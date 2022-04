3 nepaprastai skanaus karpio receptai: nesigailėsite išbandę

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad nepriklausomai nuo sezono, karpis – viena populiariausių ir labiausiai pirkėjų mėgstamų žuvų.

Žuvis – bent kelis kartus per savaitę

„Karpius lietuviai mėgsta nuo seno. Pagal pardavimo duomenis, karpį galėtume palyginti su kiauliena, kuri, nepriklausomai nuo metų laiko, tarp mėsos išlieka pardavimų lydere“, – teigia V.Budrienė.

„Iki“ atstovė Vilma Juodkazienė, sako, kad vadovaujantis sveikos mitybos rekomendacijomis valgyti žuvį, tokią kaip karpis, reikėtų bent kelis kartus per savaitę, nes tai kokybiškas baltymų šaltinis. Be to, karpis pasižymi ypatingu, gana švelniu skoniu. Karpio mėsa yra sultinga, savyje turinti daug gerųjų riebalų. Karpiuose gausu omega-3 rūgšties, vitamino A ir D, taip pat juose yra gausybė įvairių mikroelementų: fosforo, cinko, seleno.

„Karpis – žuvis, kurią tikrai nesudėtinga paruošti. Tai daryti galima pačiais įvairiausiais būdais: kepti keptuvėje, orkaitėje, kepsninėje, troškinti. Azijoje karpį populiaru naudoti ruošiant tradicinius karius, žuvies kukulius, įvairiausias sriubas.

Tačiau vienas populiariausių ir lengviausių žuvies, o tarp jų ir karpio, paruošimo būdų – iškepti orkaitėje. Tai ypač paprastas būdas, kuris nereikalaus daug žinių ir pastangų, tačiau užtikrins, kad greičiau nei per pusvalandį galėtumėte mėgautis gardžiu patiekalu. Norėdami skaniai paruošti karpį orkaitėje, supjaustykite jį didesniais gabalėliais. Tuomet būsite tikri, kad žuvis bus nesausa. Taip pat svarbu nepamiršti, kad gabalėlius reikėtų dėti odele į apačią ant kepimo popieriaus arba sviestu išteptos skardos“, – sako V.Juodkazienė.

Nuo tradicinių iki egzotiškų prieskonių

Pasak jos, žuvies kepimo trukmė visuomet priklauso nuo gabalėlių storio. Jei jie siekia tik 4 centimetrus – užteks vos 15 minučių, o jei gabalėliai yra maždaug 6 centimetrų storio, kepkite apie 25 minutes.

„Norintiems pajausti tikrą ir natūralų žuvies skonį reikėtų nepadauginti prieskonių. Jeigu esate virtuvės naujokai, verčiau rinktis jau žinomus prieskonius, su kuriais dažnai ruošiate kitus mėgstamus patiekalus.

Ypatingą žuvies skonį atskleidžia tokie įprastai virtuvėje naudojami prieskoniai kaip juodieji pipirai, druska. Jeigu norisi intensyvesnio skonio, naudokite saldžiosios raudonosios paprikos miltelius arba įvairiausių rūšių aštresnius pipirus, įvairiausius padažus: nuo sojos iki ypatingojo „sriracha“ padažo“, – pataria žinovė.

Jeigu norite dar įmantresnio skonio, prie karpio galite derinti imbierą, kalendrą. Jeigu mėgstate labiau tradicinius skonius, karpį gardinkite šviežiais ar džiovintais krapais, petražolėmis, šalaviju, česnakais arba laiškiniais česnakais, kurie puikiai dera ne tik prie įvairiausios rūšies žuvies, bet ir jūros gėrybių.

V. Juodkazienė dalijasi ir trimis netradiciniais, tačiau nepaprasto skonio karpio receptais.

Karpis su sojų padažu ir kokosų pienu

Reikės:

800 g karpio gabalo

2 v. š. sojų padažo

4 v. š. žuvų padažo

2 skiltelių česnako

1 v. š. kokosų cukraus

100 ml kokosų pieno

šlakelio alyvuogių aliejaus

žiupsnelio pipirų

Kaip gaminti

Karpio gabalą padalinkite į 4 lygias dalis. Dubenyje sumaišykite sojų bei žuvies padažus, supilkite ant žuvies ir marinuokite šaldytuve apie 15 minučių. Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, sudėkite smulkintas česnako skilteles ir kepkite apie 1 minutę.

Dėkite kokosų cukrų ir maišydami kepkite dar apie 30 sekundžių. Į keptuvę sudėkite marinuotą karpį, supilkite kokosų pieną ir ant silpnos kaitros troškinkite 20 minučių. Po to žuvį apverskite ir kepkite dar 10 minučių. Žuviai iškepus, pagardinkite ją pipirais ir patiekite su virtais ryžiais ir mėgstamomis salotomis.

Troškintas karpis

Reikės:

karpio pjausnių

žiupsnelio druskos ir pipirų

šlakelio aliejaus

svogūno

aitriosios paprikos

kelių skiltelių česnako

kelių pomidorų

kelių lauro lapų

kelių šakelių čiobrelio

gabaliuko šviežios imbiero šaknies

kelių šakelių šviežios kalendros

Kaip gaminti

Pjausnius nusausinkite popieriniu rankšluosčiu, pasūdykite, pagardinkite pipirais. Dideliame troškintuve arba gilesnėje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir apskrudinkite žuvies pjausnius iš visų pusių. Išimkite, atidėkite. Tuomet į keptuvę suberkite pusžiedžiais supjaustytą svogūną, smulkiai sukapotą aitriąją papriką ir česnako skilteles. Po kelių minučių sudėkite gana smulkiai supjaustytus pomidorus, lauro lapelius, čiobrelius, imbierą. Pakaitinkite apie 5 minutes. Jei pomidorai labai sutirštėjo, įpilkite 100 ml vandens.

Sudėkite plonais žiedeliais supjaustytą papriką ir apkeptus žuvies pjausnius. Viską troškinkite apie 10 minučių. Jei troškinys labai tirštėja, įpilkite vandens arba daržovių sultinio. Pasūdykite, pagardinkite pipirais. Troškinį patiekite su šviežių kalendrų lapeliais ir mėgstamu garnyru.

Aštrūs karpio gabalėliai

Reikės:

1 kg išskrosto karpio

3 v. š. citrinų sulčių

2 v. š. alyvuogių aliejaus

aitriųjų paprikų prieskonių

druskos

pipirų

Kaip gaminti

Karpį supjaustykite storais gabalėliais. Juos gerai įtrinkite aliejumi, citrinos sultimis ir prieskoniais. Dėkite į kepimo popieriumi išklotą formą ir kepkite apie 30 minučių 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Patiekite su mėgstamu garnyru.