3 receptai, kuriems neliks abejingi sūrio mėgėjai: tiks ir pusryčiams, ir vakarienei

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad nors lietuviai labiausiai vis dar mėgsta tradicinius fermentinius sūrius, tinklo pirkėjai patiekalus gardinta ir įmantresniais itališkais sūriais.

Italijos pasididžiavimas – mocarela ir burata

„Lietuviai savo virtuvėse pritaiko vis daugiau skirtingose šalyse pamėgtų ingredientų. Ir nors tradicinis fermentinis sūris vis dar išlieka populiariausias, pirkėjų krepšeliuose vis dažniau pastebime ir itališkus sūrius: mocarelą, buratą ar parmidžaną“, – teigia V. Budrienė.

„Iki“ atstovė Vilma Juodkazienė pasakoja, kad Italijoje sūriai – neatsiejama autentiškų patiekalų dalis. Juk be mocarelos neįsivaizduojama tradicinė pica, be parmezano – makaronai, brusketos, rizotai ar kiti itališki valgiai.

Manoma, kad sūrius romėnai valgė dar prieš 2000 metų. Žinoma, visų itališkų sūrių rūšių atsiradimo istorijos nėra iki galo aiškios, tačiau nėra jokių abejonių: sūris – italų kraujyje. Ne veltui šios šalies sūriai taip mėgstami ir vertinami visame pasaulyje.

„Vienas mėgstamiausių italų sūrių – mocarela. Ši sūrio rūšis yra kilusi iš Pietų Italijos. Dažniausi mocarelos palydovai – bazilikai ir pomidorai. Be to, ja dažnai gardinamos ir salotos: pavyzdžiui, tradicinės Kaprio salotos yra gaminamos iš mocarelos, pomidorų, bazilikų, alyvuogių aliejaus. Mocarela taip pat gardinami ir makaronų patiekalai, tokie kaip lazanija. Be jos neįsivaizduojamos ir picos. Šiuo sūriu taip pat dažnai gardinami ir tradiciniai paniniai ar kiti sumuštiniai“, – sako V.Juodkazienė.

Itin į mocarelą panaši kreminė burata taip pat kilusi iš Italijos pietų. Buratos paviršius sudarytas iš mocarelos sūrio, tačiau prapjovus šį sūrį atsiveria tikrai labai skanus, minkštas ir kreminis mocarelos, sumaišytos su grietinėle, duetas. Pasak V.Juodkazienės, skaniausia buratą valgyti kambario temperatūros, savo tikrąjį skonį ji tobulai atskleis patiekta pati viena, apibarstyta druska ir pipirais, apšlakstyta alyvuogių aliejumi ir valgoma su kokybiška itališka duona.

Taip pat šis sūris gardžiai dera su salotomis, Parmos kumpiu, kriaušėmis arba – su gabalėliu sūdytos lašišos. Jeigu norite ypatingesnio skonio picos, šviežios buratos gabalėliais pagardinkite jau iškeptą picą. Jeigu mėgstate eksperimentuoti – buratą derinkite ir su uogomis: braškėmis, šilauogėmis ar avietėmis.

Rikota – tiek į desertus, tiek pikantiškus patiekalus

Dar vienas nuostabaus skonio itališkas sūris – rikota. Šilkinis, lengvutis, burnoje tirpstantis rikotos sūris yra kilęs iš Sicilijos regiono Italijoje. Iš tiesų rikota gaminama iš avių, karvių, ožkų ar buivolų pieno išrūgų, likusių gaminant kitus sūrius, tačiau skoniu ji nustelbia nemažą dalį kitų sūrių. Visgi, šis sūris išskirtinis tuo, kad puikiai tinka ruošiant tiek desertus, tiek pikantiškus patiekalus.

Dar vienas sūris, be kurio neįsivaizduojami desertai, – maskarponė.

„Maskarponė yra sodriai baltos spalvos, salsvo skonio su lengvučiu grietinėlės bei sviesto prieskoniu. Nors šis sūris gana riebus, be jo neįsivaizduojamas joks sūrio pyragas ar dangiškasis tiramisu. O kur dar maskarponės pagrindu pagaminti pyragaičiai ir kiti desertai.

Be to, iš maskarponės nebūtina gaminti įmantriausių desertų ir gaišti ilgų valandų virtuvėje. Jeigu norite itin greitai pagaminamo skanėsto, maskarponės užsitepkite tiesiog ant šviežios bandelės ir ant viršaus uždėkite mėgstamų uogų: braškių, aviečių ar mėlynių“, – sako V.Juodkazienė ir dalijasi keliais nuostabaus skonio receptais, kuriuose panaudosite pamėgtus itališkus sūrius.

Brokolių kišas su parmezanu

Jums reikės:

150 g rupių miltų

100 g smulkių miltų

1⁄2 a. š. kepimo miltelių

1⁄2 a. š. druskos

120 g sviesto

2 kiaušinių trynių

1 v. š. grietinės

Įdarui:

350 g brokolių

2 kiaušinių

200 g varškės

150 g gaudos sūrio

40 g tarkuoto parmezano

200 ml grietinės

1 a. š. druskos

1⁄4 a. š. maltų juodųjų pipirų

Gaminame

Dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius bei druską. Į miltų mišinį rankomis įtrinkite kubeliais supjaustytą sviestą – gausite trupinių masę. Į ją įmaišykite kiaušinių trynius bei šaukštą grietinės. Šiek tiek paminkykite tešlą, kad ingredientai susimaišytų, įvyniokite ją į maistinę plėvelę ir dėkite į šaldytuvą maždaug pusvalandžiui.

Kol tešla vėsta, paruoškite įdarą. Brokolius nuplaukite, išskirstykite žiedynais ir porą minučių apvirkite. Tuomet perpilkite brokolius šaltu vandeniu, kad jie neprarastų savo ryškiai žalios spalvos. Į didelį dubenį sudėkite varškę, įmuškite kiaušinius, sudėkite grietinę ir išmaišykite. Tuomet suberkite tarkuotą gaudos sūrį, įberkite druskos bei pipirų ir dar kartą išmaišykite.

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Atvėsusią tešlą iškočiokite, supjaustykite nedideliais gabalėliais ir išklokite jais 4 nedideles kepimo formeles. Formelėse išklotą tešlą šiek tiek pabadykite šakute, tuomet dėkite įdarą, o paviršių padenkite tarkuotu parmezanu. Paruoštus kišus pašaukite į įkaitusią orkaitę ir kepkite 25 minutes.

Makaronai su rikota, parmezanu ir pievagrybiais

Jums reikės:

300 g makaronų (taljatelių)

1 a. š. druskos

250 g pievagrybių

300 g rikotos

50 g parmidžano sūrio

1 mažo svogūno

2 skiltelių česnako

30 ml alyvuogių aliejaus

žiupsnelio druskos

¼ a. š. maltų juodųjų pipirų

½ stiklinės vandens, kuriame virė makaronai

10 baziliko lapelių

Gaminame

Dideliame puode užvirkite vandenį, įberkite šaukštelį druskos ir išvirkite makaronus pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas. Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų, suberkite susmulkintą svogūną ir pakepinkite apie 2 minutes, po to suberkite susmulkintus česnakus bei pievagrybius ir apie 5 minutes pakepinkite aukštoje temperatūroje. Tuomet į keptuvę įberkite žiupsnelį druskos bei pipirų, sudėkite rikotą ir energingai maišydami supilkite pusę stiklinės vandens, kuriame virė makaronai.

Kai sūris išsilydys, į keptuvę suberkite virtus taljatelius ir viską gerai išmaišykite. Jei padažas bus per tirštas, įpilkite dar pusę stiklinės vandens, tuomet apibarstykite makaronus parmidžano sūriu bei sudėkite bazilikų lapelius. Dar kartą viską gerai išmaišykite ir patiekite.

Tortas su mandarinais ir rikota

Jums reikės:

Biskvitui:

5 kiaušinių

5 v. š. karšto vandens

180 g cukraus

200 g miltų kepiniams

1 a. š. kepimo miltelių

1 mandarino tarkuotos žievelės

Papuošimui:

2 mandarinų

20 g pistacijų

Rikotos kremui:

500 g rikotos

200 ml grietinėlės

3 v. š. cukraus pudros

1 a. š. vanilės ekstrakto

2 mandarinų sulčių ir tarkuotos žievelės

100 g kapotų pistacijų

5 g želatinos

Gaminame:

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Pirmiausia paruoškite biskvitą. Kiaušinius išplakite elektriniu plaktuvu iki standumo, įpilkite karšto vandens ir, po truputį berdami cukrų, plakite dar apie 5 minutes.

Dubenyje miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir po truputį, nuolat maišydami, supilkite juos į kiaušinių masę. Viską išmaišykite iki vientisos masės ir įmaišykite mandarinų žievelę. Apvalią kepimo formą padenkite kepimo popieriumi, supilkite į ją paruoštą tešlą ir kepkite orkaitėje 25–30 minučių.

Palaukite, kol iškepęs biskvitas atvės, ir išilgai perpjaukite jį į dvi lygias apvalias dalis.

Želatiną užpilkite trupučiu šalto vandens ir palaukite, kol išbrinks. Nedideliame puode pakaitinkite grietinėlę, supilkite išbrinkusią želatiną ir maišykite, kol želatina visiškai ištirps.

Į švarų indą sudėkite rikotą, supilkite grietinėlės ir želatinos mišinį, mandarinų sultis, vanilės ekstraktą, suberkite cukraus pudrą bei tarkuotą mandarinų žievelę ir viską gerai išplakite elektriniu plaktuvu. Į paruoštą kremą įmaišykite kapotas pistacijas.

Apvalios formos dugną padenkite vienu biskvito sluoksniu, ant viršaus tolygiai paskirstykite kremą, uždenkite kitu biskvito sluoksniu ir šaldykite tortą šaldytuve bent 3–4 valandas. Kai kremas sutvirtės, išimkite tortą iš formos, apibarstykite cukraus pudra ir papuoškite mandarinais bei pistacijomis.