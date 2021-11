Nesudėtingai paruošiamas tinginių „Napoleonas“: receptas, kuris tikrai nenuvils

Norint iškepti gardų ir dėmesio vertą pyragą vien fantazijos nepakanka. Thierry Lauvray, prekybos tinklo „Iki“ konditerijos ekspertas sako, kad burnoje tirpstantį kepinį paruošite, jei vadovausitės keliais virtuvės profesionalų patarimais.

Svarbiausia – kokybiški ingredientai

„Pirmas dalykas, į kurį vertėtų atsižvelgi ruošiant pyragus, – sezoniškumas. Kepant nuostabaus skonio kepinius rinkitės tuos ingredientus, kurie būdingi esamam metų laikui. Pavyzdžiui, rudenį saldėsiai neįsivaizduojami be lietuviškų obuolių ar iš šiltesnių kraštų atgabentų persimonų, granatų, o būtent šiuo metu parduotuvėse įsibėgėja ir šviežiai sunokusių klementinų ar apelsinų sezonas. Be to, pyragus galite gardinti ne tik vaisiais ar uogomis, bet ir rudens derliaus moliūgais, morkomis ar avokadais, kurie taip pat puikiai tinka gaminant įvairiausius saldėsius“, – kalba T.Lauvray.

Pasak konditerijos eksperto, dar viena gero pyrago paslaptis – kokybiški ingredientai. Gamindami desertus vietoj grietinėlės ar sviesto niekuomet nenaudokite riebalų mišinių ar kitų pakaitalų, rinkitės kokybišką šokoladą, kakavą ar karamelę, varškę, vaisių tyres, kefyro kremus, maskarponės sūrį. Jeigu norite sumažinti cukraus kiekį, pyragus saldinti galima natūraliu medumi. Jeigu norite dar sveikesnio deserto – pyragus saldinkite džiovintais vaisiais ar uogomis.

Kelios eksperto taisyklės

T.Lauvray dalijasi ir dar keliomis taisyklėmis, kurios padės iškepti nepaprasto skonio trapų pyragą su įdaru.

Naudokite šaltus ingredientus. Geras pyragas prasideda nuo traškaus jo pagrindo. Kaip teigia ekspertas, ruošiant pyrago pagrindą tešlai naudokite tik iš šaldytuvo ištrauktą sviestą, o į miltus pilamą vandenį pašaldykite ledo kubeliais. Pagamintą tešlą prieš kočiodami susukite į maistinę plėvelę ir taip pat palaikykite šaldytuve.

Atsargiai elkitės su tešla. Jeigu kočiojant tešlą pamatėte įtrūkimų – ne bėda. Pasistenkite juos atsargiai suklijuoti pirštais. Jeigu tešlą minkysite iš naujo, ji gali tapti itin kieta, o tai paveiks pyrago tekstūrą. Dar vienas svarbus eksperto patarimas – minkant tešlą ant jos barstyti kuo mažiau miltų. Mat didelis miltų kiekis taip pat tešlą paverčia kietesne nei ji turėtų būti.

Iš pradžių pasiruoškite pagrindą. Iškočiotą pyrago tešlą, prieš dedant ant jos įdarą gražiai įkomponuokite į kepimo formą, uždenkite ją kepimo popieriumi ir iškepkite orkaitėje. Kaip teigia ekspertas, ant kepimo popieriaus galite užberti pupelių ar žirnių – tuomet geriau išsilaikys pyrago forma.

Kepkite ant žemiausios lentynos. Kad pyragas kepant nesudegtų, geriausia jį kepti ant žemiausios orkaitės lentynėlės. Be to, pyragą kepant žemiausioje lentynoje, įdaru nepersisunkia pyrago pagrindas.

Prieš patiekiant leiskite atvėsti. Įdarui reikia laiko sustingti, antraip pyragas bus skystas. Pyragai su vaisių įdarais turi atvėsti bent keturias valandas prieš juos pjaustant, o varškės pyragai turi atvėsti apie dvi valandas prieš patiekiant. Jeigu pyragą norite patiekti dar šiltą, bet sustingusį, folija apdengtą pyragą galite kelias minutes pašildyti didelėje temperatūroje orkaitėje.

Tortų gaminimas – tarsi meditacija

Kristina Pišniukaitė-Šimkienė, maisto tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ autorė ir prekybos tinklo „Iki“ ambasadorė prisipažįsta, kad konditerija ar kiti kepiniai nėra pagrindinis jos „arkliukas“. Tačiau kokybiškai pagamintais, burnoje tirpstančiais kepiniais pasimėgauti ji labai mėgsta.

„Kai gaminu desertus pati, jie visada turi atitikti du kriterijus: kepinys turėtų būti tokio skonio, kad būtų verta pasigaminti pačiam, ir antra – jis turi būti lengvai pagaminamas. „Napoleonas“ yra vienas mano mėgstamiausių tortų, kuriuo mėgaujamės su šeima, tačiau iš pirmo žvilgsnio namuose tokį tortą pasigaminti yra itin sunku. Laimei, esu atradusi tinginių „Napoleono“ receptą, kuris, nors ir pagamintas naudojant pirktinę sluoksniuotą tešlą, yra ypač viliojančio skonio“, – teigia K.Pišniukaitė-Šimkienė.

Šio torto gamyba užtrunka apie dvi valandas, tačiau ji nesudėtinga, netgi primenanti malonią meditaciją, sako Kristina ir dalijasi savo ir šeimos pamėgto kepinio receptu.

Tinginių „Napoleonas“

„Napoleonui“ reikės:

2 pakuočių bemielės sluoksniuotos tešlos (pakuotė 500 g, du didesni lapai)

3/4 stiklinės cukraus

2 kiaušinių ir 3 kiaušinių trynių

1/3 stiklinės kukurūzų krakmolo

1/2 stiklinės saldinto sutirštinto pieno

3 stiklinių pieno

1 a. š. vanilės ekstrakto

100 g sviesto

4 v. š. spanguolių uogienės

uogų tortui papuošti

Kaip gaminti

Ruošiame kremą. Į puodą beriame cukrų, įmušame du kiaušinius ir dar 3 kiaušinių trynius. Viską gerai išplakame šluotele iki vientisos masės. Į masę beriame krakmolą, gerai išplakame šluotele iki vientisos masės. Į masę pilame sutirštintą pieną, gerai išplakame šluotele iki vientisos masės. Į masę visą laiką maišydami šluotele lėtai supilame pieną.

Dabar laikas virti – keliame puodą ant vidutinės kaitros ir visą laiką intensyviai maišydami šluotele kaitiname apie 15–20 min, kol kremas sutirštėja iki gana standžios, kondensuotą pieną primenančios konsistencijos. Į kremą įmaišome vanilę ir sviestą. Kremą uždengiame maistine plėvele (ji turi liestis su kremu) ir paliekame kambario temperatūroje, kol kremas visiškai atvėsta.

Ruošiame tešlą. Sluoksniuotą tešlą atšildome per naktį šaldytuve arba 30 min. kambario temperatūroje. Stalviršį pabarstome miltais ir iškočiojame sluoksniuotą tešlą. Gausiai subadome šakute, kad kepdama tešla mažiau kiltų. Perkeliame tešlą ant kepimo popieriumi išklotos skardos, jei norite, galite išpjauti norimą tešlos formą. Jei norite apvalaus torto, įspauskite apskritimus lakštuose. Tai nėra būtina, galite gaminti ir stačiakampį tortą, tuomet reikės nuo iškepusios tešlos tik nupjauti ir sulyginti kraštelius.

Tešlos lakštus iškepame po vieną ar du orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje po 15-20 min., kol tešla gražiai apskrunda. Po kepimo liks nereikalingų tešlos dalių – kraštelių – juos sutrupiname tarp pirštų ir atidedame torto puošimui.

Ruošiame „Napoleoną“. Pirmąjį tešlos lakštą gausiai aptepame kremu. Ant viršaus dedame antrą lakštą, aptepame kremu ir spanguolių uogiene. Ant viršaus dedame trečią lakštą, gausiai aptepame kremu. Taip kartojame, kol sunaudojame visus turimus lakštus. Jų kiekis nėra svarbus – kuo daugiau, tuo tortas bus aukštesnis. Paskutinis sluoksnis turi būti kremo. Torto viršų ir šonus apibarstome sluoksniuotos tešlos trupiniais.

Labai svarbu leisti „Napoleonui“ pastovėti kambario temperatūroje bent kelias valandas. Galima gaminti dieną prieš šventę, tuomet per naktį laikykite šaldytuve. Tortas skaniausias, kai ilgiau pastovi ir kremas susigeria į tešlą. Jei norisi, viršų galima papuošti įvairiomis uogomis. Tai nėra būtina, bet suteikia šventinės išvaizdos tortui. Skanaus!