Išskirtinės uogos metantiems svorį: dietologė atskleidžia jų poveikį organizmui

Vieni mėgsta braškes, kiti bruknes, o treti – avietes. Pastarosios, pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, yra vienos labiausiai skanaujamų uogų Lietuvoje ir savo populiarumu nusileidžia tik braškėms bei šilauogėms.

Tačiau, anot dr. Editos Gavelienės, reikėtų žavėtis ne tik aviečių skoniu, bet ir jų suteikiamomis naudingomis medžiagomis. Jos vienos iš tų uogų, kurios stipriai prisideda prie žmogaus organizmo gerovės.

Avietės naudingos visiems

Avietės – ryškiai rožinės spalvos uogos, kasmet nudažančios sodus, daržus ir pamiškes. Jos išsiskiria iš kitų uogų ne tik savo išvaizda, bet ir skoniu, struktūra ir naudingosiomis savybėmis. Pasak gydytojos dr. Editos Gavelienės, ypač jos naudingos tiems, kurie nori kontroliuoti savo svorį.

„Avietės priskiriamos prie uogų, kurios daro įtaką medžiagų apykaitos pagreitėjimui. Be to, jos itin naudingos akių sveikatai, taip pat rekomenduojamos vėžio prevencijai. O žmonėms, kurie yra nuolat varginami įvairių infekcijų, taip pat verta aviečių skanauti dažniau“, – pataria gydytoja dietologė.

Avietėse gausu naudingųjų medžiagų, kurios gali praturtinti organizmą. Pasak dietologės dr. E.Gavelienės, jas sveika valgyti visiems: tiek vaikams, tiek suaugusiems. „Avietėse yra daug skaidulų, be to, jose gausu organizmui naudingų mineralų: geležies, kalio, vario, vitamino C, B grupės vitaminų ir liuteino, tad labai svarbu vasarą jas įtraukti į kasdienį mitybos racioną“, – pataria specialistė.

Kasmet Lietuvoje pražįsta daugybė įvairiausių uogų krūmų ir medžių. Nuo puikiai pažįstamų vyšnių iki naujai prigyjančių šilauogių. Norint išlaikyti sveiką gyvenseną ir gauti kuo įmanoma daugiau naudingųjų medžiagų, pasak dr. E. Gavelienės, reikia nesibodėti ir valgyti visas Lietuvoje augančias uogas.

„Pagal biologiškai aktyvių medžiagų kiekį naudingiausios yra erškėtinių šeimos uogos: braškės, avietės, gervuogės. Nuo jų neatsilieka ir erikinių šeimos uogos: mėlynės, bruknės, spanguolės. Šviežiomis avietėmis galima skaninti košes, pieno produktus, salotas ir įvairiausius desertus“, – pažymi gydytoja dietologė.

Šias uogas rekomenduojama laikyti šaldytuve

Vasarą šviežios avietės daugeliui tampa gardžiu užkandžiu ar išraiškingo skonio desertu. O. Suchočeva teigia, kad renkantis avietes reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į šių uogų kilmės šalį, bet ir į jų kokybę.

„Avietės yra labai transportavimui ir krovimui jautrios uogos, tad prieš jas įsigyjant derėtų apžiūrėti, ar dėžutėje nėra pažeistų uogų. Jei tokių uogų jau yra dėžutėje, vertėtų pasirinkti kitą įpakavimą su nepažeistomis uogomis. Nusipirktas avietes namo derėtų transportuoti atsargiai, saugant jas nuo suspaudimo bei uogų pažeidimo. Labai svarbu, kad uogos dėžutėje nebūtų perkrautos, nes tai gali lemti greitesnį jų sugedimą. Parvežus namo jas geriausia perdėti į kitą, kiek didesnę dėžutę, kurioje jos nespaustų viena kitos. Prieš jas perdedant, į naująją dėžutę būtina įdėti popierinių rankšluosčių, kad jie sugertų galimą drėgmę“, – patarimais dalijasi O.Suchočeva.

Nors augančios avietės mėgsta šilumą, nuskynus jos pasidaro jautrios temperatūros pokyčiams. Dėl šios priežasties, vos parsivežus namo, avietes derėtų perdėti į šaldytuvą.

„Šaltas oras prietaise padės jas ilgiau išlaikyti šviežias. Tiesa, uogų dėžutės nereikėtų dėti į šalčiausią šaldytuvo vietą, nes tai gali lemti, kad avietės greičiau sušals ir suges. Jei matote, kad nespėsite šviežių aviečių suvalgyti – jas užsišaldyti ypač paprasta. Reikia atskirti uogas vieną nuo kitos, kad nesukibtų ir įdėti į šaldiklį. Atitirpinę šaldytas uogas galėsite naudoti įvairiems patiekalams ar desertams gardinti“, – patarimais dalijasi ekspertė.

Avietės paplitusios visame pasaulyje

Avietes įvairiai galima panaudoti gaminant daugybę desertų ir kitų patiekalų. Pasak O. Suchočevos, nuo Australijos iki JAV – kiekvienoje šalyje rasime skirtingą aviečių panaudojimą.

„Iš aviečių pagaminti patiekalai savo vietą rado beveik kiekvienoje kultūroje, skiriasi tik jų panaudojimas. Pavyzdžiui, Italijoje galime rasti populiarų aviečių tiramiso desertą, kuriame šios uogos puikiai panaudojamos kartu su maskarpone ir sausainiais. Tuo metu Indijoje iš šių uogų yra gaminamas čatnis, kurį vietiniai gyventojai naudoja kartu su įvairiais aštriais kariais. Rytų šalyse geriausiai žinomas aviečių kompotas, kuris geriamas per visas šventes ir yra mėgstamas tiek vaikų, tiek suaugusiųjų“, – apie aviečių panaudojimo tradicijas visame pasaulyje pasakoja O.Suchočeva.

Vasariškas „Tiramisu“ su uogomis

Reikės:

600 g sausainių („Damų pirštelių“);

400 g kreminio sūrio;

1 kg uogų (pasirinktinai);

4 vnt. žaliųjų citrinų;

4 šaukštų cukraus;

1 saujos pipirmėčių;

100 ml vandens;

500 ml grietinėlės;

200 g miltelinio cukraus;

500 g maskarponės sūrio.

Kaip gaminti

Išspauskite citrinų sultis. Dubenyje sumaišykite uogas su vandeniu, cukrumi, pipirmėtėmis ir puse turimų sulčių. Palikite 10 minučių.

Į kitą dubenį sudėkite grietinėlę, miltelinį cukrų, maskarponės sūrį ir likusias sultis. Viską kruopščiai išmaišykite.

Susidariusį sirupą iš sumaišytų uogų, vandens, cukraus, pipirmėčių ir žaliųjų citrinų sulčių supilkite į atskirą indą, kuriame bus patogu mirkyti sausainius.

Pamerkite sausainius į sirupą ir suformuokite pirmąjį torto sluoksnį. Antras sluoksnis – sūrio kremas, kurį apibarstykite uogomis.

Pakartokite kelis sluoksnius tokia pačia eiga, kad viršuje liktų sūrio kremas.

Tortą nakčiai palikite šaldytuve.

Papuoškite migdolų drožlėmis, pirpirmėtėmis ir uogomis.

Skanaus!