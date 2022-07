Vasariškos salotos su kukurūzais: paprasta, gardu, sveika ir sotu

Suvalgius saldžių kukurūzų burbuolių organizme greitai neišsiskiria insulinas, todėl ilgiau jaučiamas sotumo jausmas, o tai palanku greitai išalkstantiems saldumynų mėgėjams.

Nors kukurūzų paruošimo būdų labai daug, keli paprasti triukai leis burbuoles pagaminti minkštas ir gardžias – patarimais dalijasi „Rimi“ mėsos technologas Vidas Nadzeika.

Kukurūzų nauda sveikatai

Kai kuriose šalyse kukurūzai yra tokie populiarūs, kaip bulvės Lietuvoje. Tiesa, ir lietuviai vis dažniau paskanauja tiek meksikietiško maisto, tiek patys bando ruošti kukurūzų burbuoles namuose.

„Kukurūzų burbuoles dažniausiai trumpai termiškai apdorojame, todėl juose išlieka daug organizmui naudingų medžiagų – vitaminų B ir C, kai kurių karotinoidų. Būtent gelsvuose kukurūzuose yra liuteino ir zeaksantino, kurie užtikrina gerą regos, odos, gleivinių būklę, o ferulos rūgštis svarbi Alzheimerio ligos ir kitų neurodegeneracinių susirgimų, cukrinio diabeto, vėžio prevencijai. Įdomu tai, kad verdant ar kepant kukurūzų burbuoles ryškiau atsiskleidžia jų skonis, be to, nors vitamino C ir sumažėja, betakarotenų kiekis padidėja, tad galima sakyti, kad terminis apdorojimas nekeičia kukurūzų maistinės vertės“, – teigia „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė dr. E.Gavelienė.

Gydytoja priduria, kad kukurūzai tinka net ir sergantiems celiakija, nes juose nėra glitimo. Tačiau juos atsargiau turėtų vartoti cukriniu diabetu sergantys žmonės – nors nuo vienos kukurūzų burbuolės cukraus lygis į aukštumas nepakils, reikėtų būti atsargiems valgant kitą angliavandeniais turtingą maistą.

Kaip išsikepti, kad būtų skaniausios

Jei burbuolės jau apvirtos, minkštesnės, galima jas verti ant plonesnio iešmo ir kepti. Tiesa, iškepus kartais gali likti kietas viduriukas.

Pasak V.Nadzeikos, geriausia kukurūzų burbuoles kepti ant grotelių, nuolat vartant žnyplėmis, kol apskrus.

„Specialiai jų marinuoti nereikia, bet kepant verta patepti patinkančiu padažu. Man asmeniškai skaniau aštresnis, nes tada kukurūzo saldumas susipina su padažo aštrumu. O jei burbuoles prieš kepdami norite pamarinuoti, siūlau sumaišyti aliejų, druską, pagal skonį įmaišyti traiškyto česnako, įpilti citrinos sulčių, įberti aitriųjų paprikų ir truputį patinkančių žolelių. Nerekomenduočiau burbuolių barstyti vien sausais prieskoniais – kepant gali apkarsti“, – patirtimi dalinasi mėsos technologas.

Jei taupote laiką, specialistas taip pat rekomenduoja nusipirkti jau apvirtų, supakuotų vakuume, paruoštų kepti kukurūzų burbuolių ir mėgautis jų skoniu vos po kelių minučių.

Pasigaminkite gardžių salotų, kurios pagyvins bet kokios vakarienės lauke meniu.

Vasariškos salotos su kukurūzais, paprika ir aštriu padažu

Kepti grilyje reikės:

1 didelės kukurūzų burbuolės;

1 saldžiosios raudonosios paprikos;

1 raudonojo svogūno;

2 šaukštų alyvuogių aliejaus;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Salotoms reikės:

80 g fetos sūrio;

1 avokado;

100 g gražgarsčių;

200 g juodųjų pupelių.

Padažui reikės:

6 šaukštų alyvuogių aliejaus;

1 žaliosios citrinos;

0,5 vnt. aitriosios paprikos;

1 Chalapos paprikos;

2 šaukštų medaus arba agavų sirupo;

druskos pagal skonį.

Kaip gaminti

Papriką supjaustykite plačiomis juostelėmis, svogūną – stambiomis skiltelėmis. Kukurūzų burbuolę, papriką ir svogūną lengvai apšlakstykite aliejumi. Pabarstykite druska ir pipirais.

Paruoštas daržoves kepkite grilyje, kol suminkštės. Leiskite joms atvėsti. Tuomet aštriu peiliu nuo kukurūzo burbuolės koto išilgai nupjaukite kukurūzus ir supjaustykite stambiais gabaliukais.

Sūrį susmulkinkite norimo dydžio kubeliais. Avokadą perpjaukite pusiau, išimkite kauliuką ir šaukštu išskobkite minkštimą. Supjaustykite norimo dydžio kubeliais.

Visus salotoms skirtus ingredientus sudėkite į didelį gilų dubenį. Įdėkite grilyje keptas daržoves ir išmaišykite.

Paruoškite padažą. Išspauskite citrinos sultis. Aitriąją ir Chalapos paprikas stambiai supjaustykite. Visus padažo ingredientus sutrinkite elektriniu trintuvu iki vientisos masės. Padažą užpilkite ant paruoštų salotų ir išmaišykite. Skanaus!