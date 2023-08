4 priežastys, kodėl verta pasimėgauti slyvomis: organizmas jums padėkos

Nesvarbu, ar mėgaujatės slyvomis kaip užkandžiu, dedate į salotas, ar įtraukiate jas į kitus mėgstamus receptus, sužinoję, kaip šie vaisiai gali būti naudingi mūsų sveikatai, mėgausitės slyvomis dar dažniau.

1. Antioksidantų šaltinis

Slyvų sudėtyje yra nemažai antioksidacinių junginių. Šie junginiai atlieka lemiamą vaidmenį apsaugant ląsteles ir audinius nuo aplinkos pažeidimų. Slyvose ypač daug antocianinų – junginių, atsakingų už tamsią slyvų žievelę. Įdomu tai, kad tyrimai rodo, kad slyvose yra daugiau šių apsauginių junginių, palyginti su kitais vaisiais, tokiais kaip persikai ar nektarinai. Tad slyvas valgyti tikrai vertinga – jūsų organizmas jums padėkos.

2. Širdies sveikatai

„Slyvose yra daugybė būtinų vitaminų ir mineralų, kurie prisideda prie bendros širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos. Viena iš pagrindinių slyvų maistinių medžiagų yra kalcis, kuris atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį užtikrinant tinkamą kraujo krešėjimą, užkertant kelią pernelyg dideliam kraujavimui ar krešėjimo sutrikimams“, – teigia Dainius Jonušas, UAB „Augma“ pardavimų vadovas.

Be to, slyvose yra daug kalio ir vitamino C. Kalis yra žinomas dėl savo vaidmens palaikant sveiką kraujospūdį ir širdies veiklą. Vitaminas C veikia kaip antioksidantas ir padeda apsisaugoti nuo oksidacinio streso – veiksnio, susijusio su širdies ir kraujagyslių ligomis.

3. Virškinimo sistemai

UAB „Augma“ ekspertas teigia, kad slyvos yra puikus maistinių skaidulų šaltinis, kurių galima rasti tiek minkštime, tiek žievelėje. Skaidulos skatina sveiką virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Pakankamas slyvose esantis skaidulų kiekis gali padėti reguliuoti žarnyno veiklą ir palengvinti virškinimo problemas.

4. Priešuždegiminis poveikis

Slyvos yra ne tik skanios, bet ir pasižymi įspūdingu apsauginiu augalinių junginių kiekiu. Nustatyta, kad šie junginiai turi priešuždegiminių savybių, kurios gali atlikti lemiamą vaidmenį užkertant kelią įvairioms ligoms, įskaitant vėžį, diabetą ir nutukimą

. Manoma, kad slyvose esančių augalinių junginių priešuždegiminis poveikis padeda sumažinti lėtinį uždegimą, kuris yra dažnas daugelio ligų vystymosi veiksnys.

Slyvų pyragas

Reikės:

125 g miltų

1 šaukštelio kepimo miltelių

120 g cukraus

115 g minkšto sviesto

2 kiaušinių

12 slyvų

2 šaukštų citrinos sulčių

1 šaukšto cinamono

žiupsnelio druskos

Kaip gaminti

Inde sumaišome sausus ingredientus: miltus su kepimo milteliais ir druska.

Atskirame inde išsukame minkštą sviestą su cukrumi. Kuomet cukraus grūdelių nebesimato, įmušame kiaušinius (po vieną) ir išplakame.

Į sviesto, cukraus ir kiaušinių mišinį suverčiame sumaišytus sausus ingredientus.

Maždaug 25 cm skersmens apvalią kepimo formą ištepame sviestu ir supilame visą tešlą.

Slyvas perpjauname per pusę ir išimame kauliukus.

Slyvų puseles išdėliojame ant pyrago viršaus, apšlakstome citrinos sultimis, pabarstome 1–2 šaukštais cukraus ir žiupsneliu cinamono.

Pyragą kepame 180 laipsnių orkaitėje 40–45 minutes, kol gražiai apskrunda, ir, įsmeigus smeigtuką, nebeprilimpa tešlos gabalėlių.

Patiekiame šiek tiek atvėsusį su ledais.