Kaip paruošti karpį, kad būtų tikra šventinio stalo pažiba: 3 skirtingi receptai

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad karpis šventinius lietuvių stalus puošdavo nuo seno ir kalėdiniu laikotarpiu šios žuvies pardavimai kasmet išauga.

Pasižymi gerosiomis savybėmis

„Populiariausiomis žuvimis ne tik visus metus, bet ir šventiniu laikotarpiu išlieka lašiša, karpis bei jų pusgaminiai. Prieš Kalėdas nuo jų neatsilieka ir tradicinių Kūčių stalo patiekalų karalienė silkė.

Visgi, tinklo pirkėjai, ieškantys įdomesnių skonių, per šventes renkasi ir upėtakį, šamą, skumbrę – jų pardavimai prieš šventes vidutiniškai išauga 30 proc. Be to, per šventes vis labiau populiarėja ne tik žuvis, bet ir jūros gėrybės – jų pardavimai vidutiniškai padidėja trečdaliu“, – duomenimis dalijasi V.Budrienė.

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, kad karpiai pamėgti ne tik dėl iš seno atkeliavusių tradicijų, bet ir dėl gerųjų savybių. Karpiuose gausu omega-3 rūgščių, vitaminų A ir D, taip pat juose yra gausybė įvairių mikroelementų – fosforo, cinko, seleno.

Be to, karpiuose yra labai nedaug kalorijų, 100 g žuvies jų randama vos 162. Karpiuose daug baltymų, todėl šią žuvį pravartu valgyti ne tik per šventes, bet įtraukti ir į kasdienį savo racioną.

Kaip paruošti?

Maisto ekspertė sako, kad karpis – žuvis, kurią galima ruošti universaliai. Visgi patogiausias karpio paruošimo būdas – kepimas orkaitėje.

„Kelis kilogramus sveriantis karpis iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje iškeps maždaug per 45 minutes. Žinoma, karpius galima kepti ir keptuvėje, tokiu atveju skaniausia karpio gabalėlius apibarstyti druska, pipirais, apvolioti miltuose ir varant kepti aliejuje ant aukštos ugnies, kol žuvis iš išorės įgaus auksinį atspalvį, o viduje dar liks sultinga. Dar vienas karpio paruošimo būdas – troškinimas. Ši žuvis puikiai tinka ir žuvienėms, o turintys galimybių ją puikiai išsikeps ir kepsninėje“, – sako maisto ekspertė.

Dar vienas mažiau girdėtas karpio paruošimo būdas – marinavimas. Tokiu atveju žuvį reikėtų supjaustyti mažais gabalėliais, kad tilptų į konservavimo stiklainius ir per naktį ją pamirkyti vandens ir acto marinate.

Kitą dieną gabalėlius išimti, nusausinti. Į didelį puodą įpilti vandens, šiek tiek acto, dėti karpio gabalėlius, viską pagardinti prieskoniais: gvazdikėliais, pipirais, garstyčių sėklomis, druska bei citrinos griežinėliais, ir šiek tiek pavirti. Galiausiai karpius sudėti į stiklainius ir užpilti gautu marinatu.

3 ypatingo skonio receptai

Karpis dažniausiai derinamas su tradicinėmis daržovėmis, pavyzdžiui, troškintomis morkomis, svogūnais, bulvėmis, ar šviežiomis salotomis. Tačiau ši žuvis puikiai dera ir su paprikomis, pomidorais, špinatais, netgi grikiais ar kitomis mėgstamomis kruopomis ar grybais.

Mėgstantiems dar išraiškingesnius skonius ekspertė siūlo karpį pagardinti imbierais ar kalendromis, taip jis įgaus egzotiško, Azija alsuojančio aromato.

V.Juodkazienė dalijasi ir trimis nepaprasto skonio karpio receptais, kurie taps tikra jūsų šventinio stalo pažiba.

Karpis su grikiais daržovėmis ir grybų padažu

Reikės:

1 kg karpio;

100 g grikių;

150 g pievagrybių;

200 g įvairių daržovių;

4 valg. šaukšt. sviesto;

150 g lydyto sūrelio (geriausia grybų skonio);

1 valg. šaukšt. aliejaus;

1 skiltelės česnako;

druskos;

pipirų.

Kaip gaminti

Karpį išdorokite, supjaustykite, pabarstykite druska, pipirais ir įtrinkite smulkintu česnaku. Palikite kelioms valandoms pasimarinuoti ir tada jį kepkite keptuvėje, įpylę į ją šaukštą sviesto ir aliejaus.

Per tą laiką išvirkite grikius, o daržoves patroškinkite su dviem šaukštais sviesto ir viską išmaišykite.

Grybus susmulkinkite ir apkepkite svieste, o vėliau ten pat sudėkite ir lydytą sūrelį.

Galiausiai į didelę lėkštę dėkite su daržovėmis sumaišytus grikius. Ant viršaus dėkite karpio gabalėlius ir viską apliekite grybų padažu.

Karpis su daržovėmis

Reikės:

karpio

žiupsnelio druskos ir pipirų

citrinos

svogūno

šlakelio aliejaus

šviežių kalendrų

paprikos

Kaip gaminti

Karpį išvalykite, nuplaukite ir nusausinkite. Tuomet apšlakstykite citrinos sultimis, įtrinkite druska, pipirais ir palikite pagulėti.

Keptuvėje apkepinkite susmulkintą svogūną. Kubeliais supjaustykite paprikas ir kartu su keptu svogūnu sudėkite į žuvies vidų. Tada griežinėliais supjaustykite citriną ir išdėliokite ant paruošto karpio.

Kepkite iki 180 laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 50 minučių.

Patiekite su šviežiomis citrinos riekelėmis ir kalendromis.

Troškintas karpis

Reikės:

karpio;

žiupsnelio druskos ir pipirų;

šlakelio aliejaus;

svogūno;

aitriosios paprikos;

kelių skiltelių česnako;

kelių pomidorų;

kelių lauro lapų;

kelių šakelių čiobrelio;

gabaliuko šviežios imbiero šaknies;

kelių šakelių šviežių kalendrų.

Kaip gaminti

Žuvį išskroskite, nuplaukite ir supjaustykite pjausniais. Pjausnius nusausinkite popieriniu rankšluosčiu, pasūdykite, pagardinkite pipirais.

Dideliame troškintuve arba gilesnėje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir apskrudinkite žuvies pjausnius iš visų pusių. Išimkite, atidėkite. Tuomet į keptuvę suberkite pusžiedžiais supjaustytą svogūną, smulkiai sukapotą aitriąją papriką ir česnako skilteles. Po kelių minučių sudėkite gana smulkiai supjaustytus pomidorus, lauro lapelius, čiobrelius, imbierą. Pakaitinkite apie 5 minutes. Jei pomidorai labai sutirštėjo, įpilkite 100 ml vandens.

Sudėkite plonais žiedeliais supjaustytą papriką ir apkeptus žuvies pjausnius. Viską troškinkite apie 10 minučių. Jei troškinys labai tirštėja, įpilkite vandens arba daržovių sultinio. Pasūdykite, pagardinkite pipirais.

Troškinį patiekite su šviežių kalendrų lapeliais ir mėgstamu garnyru. Skanaus!