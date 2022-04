Maistas, dėl kurio verta keltis anksčiau: tinklaraštininkė pasidalijo mėgstamais receptais

Pusryčiai – geriausias metas improvizacijoms

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad nuo pusryčių neatsiejami kiaušiniai – viena tų prekių, be kurios neįsivaizduojamas kasdienis pirkėjų krepšelis. Be to, populiarėja ir įvairiausi kiti pusryčiams tinkami produktai: kruopos, varškė ar jogurtas.

„Kiaušiniai, kuriuos dažnas valgo kiekvieną dieną yra ta prekė be kurios neapsieina kasdienis pirkėjų krepšelis. Be to, populiarumo sulaukia ir kiti tradiciniai pusryčių produktai: nuo augalinių gėrimų iki varškės, natūralaus jogurto ar pačių įvairiausių kruopų: pradedant tradiciniais grikiais ir baigiant ekologiškais lęšiais“, – teigia V. Budrienė.

Pusryčiai – svarbiausias dienos maistas. Tai dažnai akcentuoja mitybos specialistai, kurie siūlo pusryčiams valgyti kuo daugiau naudingų medžiagų turinį maistą: kiaušinius, įvairiausias kruopas ar sveikuoliškus pilno grūdo miltų blynus. Per pusryčius reikėtų nepamiršti ir tradicinių sumuštinių. Tiesa, juos ruošti rekomenduojama sveikiau – rinktis viso grūdo duoną, ją pagardinti ne tik sviestu, bet ir varške, įvairiausiomis daržovėmis, pavyzdžiui, agurkais ar ridikėliais. Taip pat sumuštinius galite ruošti ir su varške, uogomis, vaisiais, agavų sirupu ar medumi, riešutais.

Žinoma, neatsiejama pusryčių klasika – kiaušiniai. Visgi, netgi kepant paprasčiausią kiaušinienę galima pasitelkti fantaziją. Pavyzdžiui, papildyti ją pievagrybiais ar kitais mėgstamais grybais, ožkos ar pelėsiniu sūriu, įvairiausiais žalumynais. Jeigu tradicinė kiaušinienė ar omletas kiek pabodo – visuomet galite išsikepti fritatą ar išsivirti kiaušinių be lukšto.

Didelį dėmesį skiria maistinei vertei

Maisto tinklaraščio „Pusryčiams“ autorė ir „Iki“ ambasadorė Gabrielė Žutautaitė sako, kad dėliodama savo pusryčių lėkštę ji dažniausiai stengiasi atkreipti dėmesį į tai, kad joje netrūktų ne tik maistingų, bet ir skanių ingredientų.

„Įvertinu, kad pusryčiuose būtų visų pagrindinių maisto grupių – angliavandenių, baltymų, riebalų, skaidulų. Pavyzdžiui, jeigu jau renkuosi saldžius ar angliavandenių kupinus pusryčius, šalia nepamirštu ir gerųjų riebalų ar baltymų: riešutų ar jų sviesto, natūralaus jogurto. Jeigu lėkštė atrodo nuobodžiai, ją papildau skonio suteikiančiais priedais – įvairiausiais sūriais, žolelėmis, prieskoniais, sėklomis, traškučiais ar net ančiuviais“, – pasakoja G. Žutautaitė.

Tinklaraštininkė sako pastebinti, kad pusryčių mados lietuvių tarpe keičiasi į gerąją pusę – klasikiniai sumuštiniai su sūriu ar kumpiu nebėra tai, ką įprastai valgome rytais.

„Žmonės vis dažniau įsileidžia įvairovę į savo pusryčių meniu. Anksčiau daugelis rinkosi klasikines saldžias košes, o šiandien jau nebijo išbandyti sūrių variacijų su keptais kiaušiniais, žuvimi, daržovėmis. Tas pats ir su sumuštiniais. Šie nebūtinai turi būti su juoda duona ar servelatu – sumuštinį galima tepti ir ant bagetės ar kruasano“, – sako G. Žutautaitė.

„Iki“ ambasadorė ir dalijasi keliomis pusryčiams skirtų receptų idėjomis.

Pernakt brinkinta šokoladinė košė

Jums reikės:

1⁄2 stiklinės visų grūdo dalių avižinių dribsnių

1⁄2 stiklinės ekologiško sojų gėrimo

1 a. š. ispaninio šalavijo sėklų

1⁄2 v. š. tamsios kakavos

1 a. š. agavų sirupo (nebūtina)

Pagardinimui:

mėgstamų uogų juodojo šokolado gabalėlių riešutų sviesto

Gaminame:

Visus ingredientus, išskyrus skirtus pagardinimui, sudėkite į stiklainį, užsukite ir iškratykite. Viską palikite brinkti šaldytuve pernakt arba bent 6 valandas. Košę valgykite šaltą arba pašildytą. Jei norite, pagardinkite priedais.

Pusryčių skrebutis su pesto padaže keptu kiaušiniu

Jums reikės:

1 riekės mėgstamos duonos

2–3 v. š. grūdėtos varškės

2 v. š. pesto padažo

1 česnako skiltelės

1 kiaušinio

žiupsnelio druskos pagal skonį

žiupsnelio aitriųjų paprikų dribsnių

Pagardinimui:

kanapių ar sezamo sėklų

baziliko lapelių

Gaminame:

Duoną paskrudinkite keptuvėje ar skrudintuvėje. Dubenėlyje sumaišykite kelis šaukštus grūdėtos varškės, smulkiai pjaustytą arba tarkuotą česnako skiltelę, šiek tiek druskos. Įkaitinkite keptuvę nesvylančiu paviršiumi ir joje paskirstykite pesto padažą. Ant pesto padažo įmuškite kiaušinį ir kepkite jį tol, kol baltymas iškeps, o trynys liks skystas. Duoną padenkite sūdyta grūdėta varške, ant viršaus guldykite pesto padaže keptą kiaušinį. Skrebutį barstykite aitriosios paprikos dribsniais, mėgstamomis sėklomis, baziliko lapeliais.

Vyšninių pomidorų ir kiaušinių apkepas

Jums reikės:

400 g vyšninių pomidorų

1⁄2 a. š. stambios druskos

3 v. š. alyvuogių aliejaus

3 šviežių čiobrelių šakelių

3–4 kiaušinių

Gaminame:

Orkaitę įkaitinkite iki 200 °C. Pomidorus sudėkite į kepimo indą, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, apibarstykite druska ir čiobreliais. Viską gerai išmaišykite ir kepkite 20–30 minučių, kol pomidorai suglebs ir išleis sultis. Ištraukite kepimo indą iš orkaitės, pomidorus paskirstykite taip, kad juose liktų kelios duobutės kiaušiniams. Atsargiai įmuškite kiaušinius ir kepimo indą grąžinkite į orkaitę. Kepkite apie 10–12 minučių, kol iškeps kiaušinių baltymai. Iškeptą patiekalą, apibarstykite stambia druska, jei trūksta sūrumo, ir aitriųjų paprikų dribsniais. Skanaukite su mėgstama duona. Skanaus!