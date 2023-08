Gydytoja pasakė, kokios spalvos serbentai mažina infarkto riziką, o kokios naudingi kepenims

Gydytoja dietologė teigia, kad visų trijų – raudonos, baltos ir juodos – spalvų serbentai pasižymi magnio, kalio, kalcio, cinko, geležies, taip pat vitaminų A, B ir C gausa.

„Visų rūšių serbentai pasižymi gerosiomis savybėmis. Juos vartoti galite ir pagal savo organizmo poreikius: jei reikalingos medžiagos, slopinančios uždegimines reakcijas ar koreguojančios cholesterolio lygį, tai galite į mitybą įtraukti juoduosius serbentus. Juose esantis antocianinas ne tik padės su minėtomis problemomis, bet ir pagelbės virškinimo sistemos organams: kepenims, kasai bei bendrai pagerins virškinimo procesą.

Be to, kitos medžiagos – oksikumarino – galima rasti raudonuosiuose serbentuose, kurie normalizuoja kraujo krešėjimą. Tai svarbu infarkto profilaktikai“, – pažymi gydytoja dietologė.

Galima valgyti nors ir kasdien

Pasak ekspertės, vartojant serbentus, kai kuriems žmonėms gali pasireikšti alergija, todėl reikėtų stebėti savo organizmo pojūčius: „Po žarnyno operacijų ar žarnyno ligų paūmėjimo ne visuomet iškart galima valgyti šviežias uogas. Be to, klaidinga manyti, kad uogų galima prisivalgyti metams į priekį. Tos naudingosios medžiagos, kurios yra uogose, veikia čia ir dabar – deja, jų prisikaupti organizme neišeina. Valgant serbentus taip pat svarbu jausti saiką ir neviršyti 200–300 gramų normos per dieną.“

Taip pat gydytoja dietologė pažymi, kad geriausias būdas konservuoti užderėjusius serbentus – juos šaldyti: „Uogas galima šaldyti tiesiog nuplautas ir nudžiovintas, bet taip pat jos gali būti trinamos ir tikrai nebūtina dėti papildomai cukraus ar kitų priedų. Nors dalis maistinių medžiagų šaldymo metu prarandama, vis tiek išlieka žmogui naudingas kiekis antioksidantų, polifenolių bei mineralinių medžiagų.“

Gardinkite įvairius patiekalus

Pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, tradiciškai serbentai yra desertų, ypač – pyragų, šerbetų ir ledų – sudedamoji dalis, tačiau šiuolaikinėje virtuvėje jie dažnai naudojami ir kaip pikantiškų mėsos patiekalų garnyras.

„Serbentai prinoksta vasarą, tuomet ir yra geriausias metas juos valgyti šviežius, o nuėmus derlių galima konservuoti, gaminti gardžias uogienes bei sirupus, kurie leis mėgautis išskirtiniu serbentų skoniu ištisus metus.

Be to, švieži serbentai puikiai tinka gardinti vasariškoms salotoms su žalumynais, kruopomis, pankoliais ir kedro riešutais. Dėl malonios rūgštelės serbentai tinkami ir padažams gaminti – jie gali būti tiek saldūs, tiek ir pikantiško skonio. Šios uogos taip pat dera prie žvėrienos kepsnių ar riebesnių patiekalų, o serbentų užtepėlė suteiks gaivumo ir sūrio užkandžiams“, – pasakoja specialistė.

Taip pat, pasak O. Suchočevos, šviežių arba džiovintų serbentų galima dėti į duonos, bandelių, keksiukų, sausainių, biskvitinių pyragų, bandelių, blynų ar vaflių tešlą arba naudoti kaip įdarą pyragams bei pyragaičiams.

Serbentų sultys puikiai tinka ir visų rūšių gėrimams ruošti.

„Neskubėkite išmesti ir serbentų lapų: iš jų pasigaminsite gardžią bei sveikatai naudingą arbatą. Taigi, serbentų panaudojimas kulinarijoje – išties platus“, – dar vienu patarimu pasidalijo žinovė.