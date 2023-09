Štai kokią daržovę verta rinktis, jeigu norite pagerinti širdies ir kraujagyslių veiklą

Sicilietiška „Caponata“ itin populiari didžiausioje Viduržemio jūros saloje. Tai užkandis, kuriame pirmu smuiku groja baklažanai, o jam pritaria visa gausybė kitų daržovių.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad baklažanams sodrią spalvą suteikiantis antioksidantas antocianinas gerina širdies ir kraujagyslių veiklą, todėl šią daržovę į savo mitybos racioną verta įtraukti visiems.

Geriau kepti orkaitėje ar grilyje, o ne keptuvėje

Keptuvėje kepami baklažanai linkę sugerti riebalus, todėl verčiau juos kepti grilyje arba orkaitėje. Beje, taip iškepti baklažanai ir paprikos atskleidžia kur kas pikantiškesnį skonį ir puikiai tinka gardinti tiek salotas, tiek troškinius.

„Jei vis tik renkatės juos kepti keptuvėje, naudokite tik šiek tiek alyvuogių aliejaus bei apšlakstykite juos trupučiu citrinos sulčių. Baklažanų griežinėliai sugers mažiau riebalų, jei jie bus keletą valandų pamirkyti vėsiame pasūdytame vandenyje, be to, druska sumažins ir galimą šios daržovės kartumą. Iškeptus gabalėlius pirmiausia išdėliokite ant popierinių rankšluosčių, kad sugertų aliejaus perteklių, ir tik po to į lėkštes“, – rekomenduoja gydytoja dietologė.

Pasak ekspertės, baklažanai turi nemažai skaidulų, antioksidantų, įvairių vitaminų bei mineralų. „Spalvą jiems suteikiantis antioksidantas – antocianinas gerina širdies ir kraujagyslių veiklą, todėl šią daržovę verta įtraukti į savo mitybos racioną tiems, kurie nori sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje.

Dar viena naudinga baklažanų savybė – juose labai mažai kalorijų: 100 gramų baklažanų yra vos 20 kalorijų“, – pastebi dietologė.

Tiesa, ji įspėja, kad šioje daržovėje yra nemažai oksalatų: „Todėl tie, kurie geria mažai vandens arba turi polinkį inkstų akmenų formavimuisi, baklažanų neturėtų valgyti kasdien. Tiesa, saikas galioja daugeliui produktų, juk įvairovė – esminis sveikos mitybos principas.“

Daržovės pigiausios įsibėgėjus jų derliaus sezonui

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva sako, kad nors įsigyti baklažanų prekybos vietose pirkėjai gali ištisus metus, didžiausias jų pardavimas pastebimas vasaros sezono metu, kai daugelis juos renkasi grilinti lauko kepsninėse. Rudens pradžioje įsigyti jų, kaip ir kitų daržovių, palankiausias metas, nes tada, derliaus sezonui įsibėgėjus, daržo gėrybės būna pigesnės, tad galima jų nusipirkti daugiau ir pasiruošti atsargų žiemai.

Anot specialistės, parduotuvėje įsigytus baklažanus, kad jie neprarastų drėgmės ir nesuvystų, reikėtų laikyti šaldytuve. Renkantis baklažanus vertėtų atkreipti dėmesį tiek į jų spalvą, tiek į stangrumą: „Baklažanas turėtų būti stangrus, o jo odelė – lygi, žvilganti, tamsiai violetinio atspalvio ir be vytimo požymių. Šviežią daržovę atskirti padės ir jos kotelis – baklažano stiebelis turėtų būti kuo žalesnis. Tuo tarpu perpjovus baklažaną jis turėtų būti šviesaus, žalsvai gelsvo atspalvio. Tačiau nepjaustykite baklažanų, kol nesiruošiate jų gaminti, nes jie greitai genda ir ima ruduoti, tad perpjovus juos geriausia suvartoti iš karto.“

Daržovių troškinys „Caponata“ su makaronais

Kulinarijos technologai pataria tokį troškinį panaudoti daugybei patiekalų – ir kaip garnyrą su mėsa ar žuvimi, ir kaip padažą makaronams ar ryžiams. Be to, jis skanus ir tiesiog valgyti su duonos riekele.

Patiekalui reikės:

250 g orkaitėje arba ant žarijų keptų paprikų ir baklažanų (galima naudoti keptus ir konservuotus)

400 g pjaustytų pomidorų

350 g trumpų makaronų

4 šaukštų alyvuogių aliejaus;

1 svogūno;

4 česnako skiltelių;

1 šaukšto kaparėlių;

2 šaukštų razinų;

saujelės bazilikų lapelių;

šiek tiek susmulkinto kietojo sūrio.

Kaip gaminti

Didelėje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir kepkite susmulkintą svogūną, kol jis pradės karamelizuotis, tada porą minučių įberkite kepti smulkinto česnako.

Sudėkite stambiai supjaustytų keptų daržovių mišinį, pomidorus, kaparėlius ir razinas. Uždengę troškinkite apie 10 min. arba kol padažas sutirštės.

Tuo metu užvirinkite vandenį, sudėkite virti makaronus. Nusunkite juos, pasilikdami šiek tiek vandens.

Suberkite makaronus į padažą, jei bus labai tirštas, įpilkite šlakelį vandens, kuriame virė makaronai.

Apibarstykite patiekalą baziliko lapeliais ir kietuoju sūriu.

Skanaus!