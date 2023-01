Aromatinga lęšių sriuba: paprasta, sotu, gardu ir nebrangu

Prekybos tinklo „Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė sako, kad lęšius galima pakeisti ir skaldytais žirniais, o pusę kiekio kokosų gėrimo – mėsos arba daržovių sultiniu, taip pat paskaninti ją šaldytomis ar šviežiomis žolelėmis.

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad dažnas lietuvis vartoja per mažai ankštinių daržovių, o šaltuoju metų laiku jos gali aprūpinti baltymais, pasotinti ir tapti gera mėsos patiekalų alternatyva.

Lęšius turėtų pamėgti vegetarinės mitybos šalininkai

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, lęšiuose, avinžirniuose, pupose, žirniuose ir pupelėse galima rasti daug sveikatai palankių augalinių baltymų, tad ankštines daržoves turėtume įtraukti į savo racioną bent kartą savaitėje.

„Lęšiai turtingi augalinės kilmės baltymais, todėl ypač tinka gyvūninės kilmės produktų nevartojantiems asmenims. Jiems paprastai reikia ieškoti kitų baltymų šaltinių, tad ankštinės daržovės, tarp jų ir lęšiai, yra puikus pasirinkimas“, – sako E. Gavelienė.

Gydytoja priduria, kad lęšiuose taip pat gausu geležies, kalio, organizmui naudingos folio rūgšties: „Folio rūgštis yra B9 vitaminas, kuris kaip ir kiti B grupės vitaminai yra būtinasis vitaminas, gaunamas iš išorės. Jis yra labai svarbus mūsų nervų sistemai, kraujodarai. Stokojant folio rūgšties, nukenčia eilė gyvybiškai svarbių organizmo funkcijų. Lęšių būna įvairių – raudonųjų, žaliųjų, geltonųjų, o jų spalvos lemia skonines savybes. Kai kurios spalvos duoda ir papildomą naudą organizmui, tad aš rekomenduočiau paragavus vieną rūšį, kitą kartą jau ragauti jau kitą: tegul mūsų maistas būna spalvingas ir įvairus.“

Ankštinės daržovės – pigesnė alternatyva mėsai

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, kad ankštinės daržovės yra finansiškai naudingesnė alternatyva kiaušiniams ir mėsai, be to, jei jas vartojame gana retai, vertėtų pasidomėti prekybos centrų asortimentu ir nusipirkti anksčiau nevartotų pupelių ar lęšių: „Asortimentas tikrai platus – įvairių spalvų ir dydžių pupelės, taip pat ir su ankštimis, skaldyti ir neskaldyti žirniai bei lęšiai. Be to, apžiūrint ankštinių produktų lentynas, dažnai galima aptikti nuolaidų ir jomis pasinaudoti.

Pravartu šaldiklyje turėti ir šaldytų žirnelių, taip pat, pamačius akcijas, įsigyti konservuotų pupelių su įvairiais padažais, konservuotų žirnių ir avinžirnių, kurie pasižymi ilgesniu galiojimo laiku.“

Ekspertė pastebi, kad norėdami sutaupyti, pirkėjai įprato daugiau gaminti namuose, tad jų krepšeliuose dažniau atsiduria ilgo galiojimo produktai, o konservuotos ar šaldytos ankštinės daržovės išlieka geras pasirinkimas norintiems sutaupyti. „Taip išvengiame maisto švaistymo ir galime bet kada pasigaminti vakarienę iš šaldymo kameroje ar spintelėje esančių produktų“, – teigia O. Suchočeva.

Žiemai įsibėgėjus „Rimi“ kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo išsivirti auksaspalvę lęšių sriubą, kuri suteiks energijos, bet neapsunkins: „Lęšiai – universali ankštinė daržovė, iš kurios galima gaminti įvairiausius patiekalus. Neretai jie atsiduria sriubose, troškiniuose, patiekiami kaip garnyras prie mėsos ar žuvies patiekalų. Sriubos su jomis – sotesnės ir spalvingesnės. Šiuo atveju įdomesnio skonio suteiks imbieras, o ciberžolė nudažys patiekalą ryškia geltona spalva, kuri tikrai pakels nuotaiką tamsų žiemos vakarą.“

Auksaspalvė lęšių sriuba

Sriubai reikės:

1 šaukšto alyvuogių aliejaus;

1 svogūno;

2 skiltelių česnako;

1 puodelio raudonųjų arba geltonųjų lęšių;

2 morkų;

1 skardinės (400 ml) kokosų gėrimo;

4 puodelių vandens;

1 šaukšto šviežio tarkuoto imbiero;

½ šaukštelio maltos ciberžolės;

žiupsnelio maltų pipirų;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Kaip gaminti

Svogūną supjaustykite kubeliais, česnako skilteles išspauskite spaustuku, imbiero gabalėlį sutarkuokite ir juos pakepinkite puode su aliejumi.

Morkas supjaustykite griežinėliais, pakepinkite maždaug minutę, apibarstę ciberžolės milteliais.

Į puodą suberkite lęšius, užpilkite vandens, užvirinkite, ir, sumažinę kaitrą pavirkite 20 minučių.

Supilkite kokosų gėrimą, suberkite druską ir pipirus.

Sriubą galite sutrinti, bet galite patiekti ir netrintą.