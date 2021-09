Pasidalijo pigaus ir sveiko deserto receptu: „Neįmanoma atsivalgyti“

Bet ji ne visada turi laiko ar noro užmaišyti tešlą ir išsikepti pyragą ar sausainių, kai užsimano ko nors saldaus.

„Laimei, atradau lengvą, nepaprastai kvapnų desertą, puikiai tinkantį rudeniui: tik du ingredientai, ir galiu mėgautis! Tai su medumi keptos kriaušės. Jų neįmanoma atsivalgyti“, – rašo Jessica.

Neseniai ji įsigijo krepšį kriaušių, nes negalėjo atsispirti jų spalvai ar kvapui. Tačiau suvalgius pačias brandžiausias, liko dar kelios kietos kriaušės – ir moteris nusprendė jas paskrudinti. „Juk žinote, kad skrudinimas daržoves paverčia daug skanesnėmis? Pasirodo, tas pats pasakytina ir apie vaisius“, – atradimu dalijasi dietistė.

Pasak jos, šis metodas net ir blankaus skonio vaisius paverčia nuostabiais desertais.

Tiesiog įjunkite orkaitę, įkaitinkite iki 210 laipsnių, perpjaukite kriaušes perpus ir paskrudinkite sudėję nupjautąja puse į viršų 10–15 minučių, kol pradės minkštėti.

Tada kriaušes išimkite iš orkaitės, apšlakstykite medumi ir pakepkite dar 10 minučių.

Leiskite joms šiek tiek atvėsti. Su medumi keptos kriaušės yra skanios ir pačios savaime. O jei norite, galite jas paskaninti riešutais, plakta grietinėle arba kaušeliu vanilinių ledų.

Šis desertas yra ne tik labai paprastas ir įspūdingo skonio, bet ir sveikesnis nei koks nors tradicinis desertas, pavyzdžiui, sausainiai ar pyragas. Kriaušėse yra nemažai ląstelienos – maždaug 6 gramai viename vaisiuje, ir kiekvienoje – tik 100 kalorijų.

Be to, kriaušėse yra natrio, kuris padeda palaikyti širdies sveikatą. O taip pat ir šiek tiek vitamino C – parama imunitetui rudenį juk taip pat neprošal.

Tad pasimėgaukite!

Parengta pagal eatingwell.com