Sveiki avižiniai sausainiai: vos 30 minučių – ir galėsite mėgautis

Kai pradėjau maitintis be alergenų, supratau, kad saldumynus teks gamintis pačiai. Prekybos centruose tikrai sunku būtų rasti sausainius, kurie atitiktų mano poreikius. Tad pasigaminau šiuos avižinius sausainius. Jie yra be visų pagrindinių alergenų: pieno produktų, glitimo, kiaušinių, riešutų, taip pat be miltų. Šie avižiniai sausainiai tinka ir veganams, vegetarams.

Nors nenaudojau kiaušinių, tešlos „surišimo“ funkciją atliko bananai. Jie tikrai gali pakeisti kiaušinį saldžiuose kepiniuose.

Šių avižinių sausainių skonis man patiko. Jų tekstūra skiriasi nuo įprastų avižinių sausainių. Jie buvo gan traškūs, saldumo man užteko. Neseniai panašius sausainius bandžiau gaminti ne tik su avižiniais dribsniais, bet ir su ryžių miltais. Supratau, kad panašaus rezultato galima pasiekti ir be miltų, todėl miltų nebenaudojau.

Pagrindiniai šių sausainių ingredientai – avižiniai dribsniai, bananai, datulių sirupas, kokosų aliejus, saulėgrąžos, kokosų drožlės bei juodasis šokoladas. Jį galima keisti razinomis ar džiovintomis spanguolėmis.

Iš šio kiekio išėjo apie 18 vidutinio dydžio avižinių sausainių.

Keletas patarimų

Man patinka traškesni sausainiai, todėl juos stengiausi kiek apskrudinti (tik nesudeginti).

Šių avižinių sausainių proporcijos gali skirtis, nelygu bananų dydis. Tešlai leidžiu kiek išbrinkti ir tada formuoju sausainius.

Taip pat sausainių saldumas gali skirtis – kuo bananai laiau prinokę, tuo sausainiai bus saldesni.

Juos formuoju drėgnomis rankomis arba kabinu tešlą šaukštu.

Tešla turėtų būti minkšta, lipni, bet turėtų būti įmanoma suformuoti sausainį.

Sveiki avižiniai sausainiai

Paruošimo laikas – 10 min., kepimo laikas – 15 min. Kiekis – 18 sausainių

Reikės:

2 didesnių prinokusių bananų

2–2 1/3 st. (apie 200 g) stambesnių avižinių dribsnių

1/3 st. (60 g) kokosų aliejaus

2 valg. š. datulių sirupo (ar kito skysto saldiklio)

1/2 st. (40 g) kokosų drožlių

1/3 st. (35 g) saulėgrąžų

40 g juodojo šokolado

1 arbat. š. kepimo miltelių

vanilinio cukraus pagal skonį

žiupsnelio druskos

Kaip gaminti

Inde bananus sutrinti šakute. Supilti datulių sirupą, vanilinį cukrų, ištirpintą kokosų aliejų. Išmaišyti.

Suberti kokosų drožles, saulėgrąžas, didžiąją dalį avižinių dribsnių.

Tada likusius dribsnius, kepimo miltelius, druską, sukapotą šokoladą.

Palikti masę 10 min., kad išbrinktų avižiniai dribsniai.

Drėgnomis rankomis ar šaukštu formuoti sausainius. Tešla turėtų būti gana lipti, bet turėtų būti įmanoma formuoti sausainius.

Kepti 180 laipsnių temp. apie 12-15 min. ar kol sausainiai apskrus. Į pabaigą galima įjungti ventiliatoriaus funkciją, kad sausainiai apskrustų.

