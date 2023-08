10 priežasčių, kodėl dieną verta pradėti nuo stiklinės vandens su citrina

„Healthshots“ pateikė 10 priežasčių, kodėl ryte verta išgerti vandens su citrina.

1. Daug vitamino C

Citrinos yra geras vitamino C šaltinis – tai antioksidantas, kuris, kaip žinia, palaiko imuninę sistemą, padeda gyti žaizdoms, padeda gaminti kolageną ir pagerinti odos bei jungiamųjų audinių būklę. Taip pat šis antioksidantas saugo ląsteles nuo pažeidimų, kitaip tariant – jis puikus sargas nuo daugybės ligų.

2. Padeda virškinimo sistemai

Vanduo su citrina skatina virškinimo sulčių, tulžies gamybą, o tai padeda virškinimo sistemai efektyviau skaidyti maistą. Jis taip pat gali sumažinti pilvo pūtimą. Citrinų minkštime esantis pektinas – tirpiosios skaidulos – gali pagerinti žarnyno sveikatą.

3. Padeda palaikyti normalų kūno svorį

Vanduo su citrina stabilizuoja apetitą ir gali užkirsti kelią alkio priepuoliams, nes jame yra augalinių medžiagų, balansuojančių cukraus kiekį kraujyje. Be to, citrinose esanti citrinų rūgštis gali palaikyti gerą medžiagų apykaitą ir virškinimą, o tai yra būtina norint palaikyti normalų kūno svorį.

4. Naudingas širdžiai

Vanduo su citrina net keliais būdais gali padėti širdžiai. Jame esantis kalio kiekis gali padėti sumažinti kraujospūdį, o antioksidantai, padedantys užkirsti kelią oksidaciniam arterijų pažeidimui, gali sumažinti širdies ligų riziką. Be to, palaikyti sveiką svorį ir išlaikyti hidrataciją yra būtina širdies ir kraujagyslių sistemos gerovei.

5. Padeda odai švytėti

Citrinų vandenyje esantys antioksidantai, ypač vitaminas C, padeda odai, kad ji būtų sveika ir švytinti. Vitaminas C padeda kovoti su odos senėjimu, mažindamas raukšles ir dėmes. Be to, citrinų vanduo drėkina organizmą, kartu – ir odą, dėl to ji nesausėja, lieka glotni.

6. Apsaugo nuo inkstų akmenų susidarymo

Citrinose esanti citrinų rūgštis gali padėti išvengti inkstų akmenų susidarymo – ji padidina citrato kiekį šlapime, kuris slopina akmenų susidarymą. Tačiau per didelis citrinų sulčių vartojimas dėl oksalatų kiekio kai kuriems žmonėms gali prisidėti prie inkstų akmenų susidarymo.

7. Stiprina imunitetą

Kaip minėta anksčiau, vitaminas C yra galingas imuniteto draugas. Reguliarus vandens su citrina vartojimas gali padėti jūsų organizmui apsisaugoti nuo įprastų ligų, tokių kaip peršalimas ir gripas. Tai taip pat padeda greičiau gyti žaizdoms, pažeistiems audiniams atsikurti.

9. Turi organizmą šarminančių savybių

Nors citrinos yra rūgščios, jos turi šarminančio poveikio organizmui. Tai padeda subalansuoti organizmo pH lygį ir sukuria aplinką, kuri yra mažiau palanki vystytis ligoms.

10. Padidina hidrataciją

Tinkama hidratacija yra labai svarbi bendrai gerovei. Vanduo su citrina yra puikus būdas padidinti kasdienį vandens suvartojimą. Pakankamas skysčių kiekis prisideda prie geros organizmo veiklos, gero virškinimo, sveikos odos.

Kada geriausia gerti vandenį su citrina?

Geriausias laikas gerti vandenį su citrina yra ryte. Tačiau atminkite, kad citrinoje esanti citrinos rūgštis gali neigiamai paveikti dantų emalį, todėl išgėrus vandens su citrina patartina praskalauti burną paprastu vandeniu.

Kam nereikėtų gerti vandens su citrina?

Citrinose yra daug rūgščių, kurios gali pabloginti skrandžio ligomis sergančiųjų būklę, todėl jiems nereikėtų gerti citrininio vandens.