3 žiedinių kopūstų receptai – idealus pasirinkimas skubantiems ir norintiems maitintis sveikiau

Tai soti, tačiau visai nekaloringa daržovė. Jeigu jūsų virtuvėje žiediniai kopūstai dar nerado vietos, šią žiemą nedvejodami įtraukite juos į savo meniu. Ši naudinga daržovė praturtins patiekalus maloniais skoniais ir suteiks organizmui maistingųjų medžiagų.

Viduržemio jūros lobis

„Nors lyderiaujančiose pozicijose iš daržovių jau daugelį metų nepajudinamai įsitaisiusios bulvės, taip pat pomidorai, agurkai, kopūstai, morkos, pastebime, kad lietuviai į savo mėgstamus receptus įtraukia ir įvairesnių daržo gėrybių. Tinklo pirkėjai itin vertina įvairesnes daržoves, o pastaruoju metu jų krepšeliuose dažniai atsiduria ir žiediniai kopūstai“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių ekspertė, sako, kad kalafiorai yra viena iš seniausių žinomų Viduržemio jūros regiono daržovių.

„Kalafiorai, arba žiediniai kopūstai, buvo be galo mėgstami Italijos bei Kipro gyventojų, vėliau paplito ir Rytuose, pradedant nuo senovės Egipto bei Persijos žemių, o šiandien jų galima rasti beveik kiekviename pasaulio kampelyje. Žiediniai kopūstai priklauso augalų rūšiai, vadinamai Brassica oleracea. Jai priskiriamos ir kitos puikiai pažįstamos daržovės: lapiniai kopūstai, brokoliai ir Briuselio kopūstai“, – sako J.Sabaitienė.

Nors mūsų akims labiausiai pažįstamas baltos spalvos žiedinis kopūstas, jų būna net keturių spalvų: tradicinis baltasis, oranžinis, violetinis ir žalias. Nepriklausomai nuo to, kokios spalvos yra žiedinis kopūstas, visi jie pasižymi panašiomis, sveikatai naudingomis savybėmis.

„Šis kopūstų šeimos augalas turi daugybę naudingųjų medžiagų, tokių kaip kalis, magnis, C, K bei B grupės vitaminai. 100 g žiedinių kopūstų per dieną gali suteikti beveik visą organizmui reikalingą dienos vitamino C dozę. Be vitaminų ir mineralų, daržovė gausi maistinių skaidulų, kurias organizmas lengvai ir greitai pasisavina. Be to, 100 gramų žiedinių kopūstų tėra vos 25 kalorijos“, – prideda J.Sabaitienė.

Universaliai paruošiami

Žiediniuose kopūstuose esantys fermentai slopina žalingą laisvųjų radikalų poveikį. Taip pat daržovėje gausu amino rūgščių, kurios teigiamai veikia mūsų nuotaiką bei miego kokybę. Nors tai ne dar ne visai įprasta, naudingosios žiedinių kopūstų medžiagos pasisavinamos greičiau, jei daržovė valgoma žalia.

„Tai ne tik skani, bet ir greitai paruošiama daržovė, todėl žiediniai kopūstai – idealus pasirinkimas dirbantiems ar nuolat skubantiems žmonėms, kurie stengiasi sveikai maitintis.

Jei labiau mėgstate termiškai apdorotus kopūstus, virkite juos ne ilgiau nei 5 minutes. Norint, kad būtų išsaugotos visos maistinės medžiagos, žiedinius kopūstus geriausia ruošti ne vandenyje, o garuose. Be to, juos galima ruošti ir kitais būdais – kepti keptuvėje, orkaitėje, iš jų ruošti įvairiausias košes, netgi veganų pamėgtus žiedinių kopūstų „kepsnius“, – pasakoja ekspertė.

Žiediniai kopūstai puikiai dera daugelyje patiekalų – jie puikiai tinka su kitomis įvairiausiomis daržovėmis, mėsa, žuvimi, jūros gėrybėmis, makaronais ir gali būti gardinami įvairiausiais prieskoniais, o ypač ciberžolėmis, česnakais, bazilikais, kalendromis, čiobreliais, paprikos milteliais, kuminais, krapais.

Žiediniai kopūstai dera ir su sūresniais priedais, kaip alyvuogės, ančiuviai, kaparėliai, taip pat ir riešutais, netgi obuoliais, paprikomis. Ir, žinoma, tradicinėmis arba saldžiosiomis bulvėmis, brokoliais, grybais, špinatais.

„Žali, susmulkinti žiediniai kopūstai traškumo pridės įvairiausioms salotoms. Jeigu norite pasigaminti lengvą garnyrą – supjaustytą kalafiorą pašlakstykite alyvuogių aliejumi, mėgstamais prieskoniais ir 10–15 minučių pakepkite orkaitėje. Vėliau galite ant jų užberti tarkuoto sūrio arba paskrudintų kedro riešutų.

Dar vienas puikus būdas panaudoti kalafiorą – juo pagardinti bulvių košę arba pasigaminti žiedinių kopūstų piurė. Tereikia kalafiorus išvirti vandenyje arba iškepti orkaitėje, pagardinti grietinėle, druska, pipirais, sviestu ir viską sutrinti iki kreminės masės“, – teigia ekspertė.

Pasak jos, norėdami, kad ši daržovė šviežia išsilaikytų ilgiausiai, žiedinius kopūstus sudėkite į plastikinį arba popierinį maišelį ir laikykite šaldytuve žiedynu į viršų – taip išvengsite besikaupiančios drėgmės, o virtų žiedinių kopūstų šaldytuve nelaikykite ilgiau nei 2 dienas.

J.Sabaitienė dalijasi ir keliais receptais, kuriuose išradingai panaudosite žiedinius kopūstus.

Kepti žiedinių kopūstų griežinėliai

Reikės:

2 nedidelių žiedinių kopūstų

1 česnako skiltelės

1 rozmarino šakelės

300 ml grietinės

60 ml alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos, pipirų

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Žiedinius kopūstus nuplikykite – užpilkite verdančiu vandeniu, palaikykite apie 5 minutes ir nupilkite.

Kai kopūstai atvės, supjaustykite juos 2 cm storio griežinėliais. Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų ir apkepkite griežinėlius.

Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi, išdėliokite apkeptus žiedinių kopūstų griežinėlius, apibarstykite juos druska, pipirais bei susmulkintais rozmarinais ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi.

Skardą dėkite į įkaitintą orkaitę ir kepkite 5–10 minučių.

Grietinę sumaišykite su smulkintu česnaku ir pagardinkite druska. Prieš patiekdami, keptus žiedinių kopūstų griežinėlius užliekite grietinės padažu.

Kreminė žiedinių kopūstų sriuba

Reikės:

100 g svogūnų

1 česnako skiltelės

200 g bulvių

500 g žiedinių kopūstų

100 ml grietinėlės

80 g sviesto

40 ml alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos, pipirų

8 prancūziško batono riekelių

Kaip gaminti

Žiedinį kopūstą nuplaukite, nupjaukite žiedyną, o iš lapų ir stiebo išvirkite sultinį. Smulkiai supjaustykite svogūną ir apie 10 minučių pakepinkite puode su alyvuogių aliejumi. Tuomet į puodą išspauskite česnaką, įdėkite ploną griežinėlį sviesto ir kubeliais pjaustytas bulves. Viską išmaišykite ir užpilkite sultiniu.

Kai bulvės bus pusiau išvirusios, sudėkite kalafiorų žiedynus, viską pagardinkite druska ir virkite, kol bulvės visiškai suminkštės.

Sutrinkite išvirusią sriubą trintuvu, supilkite grietinėlę, įberkite pipirų ir patiekite su paskrudintu prancūzišku batonu. Skanaus!

Makaronai su žiediniais kopūstais

Reikės:

400 g „Capellini“ ar kitų mėgstamų makaronų

400 g žiedinių kopūstų

80 g tarkuoto parmezano (ar kito kietojo) sūrio

60 g sviesto

60 g miltų

300–400 ml vandens

100 ml grietinėlės

70 g tepamo sūrio

žiupsnelio druskos, pipirų

10 šviežių bazilikų lapelių

Kaip gaminti

Išvirkite makaronus pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas. Apvirkite žiedinius kopūstus pasūdytame vandenyje, tuomet vandenį nupilkite į kitą indą.

Tuščiame puode ištirpinkite sviestą, įmaišykite miltus ir pakaitinkite, kol jie šiek tiek pagels. Nuolat maišydami į puodą supilkite vandenį, kuriame virėte kopūstus, ir ant mažos kaitros virkite dar 10 minučių. Galiausiai į puodą supilkite grietinėlę, sudėkite lydytą sūrį ir pusę turimo tarkuoto sūrio.

Viską maišykite, kol sūris išsilydys, įberkite žiupsnelį druskos. Į lėkštę dėkite porciją makaronų, ant viršaus – žiedinius kopūstus, tuomet viską užpilkite paruoštu padažu, apibarstykite tarkuotu sūriu, užberkite šiek tiek pipirų, papuoškite baziliko lapeliais ir patiekite.