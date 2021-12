3 receptai ir kelios paprastos gudrybės padės paruošti sultingą kalėdinę antį

Pasiruoškite iš vakaro

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ maisto ekspertė, sako, jog tam, kad paruoštumėte sultingą ir burnoje tirpstančią antį – keletą dalykų žinoti pravartu. Juolab, kad kepant kalėdinį paukštį norėtųsi ne tik sutaupyti laiko, bet ir išvengti kulinarinių klaidų.

Kaip teigia ekspertė, pirmas ir svarbiausias patarimas – antį pradėti ruošti jau iš vakaro. Reikėtų ją užmarinuoti: įtrinti prieskoniais, sviestu, česnaku.

„Antį įtrynę mėgstamais prieskoniais, dėkite ją į dubenį, viską uždenkite maistine plėvele ir šaldytuve palikite 24-48 valandoms, kad ši pasimarinuotų – taip prieskoniai įsigers ir jos mėsa įgaus nuostabaus skonio. Jeigu turite laiko, antį paruošti galite dar gerokai prieš Kalėdas, o tądien beliks antį tik pašauti į orkaitę ir kantriai laukti rezultato“, – sako maisto ekspertė ir dalijasi dar keliais naudingais patarimais, kuriais vadovaujantis išsikepsite ne tik sultingą antį, bet kitą paukštieną: vištą, kalakutą ar žąsį.

Naudingi ekspertės patarimai

Paruošimas. Norėdami iškepti visą paukštį, pirmiausia, pasirūpinkite tinkamu marinatu. Druska bei pipirai – pagrindiniai prieskoniai, kuriuos reikėtų naudoti. Natūraliam paukštienos skoniui pabrėžti taip pat tinka česnakų milteliai, džiovinti raudonėliai, rozmarinai, čiobreliai bei petražolės. Kepdami riebesnį paukštį, pavyzdžiui, žąsį ar antį, marinatui galite naudoti ir citrusinius vaisius, ypač apelsinus – jie padės subalansuoti riebios mėsos skonį.

Paukštieną galite gardinti ir sviestu su žolelėmis ar prieskoniais. Įmasažuokite jį į paukštį ir, kai mėsa iškeps, mėgaukitės dar gražesne bei gardesne auksine plutele. Nepamirškite prieskoniais padengti ne tik paukščio išorę, bet ir vidų – taip skoniai į mėsą įsigers ir greičiau, ir tolygiau. Prieš kepdami jau išmarinuotą paukštieną, dar kurį laiką palaikykite ją kambario temperatūroje. Tai itin svarbus pasiruošimo žingsnis, kadangi šalta mėsa kepa netolygiai.

Temperatūra. Paukštieną visuomet kepkite tik gerai iš anksto įkaitintoje orkaitėje. Reikalinga temperatūra bei kepimo laikas priklauso nuo pasirinkto paukščio rūšies, dydžio bei svorio. Vištai reikalinga bent 175 laipsnių temperatūra, o kepti ją reikia apie 45 minutes.

Kiti paukščiai kepa gerokai ilgiau – reikėtų skaičiuoti po 25 minutes kiekvienam kilogramui ir dar 25 minutes papildomai, nepriklausomai nuo svorio. Kalakutą apie 20–30 minučių kepame 200 laipsnių temperatūroje, tuomet sumažiname iki 150 laipsnių ir kepame iki pabaigos. Žąsies mėsa riebesnė, tad ją kepame aukštesnėje, 180–200 laipsnių temperatūroje. Pirmąsias pusantros valandos ją rekomenduojama kepti uždengtą folija. Riebesnė mėsa linkusi išskirti daugiau riebalų, tad juos vertėtų vis pasemti šaukštu ir užpilti ant mėsos. Beje, šių paukščių mėsą reikia vartyti maždaug kas 15 minučių.

Antis, kaip ir žąsis, taip pat yra gana riebi, todėl ją irgi kepame 200 laipsnių temperatūroje – pirmiausia uždengtą, o paskutines 40 minučių – atidengtą. Prieš kepant į skardą reikėtų įpilti šiek tiek vandens, o kad mėsa neišsausėtų iš vidaus, antį siūlome įdaryti obuoliu ar dviem.

Naudokitės maisto termometru. Jeigu nebūsite įvertinę tikslaus kepimo laiko, galite naudotis maisto termometru. Įkiškite jį į storiausią paukščio vietą, rekomenduotina į šlaunelę arba krūtinėlę, ir įsitikinkite, kad termometras neliečia kaulo. Mėsa laikoma iškepusia, kai pasiekia 75 laipsnius. Vienaip ar kitaip, jei paukštieną gaminate pagal pasirinktą receptą – tiksliai laikykitės jame nurodytų instrukcijų tiek temperatūros, tiek laiko atžvilgiu.

Bet kurį paukštį galite kepti užmautą ant besisukančio ar stabilaus iešmo arba įdėję tiesiai į kepimo skardą. Jei mėsą pakabinsite, pasirūpinkite indu, į kurį subėgs išsiskiriančios mėsos sultys, kurias vėliau galėsite panaudoti kituose patiekaluose arba patiekti atskirame dubenėlyje kaip padažą. Bet kurios rūšies paukštį pirmiausia kepkite krūtine žemyn – mėsos sultys pirmiausia subėgs į krūtinėlę, tad ji taps sultingesnė, be to, drėgmė tolygiau pasiskirstys per visą paukštį ir neišbėgs.

Pjaustymas. Kai ištrauksite paukštieną iš orkaitės, neskubėkite jos pjaustyti. Palikite mėsą pastovėti bent 10–20 minučių kambario temperatūroje – per šį laiką dar labiau įsigers ir pasiskirstys sultys beskoniai. Galiausiai paukštį supjaustykite dalimis ir patiekite.

V.Juodkazienė dalijasi ir trimis nepaprasto skonio anties receptais.

Kepta antis su kaštainiais

Reikės:

anties

500 g nuluptų kaštainių

4-5 askaloninių česnakų (šalotinių svogūnų)

200 g batono

200 ml pieno

1 kiaušinio

1 a. š. džiovintų čiobrelių

5–6 šalavijų lapelių

1 v. š. smulkintų petražolių

¼ a. š. maltų juodųjų pipirų

2 a. š. druskos

50 ml saulėgrąžų aliejaus

Kaip gaminti

Batoną supjaustykite kubeliais, suberkite į dubenį, užpilkite pienu ir palaikykite apie 5 minutes. Tuomet pieną nupilkite, į dubenį su išbrinkusiu batonu įmuškite kiaušinį, suberkite susmulkintus askaloninius česnakus, čiobrelius, petražoles, šalavijus, pipirus, šaukštelį druskos bei pusę turimų, ketvirčiais supjaustytų kaštainių. Viską gerai išmaišykite.

Antį padenkite likusia druska tiek iš vidaus, tiek iš išorės ir įdarykite paruošta kaštainių mase. Gilią kepimo skardą ištepkite aliejumi, per vidurį dėkite įdarytą antį, o aplinkui supilkite likusį įdarą. Skardą pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 200 laipsnių, ir kepkite maždaug apie dvi valandos.

Kalėdinė antis su mandarinais ir imbieru

Reikės:

anties

mėgstamų prieskonių

druskos

gabalėlio imbiero šaknies

šviežių rozmarinų

šlakelio alyvuogių aliejaus

8 mandarinų

Kaip gaminti

Visą antį gerai ištrinkite prieskoniais ir druska. Taip pat ir vidų. Idealu, jei išprieskoniuotas paukštis naktį praleistų šaldytuve. Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Sutarkuokite imbierą, pasmulkinkite rozmarinus, sumaišykite su šlakeliu aliejaus. Pridėkite tris ketvirčiais supjaustytus mandarinus ir viską sukimškite į anties vidų. Antį atsargiai guldykite į skardą su grotelėmis, patepkite aliejumi. Pašaukite į orkaitę ir kepkite apie 2 val.

Perpjaukite likusius mandarinus pusiau ir dėkite į skardą šalia anties. Kepkite dar apie 15 min. Iškepusią antį išimkite iš skardos ir perkelkite į serviravimo indą. Kelis šaukštus išsiskyrusio iš kepamos anties skysčio sumaišykite su vienos keptos mandarino puselės sultimis ir, prieš patiekdami, apliekite antį. Patiekite su likusiomis keptų mandarinų puselėmis, rozmarino šakelėmis.

Apelsinais ir čiobreliais įdaryta antis

Reikės:

anties

1 česnako galvos

2–3 didelių apelsinų

saujos gvazdikėlių

šviežių čiobrelių

žiupsnelio druskos ir pipirų

Kaip gaminti

Pirmiausia kambario temperatūroje palaikykite sviestą, kad šis suminkštėtų, tuomet į sviestą įmaišykite prieskonius – sutrintą česnaką, druską, pipirus. Šiuo mišiniu įtrinkite antį ir palikite marinuotis šaldytuve ar kitoje vėsioje patalpoje. Marinavimuisi geriausiai antį palikti per naktį.

Prieš kepant į antį subeskite gvazdikėlius. Tuomet supjaustykite apelsinus ir juos, kartu su čiobreliais sukiškite į anties vidų. Tuomet iki 160 laipsnių įkaitinkite orkaitę ir joje antį kepkite apie dvi valandas (priklausomai nuo anties dydžio). Antį geriausiai kepti skardoje, kad joje liktų visi nuo jos nuvarvėję riebalai.

Kepimo metu nepamirškite anties pašlakstykite nuvarvėjusiais riebalais, taip paukštis liks sultingas. Pabaigoje orkaitėje iki 220 laipsnių padidinkite temperatūrą ir 15 minučių leiskite ančiai apskrusti. Skanaus!