaukštelio druskos.

Kaip gaminti

Nutarkuokite citrinos žievelę. Išspauskite 1 šaukštą citrinos sulčių.

Kambario temperatūros sviestą ir visus kitus ingredientus sudėkite į elektrinį trintuvą ir sutrinkite iki vientisos masės.

Juodųjų alyvuogių sviestas

Sviestui reikės:

100 g juodųjų alyvuogių be kauliukų;

175 g sviesto;

1 vnt. apelsino;

1 žiupsnelio druskos.

Kaip gaminti

Kambario temperatūros sviestą, juodąsias alyvuoges be kauliukų ir tarkuotą apelsino žievelę sutrinkite elektriniu trintuvu. Trinkite, kol mišinys taps purus, tirštas ir įgaus vientisą spalvą. Tuomet paragaukite ir įberkite žiupsnelį jūros druskos pagal skonį.

Skanaus!