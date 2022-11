Daržovių blyneliai: sveika ir gardi vakarienė vos už 2 eurus

Kulinarijos technologė dalį bulvių tarkių siūlo pakeisti kitomis daržovėmis ir pagardinti blynus ar plokštainį žolelėmis bei prieskoniais. Iškepti patiekalai bus ne tik gardūs ar sveikatai palankesni, bet ir tikrai pigūs – kainuos vos vieną ar du eurus.

Tuo metu sveikatai palankios mitybos konsultantė dr. Edita Gavelienė primena, kad rudenį gausiai užderėjusios cukinijos ne tik turtingos maistinėmis medžiagomis, mikroelementais bei vandenyje tirpiais vitaminais, bet gali padėti ir svorio kontrolei, nes jose esančios skaidulos mažina alkio jausmą.

Cukinijos – vienos pigiausių daržovių

Šios populiarios daržovės itin nepretenzingos – auginamos nereikalauja nuolatinės priežiūros, iš jų galima pagaminti daugybę nebrangių patiekalų, be to, jaunų cukinijų visus metus nepritrūksta parduotuvėse.

Prekybos tinklo „Rimi“ kategorijos vadovė Mariana Markevičienė sako, kad prekybos centruose cukinijos populiarios visus metus.

„Daržovės vis dar lieka vienos iš pigiausių produktų, todėl tikrai sutaupysite. Cukinijos – universali daržovė, pritaikoma daugybėje patiekalų. Visus metus ekologiškai užaugintas cukinijas mielai perka šeimos su mažais vaikais, nes tai viena iš pirmųjų daržovių, kurių galima duoti net kūdikiams. Vasarą ir rudens pradžioje turime lietuviškų cukinijų, kitu metu jas importuojame iš Ispanijos ir Nyderlandų“, – pasakoja specialistė.

„Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė sako, kad turint namuose cukinijų, visada galima sugalvoti, ką iš jų pagaminti.

„Cukinijos tinkamos ne tik blyneliams ar apkepui, bet ir troškiniams, salotoms, sriuboms. Tarkuotomis jomis galima pakeisti dalį faršo – maltinukai bus sultingesni ir puresni, taip pat įmaišyti į pyragų tešlą, o plonai supjaustytas juostelėmis panaudoti suktinukams ar jomis pakeisti lazanijos lakštus. Iš jaunų cukinijų galima pasigaminti net cukinijų makaronus: tereikia supjaustyti cukiniją išilgai plonais šiaudeliais daržovių skustuku ar spiraline daržovių pjaustykle, o paskui vos kelias minutes juos pakepti. Visų mėgstamas bulvių plokštainis taip pat įgaus kitokio skonio, jei įtarkuosime cukinijos. O jei norite greitos vakarienės ir namuose yra daržovių, galite išsikepti paprastų, bet ne prastų blynelių“, – siūlo L.Barčaitė.

Stiprina imunitetą ir padeda kontroliuoti svorį

Kai orai atvėsta, svarbu stiprinti imunitetą ir į savo mitybos racioną įtraukti daržovių. „Cukinijos ne tik aprūpina organizmą kaliu, fosforu, magniu, kalciu, geležimi, vitaminais C, A, E, B6 ir B2, bet jose esančios skaidulos mažina ir alkio jausmą. Be to, cukinijos vertingos dėl karatinoidų: liuteino, zeaksatino, beta karoteno, beta kriptoksantino. Tai itin svarbu norintiems kuo ilgiau išsaugoti gerą regėjimą arba pristabdyti akių ligų – katarkatos, glaukomos – progresavimą“, – sako gydytoja E.Gavelienė.

Tradiciškai manome, kad karatinoidų gausu tik morkose, tačiau jų yra ir cukinijose: „Liuteinas ir zeaksatinas saugo akis ir nuo kenksmingų saulės spindulių poveikio. Beta karotenas, kaip antioksidantas, saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų, padeda išlaikyti odos elastingumą, stiprina imunitetą. Kriptoksantinas, kurio randama cukinijose, gali būti naudingas siekiant išvengti vėžio.“

Kulinarijos technologė siūlo išsikepti greitai paruošiamų blynelių, kuriems galima panaudoti šaldytuve rastas daržoves.

Blyneliams reikės:

200 g bulvių

140 g morkų

200 g cukinijų

40 g miltų

1 vnt. kiaušinio

1 vnt. svogūno

česnako, druskos ir pipirų;

mėgstamų prieskonių.

Kaip gaminti

Bulves, morkas, cukinijas ir svogūną sutarkuokite burokine tarka.

Dideliame dubenyje viską sumaišykite su lengvai paplaktu kiaušiniu, miltais, smulkiai kapotu arba išspaustu česnaku. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.

Keptuvėje įkaitinkite truputį aliejaus. Formuokite nedidelius blynelius, dėkite į keptuvę ir gražiai apkepkite iš abiejų pusių.

Skanaus!