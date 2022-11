Kepdami bulvinius blynus nepamirškite vienos gudrybės – mėgausitės puikiu skoniu ir traškia plutele

Vieni bulvinius blynus gardina grietine, kiti mėgsta varškės, česnakų, žolelių ar grybų padažą, dar treti valgo su uogiene. Bulviniai blynai gali tikti netgi šventiškesniam stalui, pavyzdžiui, patiekti su sūdyta ar rūkyta lašiša arba ikrais.

Bulvinių blynų receptas, atrodytų, paprastas. Tačiau yra viena gudrybė, dėl kurios jie bus itin traškūs. Be to, kepdami „nesispjaudys“ ir neaptaškys pusės virtuvės riebalais.

Tad jeigu jos dar nežinojote ar pamiršote – primename. Viskas paprasta, kaip dukart du.

Traškūs bulviniai blynai

Reikės:

5–7 šviežių bulvių

1 vidutinio dydžio svogūno

1 kiaušinio

druskos

pipirų (nebūtina)

Kaip gaminti

Nuskustas bulves ir svogūną sutarkuokite smulkia tarka. Tarkius supilkite į sietelį ir leiskite keletą minučių nuvarvėti. Iš sausesnių tarkių iškeps traškesni bulviniai blynai, o be to, būtent dėl drėgmės kepami blynai taškosi. Tačiau svarbu per daug ir nenusausinti tarkių, kitaip blynai bus sprangūs. Užteks kelių minučių.

Tarkius dėkite į dubenį, įmuškite kiaušinį, berkite druskos ir gerai išmaišykite.

Į keptuvę gausiai pilkite aliejaus (arba dėkite kiaulės taukų), gerai įkaitinkite riebalus, šaukštu dėkite tešlą, formuokite blynus ir kepkite iš abiejų pusių, kol apskrus.

Valgykite su mėgstamais padažais ar pagardais.

Skanaus!