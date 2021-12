5 nesudėtingai paruošiami patiekalai Kalėdoms: nuo gurmaniškų sūrio rutuliukų iki sodraus aguoninio pyrago

Kiekvienoje šeimoje – savos tradicijos

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad paprastai žmonės šventėms pradeda ruoštis iš anksto, todėl šventinis šurmulys jaučiamas ne tik paskutines pastarąsias dienas, bet jau ir visą mėnesį.

„Jau ne vienerius metus pastebime, kad prieš šventes kyla brangesnių, rečiau valgomų, gurmaniškų produktų pardavimai. Pirkėjai gausiai ieško įvairiausių paštetų, kumpių, sūrių, egzotiškesnių vaisių, daržovių. Prieš Kūčias padidėja ir įvairiausios rūšies žuvies, jūros gėrybių, ančių pardavimai. Žmonės dairosi ir desertų – nuo tradicinių iki įvairiausių tortų, pyragų ar kitų saldumynų, kuriuose nėra laktozės, glitimo, naudojama mažiau cukraus“, – sako V.Budrienė.

Kalbėdama apie kalėdinį meniu tinklaraštininkė ir prekybos tinklo „Iki“ ambasadorė K.Pišniukaitė-Šimkienė, sako, kad palyginti su Kūčių patiekalais, kuriuos ruošiant galioja gausybė taisyklių, Kalėdų meniu sugalvoti kur kas paprasčiau. Dažnai ir kiekviena šeima turi skirtingas šventinių patiekalų gaminimo tradicijas.

„Pavyzdžiui, pas mus nė viena didesnė šventė neapsieina be mano mamos tradicinės naminės mišrainės, kurią ji per metų metus ištobulino iki detalių ir visi, kas paragauja, pripažįsta, kad tai – pati skaniausia naminės mišrainės interpretacija. Kol mano mama gamina savo tradicinę mišrainę, aš atsakinga už kitus patiekalus ant Kalėdų stalo“, – sako tinklaraštininkė.

Kurdama meniu vadovaujasi keliomis taisyklėmis

K.Pišniukaitė-Šimkienė prisipažįsta, kad ne tik kasdieniame gyvenime, bet ir per šventes ji stengiasi galvoti apie tvarumą ir maisto švaistymą. Be to, sukdamasi virtuvėje ji bando nepervargti, todėl sudėtingais receptais savęs neapkrauna. K.Pišniukaitė-Šimkienė sako, kad ruošdamasi šventėms ji vadovaujasi ir dar keliomis taisyklėmis. Viena jų: geriau mažiau, bet kokybiškai.

„Per Kalėdas visada gaminu 2 užkandžius, karštą patiekalą, prie jo derantį garnyrą ir, žinoma, desertą. Būtent tokį meniu sukūriau ir šiemet: užkandžiams gaminsiu šventiškai atrodančius gurmaniškus ožkų sūrio rutuliukus ir nepaprastai išraiškingo skonio brusketas su buratos sūriu, vytintu kumpiu ir ne veltui socialinius tinklus užvaldžiusiais apskrudintais pomidorais, geriau žinomais anglišku „blistered tomatoes“ pavadinimu“, – pasakoja tinklaraštininkė.

Pagrindinė stalo žvaigžde, ant jos, šiemet taps didelis kiaulienos nugarinės kepsnys su šonine ir figų džemo glajumi, o šalia jo bus patiektos česnakinės traiškytos bulvytės su feta.

„Desertui – pats skaniausias su migdolų miltais gamintas aguonų pyragas, pagardintas kreminio sūrio kremu. Mano galva, šis skonių derinys puikiai tiks šventėms: pyragas ne sausas, o šlapias, sunkus ir turtingas – toks, koks ir turi būti geras aguonų pyragas“, – teigia K. Pišniukaitė-Šimkienė ir dalijasi visais patiekalų receptais.

Pasak jos, receptuose aprašyti produktų kiekiai skirti 4 asmenims, todėl juos mažinti ar didinti galite atsižvelgdami į valgytojų kiekį.

Ožkų sūrio rutuliukai, apvolioti riešutuose ir spanguolėse

Reikės:

200 g ožkų sūrio (turi būti ne kietasis ir ne kreminis, o toks, kuris tekstūra primena fetą)

100 g kreminio sūrio

1/2 a.š. česnako miltelių

1/4 a.š. cinamono

1/4 a.š. druskos

2 saujų graikinių riešutų

saujos lukštentų pistacijų

saujos džiovintų spanguolių

saujos šviežių petražolių

skysto medaus

Kaip gaminti

Į dubenį dedame ožkų sūrį, kreminį sūrį, prieskonius ir pusę (1 saują) kapotų graikinių riešutų. Viską išmaišome šaukštu iki vientisos masės ir siunčiame į šaldytuvą valandai, kad masė sutvirtėtų ir būtų lengviau formuoti rutuliukus. Sukapojame likusius graikinius riešutus, pistacijas, spanguoles ir šviežias petražoles. Sumaišome juos. Drėgnomis rankomis formuojame norimo dydžio sūrio rutuliukus ir juos apvoliojame riešutų ir spanguolių mišinyje. Iki patiekimo laikome šaldytuve. Prieš patiekiant apšlakstome skystu medumi.

Brusketos su burata, vytintu kumpiu ir skrudintais pomidorais

Reikės:

8 riekelių šviežios čiabatos duonos

1 buratos rutuliuko (galima keisti mocarela)

80 g „Prosciutto“ kumpio (galima keisti „Serrano“)

alyvuogių aliejaus

250 g vyšninių pomidorų

2 skiltelių česnako

1/2 a. š. žolelių mišinio

druskos, pipirų

balzaminio acto (patiekti)

šviežių bazilikų (patiekti)

Kaip gaminti

Duonos riekeles dedame į skardą, lengvai apšlakstome alyvuogių aliejumi ir apskrudiname 180 laipsnių orkaitėje 5 minutes. Apskrudintą duoną įtriname česnaku.

Ruošiame pomidorus: keptuvėje stipriai įkaitiname aliejų ir suberiame pomidorus. Kepiname apie 3 minutes ant didelės kaitros, kol pomidorai gerai apskrunda ir vos vos pasileidžia. Įtarkuojame česnaką, beriame druskos, pipirų, žolelių mišinį ir kepiname viską maišydami dar apie minutę. Pomidorai turi būti suminkštėję ir lengvai patižę, bet dar išlaikantys savo formą, ne visiškai susileidę.

Ant kiekvienos duonos riekės dedame buratos, vytino kumpio ir kepintų pomidorų. Apšlakstome balzaminiu actu ir puošiame šviežio baziliko lapeliais.

Kiaulienos nugarinės kepsnys su šonine ir figų džemo glajumi

Galite rinktis kokią norite kiaulienos dalį – svarbu didelis, gražus kepsnys. Tinklaraštininkė naudojo kiaulienos nugarinę su kaulu, bet jūs galite rinktis ir kitą dalį. Turėkite omenyje, kad kuo daugiau mėsa išmarginta riebaliukais, tuo ji bus sultingesnė ir minkštesnė. Pavyzdžiui, sprandinė dėl riebalų iškepa sultingesnė, o nugarinė turi mažiau riebalų, todėl iškepa sausesnė.

Marinuokite kiaulieną dieną prieš kepimą.

Reikės:

1–1,5 kg kiaulienos (naudojau nugarinę su kaulu)

2 v. š. alyvuogių aliejaus

2 v. š. sojų padažo

2 v. š. Dižono garstyčių

1 v. š. Vorčesterio padažo

1 v. š. obuolių sidro acto

4 skiltelių česnako

2 v. š. rudojo cukraus

1 a. š. maltos paprikos

1 a. š. česnako miltelių

1 a. š. druskos

1/4 a. š. pipirų

150 g plonai pjaustytos šaltai rūkytos šoninės

3 v. š. figų džemo

2 v. š. grūdėtųjų garstyčių

Kaip gaminti

Ruošiame marinatą: indelyje sumaišome aliejų, sojų padažą, garstyčias, Vorčesterio padažą, actą, smulkintą česnaką, cukrų, maltą papriką, česnako miltelius, druską ir pipirus. Kiaulieną įtriname paruoštu marinatu, dedame į indą, apvyniojame maistine plėvele, dedame į šaldytuvą ir leidžiame pasimarinuoti 12-24 valandas.

Prieš kepimą ant kepsnio viršaus išdėliojame šoninės juosteles. Kepsnį dedame į gilų kepimo indą šonine į viršų, apdengiame folija ir kepame 180 laipsnių orkaitėje 1,5 valandos, periodiškai vis patepdami mėsą išsiskyrusiais riebalais (tik nepamirštame po to ir vėl uždengti folija).

Indelyje sumaišome figų džemą ir grūdėtąsias garstyčias. Šiuo mišiniu aptepame kepsnį ir kepame šį kartą jau be folijos dar 15 minučių. Kai kepsnys iškepa, prieš pjaustant leiskite jam pastovėti kambario temperatūroje 15 minučių – tuomet pjaustant mėsa išleis mažiau sulčių, o pati bus sultingesnė.

Traiškytos česnakinės bulvytės su feta

Reikės:

500 g mažų auksinių arba raudonųjų bulvyčių

4 v. š. sviesto

3 skiltelių česnako

druskos, pipirų

100 g fetos

šviežių rozmarinų (papuošti)

Kaip gaminti

Bulvytes švariai nuplauname (nenulupame) ir verdame apie 20 min. Svarbu nepervirti, kad bulvytės neištižtų. Virtas bulves dedame ant kepimo popieriumi išklotos formos ir stikline lengvai spaudžiant jas sutraiškome. Indelyje sumaišome lydytą sviestą, smulkintą česnaką, druską ir pipirus. Šiuo mišiniu gausiai aptepame traiškytas bulvytes. Kepame 190 laipsnių orkaitėje su vėjelio funkcija 25 minutes. Patiekiant pabarstome fetos sūriu ir papuošiame rozmarino šakelėmis.

Šlapias aguonų pyragas su kreminio sūrio kremu

23 cm kepimo formai reikės:

250 g migdolų miltų

250 g maltų aguonų mišinio kepiniams

400 g saldinto kondensuoto pieno

4 kiaušinių

migdolų drožlių (patiekti)

Kremui reikės:

150 g kreminio sūrio

50 g kambario temperatūros sviesto

200 ml cukraus pudros

šlakelio vanilės

šlakelio citrinos sulčių

Kaip gaminti

Atskiriame kiaušinio trynius nuo baltymų, baltymus išplakame iki standžių putų. Dubenyje sumaišome kiaušinių trynius su kondensuotu pienu. Į šią masę beriame aguonų mišinį kepiniams (nemaltos aguonos netinka, bet galite jas patys sumalti maisto smulkintuvu) ir migdolų miltus, išmaišome. Neišsigąskite, kad tešla maišosi labai sunkiai, yra kieta. Tokia ji ir turi būti, kad pyragas būtų sunkus ir šlapias. Į masę įmaišome kiaušinių baltymus. Pyrago masę dedame į kepimo popieriumi išklotą formą ir kepame 180 laipsnių orkaitėje 30 min. Neperkepkite, kitaip pyragas bus sausesnis.

Iškepusį pyragą atvėsiname. Ruošiame kremą: inde išplakame kreminį sūrį, sviestą, cukraus pudrą, vanilę ir citrinos sultis iki vientisos masės be gumulėlių. Iki naudojimo laikome šaldytuve. Atvėsusį pyragą aptepame kremu ir pabarstome migdolų drožlėmis. Skanaus!