Išsivirkite kopūstienės, kokios dar nesatę ragavę: skandinaviškos ar ukrainietiškos

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad kopūstai visus metus laikosi lietuvių perkamiausių daržo gėrybių penketuke.

„Lietuviška virtuvė neįsivaizduojama ne tik be bulvių, bet ir kopūstų, todėl nenuostabu, kad ši daržovė itin populiari tarp pirkėjų – perkamiausių penketuke laikosi ištisus metus. Rudenį, kuomet prasideda rauginimo sezonas, šių daržovių paklausa dar labiau išauga“, – sako V.Budrienė.

Beveik tiek pat vitamino C, kiek apelsinuose

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja, sako, kad kopūstai populiarūs ne tik Lietuvoje – be jų neapsieina ir kitų šalių virtuvės. Įvairiausių kopūstų salotų galima paragauti visame pasaulyje – nuo Amerikos iki Azijos. Ne ką mažiau populiarūs ir troškiniai, iš jų kepama duona, blynai ir netgi desertai.

„Kopūstas – ne tik universali, bet ir vitaminų kupina daržovė, todėl šią daržo gėrybę įtraukti į savo racioną svarbu tiek dėl nepaprasto jos skonio, tiek dėl naudos organizmui. Pavyzdžiui, vitamino C kopūstuose yra beveik tiek pat, kiek ir apelsinuose. Be to, jo lapuose gausu sieros, kuri gelbsti kovojant su infekcijomis ir ypač vertingo vitamino U, kuris gerina žarnyno veiklą“, – pasakoja J.Sabaitienė.

Kopūstienę mėgsta ne tik lietuviai

Nors kopūstai gali būti panaudojami pačiais įvairiausiais būdais, žinovė sako, jog vienas populiariausių jų patiekalų tiek Lietuvoje, tiek ir gretimose Europos šalyse – kopūstienė. Pasak jos, labiausiai ši sriuba paplitusi Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europos virtuvėse. Ją gamina ir lenkai, slovakai, ukrainiečiai bei vokiečiai. Kopūstienę taip pat mėgsta net ir skandinavai bei prancūzai.

Pagrindiniai kopūstienės ingredientai – žali ar rauginti kopūstai, bulvės, morkos, įvairiausios rūšies mėsa, svogūnai, smulkinti žalumynai – skirtingų šalių virtuvėse verdant šią sriubą išlieka tie patys. Visgi, keletas detalių ir skiriasi, pavyzdžiui, kai kur naudojamas ne mėsos, o žuvies sultinys. Kai kuriuose kraštuose kopūstienė dar tirštinama ir miltais, gardinama net ir sūriu.

Skandinaviška kopūstienė

Skandinavijoje kopūstai vertinami panašiai, kaip ir Lietuvoje. Pasak J.Sabaitienės, ši daržovė buvo itin mėgstama jau nuo vikingų laikų Pasigaminti Skandinavijos šalių įkvėptą kopūstienę namuose – itin paprasta.

Skandinaviškai kopūstienei pasigaminti prireiks:

pusės pakelio sviesto;

kelių puodelių sutarkuoto kopūsto;

puodelio susmulkinto svogūno;

1 puodelio supjaustyto saliero;

1 puodelio supjaustytų morkų;

1 puodelio šaldytų žirnelių;

2 puodelių pieno;

2 puodelių vištienos sultinio;

1 arbatinio šaukštelio džiovintų čiobrelių;

1 arbatinio šaukštelio druskos;

1/4 arbatinio šaukštelio pipirų;

1/4 arbatinio šaukštelio česnako miltelių;

2 puodelių susmulkinto fermentinio sūrio.

Puode, kuriame virsite sriubą ištirpinkite sviestą, sudėkite kopūstus, svogūnus, salierus ir morkas ir apie 10 minučių patroškinkite, kol viskas suminkštės. Galiausiai dėkite žirnius, pilkite pieną, vištienos sultinį, čiobrelius, česnako miltelius, druską ir pipirus, šiek tiek vandens. Viską pavirkite apie 15 minučių, o prieš sriubai baigiant virti – pagardinkite ją sūriu.

Ukrainietiška kopūstienė

Tradicinė ukrainietiška kopūstienė gaminama ne iš žalių, bet raugintų kopūstų. Sriubos ingredientai gali skirtis nuo to, kuriame Ukrainos regione ji gaminama. Ji gali būti vegetariška arba su mėsa, žuvimi ar grybais. Tačiau bet kuriuo atveju patiekalas neįsivaizduojamas be raugintų kopūstų.

Ukrainietiškai kopūstų sriubai reikės:

1 tarkuotos morkos;

3–4 bulvių;

1 supjaustyto svogūno;

1/2 puodelio sorų kruopų;

3 šaukštų augalinio aliejaus;

200 g raugintų kopūstų;

500 g supjaustytų šviežių grybų;

juodųjų pipirų;

šviežių petražolių;

šviežių krapų;

druskos;

sultinio.

Į puodą supilkite sultinį ir užvirinkite. Nulupkite bulves ir supjaustykite jas. Dėkite jas į puodą. Tuomet sudėkite ir soras. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir pakepkite svogūną, morką bei grybus. Viska kelias minutes patroškinkite ir dėkite į puodą. Tuomet į puodą dėkite raugintų kopūstų, sudėkite susmulkintas šviežias žoleles, viską pagardinkite druska bei pipirais.