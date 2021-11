Kepti moliūgai su fetos sūrio padažu: receptas, kuris padės sunaudoti moliūgų likučius

Tiesa, dažnai moliūgo minkštimas ir sėklos tiesiog išmetami, nors galėtų būti sunaudojami gaminant rudeniškus patiekalus, pavyzdžiui, keptą moliūgą su fetos sūriu, kurio receptą rasite žemiau.

Nors Lietuvoje Helovinas vis dar sutinkamas nevienareikšmiškai, svarbiausio šios šventės akcento – moliūgo skobimas gali suteikti daug džiaugsmo vaikams bei papuošti namus. Moliūgas nuo seno laikomas ne tik vienu pagrindinių Helovino šventės atributų, bet ir žmogaus organizmui didelę maistinę naudą turinčiu produktu.

Anot „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, dėl savo maistinės vertės moliūgas yra priskiriamas prie itin sveikatai palankių ir mažai kaloringų produktų, todėl jis turėtų būti įtrauktas į kasdienės mitybos racioną. Iš moliūgo galima paruošti įvairiausių patiekalų, tad išmesti šios daržovės minkštimo ar sėklų tiesiog nevalia.

„Moliūguose gausu mineralinių medžiagų: kalio, vario, mangano, šiek tiek geležies. Ši daržovė turtinga skaidulomis ir antioksidantais – beta karotenu ir liuteinu, kurie reikalingi žmogaus regai. Be to, moliūguose galima rasti ir praktiškai visų vandenyje tirpių vitaminų: A, C, E ar K, kuris itin reikalingas kraujo krešumui, kaulų būklei bei kitoms žmogaus organizmo funkcijoms palaikyti. Vertingos yra ir moliūgų sėklos, kuriomis galima skaninti salotas ar sriubas.

Apskritai moliūgas yra vienas iš nedaugelio produktų, kuris privalo rasti vietą žmogaus mitybos racione“, – teigia gydytoja dietologė.

Akivaizdu, kad moliūgas yra itin vertinga daržovė, tad ruošiant Helovino dekoracijas lieka tik vienas klausimas – ką pagaminti iš išskobtų moliūgų minkštimo?

Nors dažniausiai iš moliūgų gaminamos trintos sriubos ar tyrė, šios daržovės skonis puikiai atsiskleidžia ir kepant orkaitėje. Prie taip paruošto moliūgo puikiai tinka įvairios daržovės, prieskoninės žolelės ar sūrio padažas.

Pasak E.Gavelienės, kaip ir moliūgai, sūris yra vienas iš kasdienių žmogaus mitybos raciono produktų: „Sūris – visiems puikiai pažįstamas ir universalus pieno produktas, turintis gausybę mineralinių medžiagų bei vitaminų. Jis įsisavina absoliučiai visas naudingas piene esančias medžiagas ir išlaiko jas koncentruotu pavidalu. Nors dažniausiai esame įpratę sūrį valgyti kaip užkandį, jis puikiai tinka tiek sumuštiniams, tiek kaip padažas.“

Sūrių įvairovė yra išties milžiniška, tad specialistė primena, kad renkantis šį pieno grupės gaminį svarbiausia atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir sūrį vartoti saikingai. „Kiekvienas žmogus turėtų įvertinti savo sveikatos būklę – atidžiai paskaityti produkto sudėtį, atsižvelgti į jo riebumo procentą ir tuomet išsirinkti sau labiausiai tinkantį gaminį. Žinoma, kaip ir visus produktus, sūrį reikėtų vartoti saikingai. Jei sūrį naudojame gardinant įvairius patiekalus, jis neturėtų užgožti kitų to patiekalo ingredientų. Visada svarbu išlaikyti tinkamas proporcijas ir jausti saiką“, – sako E.Gavelienė.

Kepti moliūgai su fetos sūrio padažu (4 asm.)

Patiekalui reikės:

600 g bulvių

1 kg moliūgų

1 žiedinio kopūsto (kalafioro)

2 šaukštų alyvuogių aliejaus

1 raudonojo svogūno

2 skiltelių česnako

1 aitriosios paprikos

65 g špinatų

Padažui reikės:

150 g fetos sūrio

2 stiklinių jogurto

1 ryšulėlio raudonėlių

Kaip gaminti

1. Įkaitinkite orkaitę iki 225 laipsnių, kartu kaitinkite ir skardą, ant kurios kepsite daržoves.

2. Išskobkite moliūgo minkštimą, pašalinkite sėklas. Supjaustykite moliūgą, bulves ir kalafiorą. Sumaišykite daržoves su aliejumi bei pagardinkite druska ir pipirais. Viską sudėkite ant įkaitintos skardos ir kepkite 15 min.

3. Nulupkite ir supjaustykite svogūną, česnaką, taip pat aitriąją papriką (prieš tai išėmę sėklas). Sumaišykite svogūną, česnaką ir aitriąją papriką su šiek tiek aliejaus ir sudėkite ant kepamų daržovių. Viską kepkite dar 10 min.

4. Dubenėlyje sumaišykite šakute sutrintą fetos sūrį ir jogurtą, įdėkite pusę ryšulėlio smulkintų raudonėlių. Pagardinkite druska ir pipirais.

5. Prieš patiekiant sumaišykite likusius raudonėlius ir špinatus su daržovėmis.