3 karšti gėrimai su citrina: ir imunitetą sustiprins, ir nuotaiką pagerins

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad neseniai iš Turkijos ir Ispanijos parduotuves pasiekęs šviežių citrinų derlius kaipmat sulaukė pirkėjų dėmesio.

„Kiekvieną metų laiką siekiame pirkėjams pasiūlyti platų šviežių vaisių ir daržovių asortimentą. Šaltuoju metų laiku visuomet išauga citrusinių vaisių pardavimai – vos pasirodę lentynose, jie greitai randa vietą pirkinių krepšeliuose.

Populiariausiųjų trejetuke rikiuojasi klementinai, apelsinai ir citrinos. Pastarųjų pardavimai, lyginant su vasaros mėnesiais, šaltuoju sezonu išauga net dvigubai. O gruodį citrinos pasiekia patį pardavimų piką“, – sako V.Budrienė.

Panaudokite ir žievelę

Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ vaisių ir daržovių skyriaus darbuotoja, sako, kad citrinos itin tinka imunitetui stiprinti. Jose yra daug vitamino C, skaidulų ir kitų gerųjų medžiagų, kurios suteikia daug naudos sveikatai. Jas valgant gali sumažėti širdies ligų, anemijos, inkstų akmenų, virškinimo problemų rizika.

„Citrina nuo senų laikų yra vienas populiariausių pagalbininkų kovojant su žiemą puolančiomis peršalimo ligomis. Pavyzdžiui, peršalus specialistai pirmiausia rekomenduoja gerti daug skysčių, o vienas iš sveikiausių pasirinkimų – arbata su citrina.

Svarbu paminėti, kad citrusiniuose vaisiuose esantis vitaminas C yra jautrus aukštai temperatūrai, todėl citrinos geriau nedėti į ką tik užplikytą arbatą, verčiau palaukti, kol ši šiek tiek atvės, ir tik tuomet įspausti šlakelį citrinos sulčių. Lygiai tą patį reikėtų daryti ir arbatą gardinant medumi“, – sako ji.

J.Sabaitienė pasakoja, kad verdant citrinų arbatą panaudoti galima ne tik citrinos sultis, bet ir žievelę. Į arbatą įtarkavus citrinos žievelės, pridedama ne tik ryškesnio skonio, bet ir limoneno. Šis antioksidantas, esantis vaisių žievelėse, gali sumažinti vėžio, diabeto ir kitų lėtinių ligų riziką.

Žinovė dalijasi ir dar keliomis įžvalgomis, kodėl verta gerti kuo daugiau karštų gėrimų su citrina.

Gėrimų su citrina nauda sveikatai

Stiprina imuninę sistemą. Citrinoje esantis vitaminas C pasižymi stipriomis antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Jis stiprina imuninę sistemą ir mažina uždegiminius procesus. Citrinose gausu flavonoidų, kurie kovoja su laisvaisiais radikalais. Priešuždegiminės citrusinių vaisių savybės gali sumažinti ir sąnarių ligų riziką.

Nuramina gerklės skausmą ir kosulį. Karšta arbata su citrina padeda palengvinti peršalimo ir gripo simptomus. Arbata su citrina pagardinta medumi taip pat gali sumažinti kosulį ir pagerinti miego kokybę.

Gerina psichinę sveikatą. Geriant arbatą su citrina ne tik stiprinamas imunitetas. Šis gėrimas padeda kovoti su slogiomis būsenomis, netgi gerina nuotaiką.

Detoksikuoja organizmą. Citrinų gėrimas detoksikuoja ir šalina toksinus iš organizmo. Mat citrinų gėrimuose esanti citrinos rūgštis gali sumažinti kepenų pažeidimus.

Gerina odos būklę. Citrinose esantis vitaminas C pasižymi senėjimą stabdančiomis savybėmis. Jis apsaugo ir nuo UV spindulių. Be to, arbata su citrina skatina kolageno gamybą, mažina raukšlių susidarymą.

J. Sabaitienė dalijasi ir keliais karštų gėrimų su citrina receptais.

Karštas citrinų gėrimas su imbierais ir ciberžolėmis

Reikės:

1 šaukšto ciberžolių miltelių

pusės puodelio citrinos sulčių

3 arbatinių šaukštelių medaus

citrinos griežinėlių

pusės šaukšto šviežiai tarkuoto imbiero

ketvirtadalio arbatinio šaukštelio šviežiai maltų juodųjų pipirų

žiupsnelio Kajeno paprikų

Gaminimas

Užvirinkite vandenį arbatinuke. Į karščiui atsparų indą sudėkite visus ingredientus. Viską gerai sumaišykite. Į vidų supilkite užvirusį, tačiau kiek pravėsusį vandenį. Dar kartą viską gerai sumaišykite ir supilkite į puodelius. Į gėrimą papildomai galite įsidėti kelis citrinos griežinėlius.

Karštas citrinų gėrimas su česnakais ir cinamonu

Reikės:

3-4 česnako skiltelių

1 arbatinio šaukštelio šviežio imbiero

2 arbatinių šaukštelių cinamono prieskonių arba 1 nedidelės cinamono lazdelės

4 puodelių verdančio vandens

1 citrinos

2 valgomųjų šaukštų medaus

Gaminimas

Užvirinkite vandenį arbatinuke. Česnaką ir imbierą nulupkite, susmulkinkite arba sutarkuokite. Į nedidelį arba karščiui atsparų stiklinį indą sudėkite smulkintą česnaką, tarkuotą imbierą, užberkite cinamono prieskonių arba įdėkite cinamono lazdelę. Į indą supilkite užvirusį, tačiau jau kiek pravėsusį vandenį. Uždenkite dangteliu ir palaikykite 30 minučių. Per smulkų sietelį perkoškite mišinį ir pagardinkite šaukštu medaus.

Karštas citrinų gėrimas su ananasais ir imbierais

Reikės:

pusės puodelio ananaso gabalėlių

1 imbiero gabalėlio

1 šaukšto citrinos sulčių

1 šaukšto medaus

Gaminimas

Imbierą nuplaukite, nulupkite žievę, sutarkuokite. Į didelį puodą įpilkite vandens, sudėkite ananasų gabalėlius ir tarkuotą imbierą. Užvirkite ir leiskite virti apie 45 minutes. Išjunkite ugnį, supilkite citrinos sultis ir medų, išmaišykite ir supilkite į puodelius.