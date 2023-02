Nekeptas apelsinų pyragas su plakta grietinėle: gaivu, gardu ir paprasta

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė sako, kad apelsinai ne tik papildo kasdien suvalgomų vaisių racioną, bet ir pasižymi nauda žmogaus sveikatai bei imunitetui. Apelsinuose esantys flavanoidai efektyviai kovoja su virusais ir slopina uždegimus.

Padeda stiprinti imunitetą

Anot „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės gydytojos dietologės dr. E. Gavelienės, apelsinai, kaip ir kiti citrusiniai vaisiai, priskiriami didelio maistingumo produktams: „Apelsinuose gausu vitamino C, įvairių mikroelementų ir mineralinių medžiagų. Juose taip pat yra uždegimus silpninančių antioksidantų bei imuninei sistemai reikalingų flavanoidų. Apelsinuose gausu ir įvairių eterinių aliejų, todėl šių vaisių žievelę, gerai nuplovus, galima panaudoti ne tik gaminant konditerinius gaminius, bet ir ruošiant arbatas.“

Kadangi citrusiniai vaisiai yra ne tik naudingi sveikatai, bet ir skanūs, nepastebimai jų galima suvalgyti ir keletą vienu metu. Tačiau gydytoja dietologė primena, kad per dieną vaisių rekomenduojama suvalgyti maždaug 200–300 gramų, tad didinti šio kiekio tikintis sveikatai geresnių rezultatų nevertėtų.

„Mitybos racione svarbu palaikyti įvairovę bei tinkamas proporcijas. Valgant per daug vaisių, alkio jausmas organizme gali tik dar labiau sustiprėti. Be to, apelsinus ir kitus vaisius į mitybos racioną svarbu įtraukti ir skirtingais pavidalais. Pirmenybę reikėtų teikti šviežių vaisių valgymui, kadangi naudingos medžiagos gaunamos ne tik iš skystosios, bet ir iš kietosios vaisiaus dalies“, – pataria E. Gavelienė.

Skanaujant apelsinus bei kitus citrusinius vaisius vertėtų nepamiršti ir alergijos tikimybės. Pasak dr. E. Gavelienės, dėl šios priežasties į vaikų mitybos racioną šiuos vaisius rekomenduojama įtraukti ne ankstyvame amžiuje. Tuo metu suaugusiems alergija citrusiniams vaisiams pasitaiko retai.

Vieni populiariausių žiemą

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad žiemos sezonu iš šiltųjų kraštų į Lietuvą atvežamų apelsinų ir kitų citrusinių vaisių pirkėjai įsigyja daug. Tačiau į pirkinių krepšelius neretai keliauja ne tik švieži citrusiniai vaisiai, bet ir iš jų išspaustos sultys.

„Nors daugelis pirkėjų apelsinus renkasi kaip gaivų ir sultingą vaisių, kulinarijoje juos galima panaudoti ir daugybės patiekalų receptams. Apelsinai suteiks malonaus aromato ir gaivaus rūgštumo mėsos patiekalams ir padažams, paskanins skirtingas salotas ir puikiai derės su įvairiais desertais bei kepiniais“, – teigia O. Suchočeva.

Renkantis apelsinus ekspertė pirmiausia pataria atkreipti dėmesį į šių vaisių tekstūrą. „Rinkitės tuos apelsinus, kurie yra sunkūs ir turi tvirtą, smulkios tekstūros odelę. Venkite apelsinų su minkštomis dėmėmis arba tų, kurie atrodo purūs (tuščiaviduriai), nes tai gali būti išsausėjimo požymis. Tačiau apelsino odelės spalva nėra skonio ar vaisiaus brandumo rodiklis. Žalsvi apelsinai gali būti tokie pat saldūs bei sultingi, kaip ir ryškiai oranžiniai“, – primena O. Suchočeva.

Nusipirkus didesnį vaisių kiekį juos geriausia laikyti šaldytuve, kad jie nesudžiūtų, pataria specialistė.

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną „Rimi“ kulinarijos ekspertai namuose kviečia išbandyti kvapnų ir paprastą pyrago su apelsinais receptą.

Nekeptas apelsinų pyragas su plakta grietinėle

Pyragui reikės:

6 vnt. apelsinų;

1 vnt. nutarkuoto apelsino žievelės;

200 ml apelsinų sulčių;

200 g cukraus;

5 vnt. kiaušinių trynių;

2 vnt. želatinos lapelių;

1 žiupsnelio druskos;

500 ml pasterizuotos grietinėlės;

500 g kiaušinių sausainių („damų pirštelių“).

Kaip gaminti

24–26 cm skersmens torto formos dugną ir šonus išklokite maistine plėvele.

Prieš nulupdami apelsinus, smulkia tarka sutarkuokite 1–2 apelsinų žievelę.

Apelsinus nulupkite ir supjaustykite kuo vienodesniais griežinėliais.

Torto formos dugną ir šonus padenkite daugmaž tokio pat skersmens apelsino griežinėliais. Atidėkite į šalį.

Torto įdarui želatinos lapelius pirmiausia po vieną kelioms minutėms pamirkykite šaltame vandenyje.

Puode įkaitinkite pusę apelsinų sulčių.

Želatinos lapelius nusausinkite ir ištirpinkite karštose apelsinų sultyse. Atidėkite.

Į puodą sudėkite kiaušinių trynius, likusias apelsinų sultis, cukrų, druską ir nutarkuotą apelsino žievelę. Kaitinkite nuolat maišydami, kol sultys sutirštės. Įmaišykite želatinos ir sulčių mišinį ir dar šiek tiek pakaitinkite. Nukelkite nuo ugnies ir šiek tiek atvėsinkite.

Plaktą grietinėlę išplakite iki standžios masės ir sumaišykite su atšaldytu kiaušinių–apelsinų mišiniu.

Pusę gauto mišinio užpilkite ant pyrago formoje esančių apelsinų.

Ant viršaus uždėkite pusę „damų pirštelių“ sausainių.

Likusius putėsius užpilkite ant sausainių ir sudėkite likusius sausainius.

Uždenkite formą plastikine plėvele ir laikykite šaldytuve mažiausiai keturias valandas arba per naktį.

Nuimkite maistinę plėvelę nuo sustingusio pyrago ir apverskite pyragą ant torto padėklo.