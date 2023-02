Vištienos troškinys su ryžiais ir daržovėmis: paruošti paprasta, o skonis – puikus

Mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad lyginant su bet kokia kita raudona mėsa, vištiena yra sveikatai palankesnis pasirinkimas, tik reikėtų rinktis tinkamus jos gaminimo būdus. Tuo tarpu „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad pirkėjai itin vertina lietuvišką vištieną bei vis dažniau renkasi specifinius ryžius, skirtus tam tikriems patiekalams.

Sveikatai palankiausia – vištienos krūtinėlė be odos

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, vištiena vertinga dėl lengvai virškinamų ir pasisavinamų baltymų, organizmui reikalingų vitaminų ir mineralų, taip pat dėl mažo kiekio riebalų.

„Vištienoje yra gerai subalansuotų žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, o vertingiausia vištienos dalis yra krūtinėlė. Ji liesesnė už kitas vištos dalis, ypač jei valgoma be odos. Geriausia rinktis ekologiškuose ūkiuose užaugintą vištieną, nes tokios mėsos nauda sveikatai, lyginant su neekologiškuose ūkiuose užaugintos mėsos sudėtimi, yra didesnė. Be to, į tai rekomenduojama atsižvelgti perkant mėsą vaikams – jų mityboje neturėtų būti nereikalingų organizmui medžiagų.

Gaminant paukštieną svarbu ją tinkamai apdoroti. Sveikatai palankiausias šios mėsos paruošimas – lėtai ją kepti ant silpnos ugnies orkaitėje, prieš tai pamarinavus švelniai rūgščiame padaže, arba gaminti paukštieną garuose. Tuo metu valgyti aliejuje keptų vištienos gabaliukų, apvoliotų miltuose, džiūvėsėliuose ar tešloje geriau nereikėtų. Be to, vištieną visada reikia gerai termiškai apdoroti, nes iki galo jos neiškepus, didėja infekcijos rizika“, – pastebi E. Gavelienė.

Šviežiausia – vietinių gamintojų vištiena

Vištienos asortimentas prekybos centruose didelis, o atsižvelgiant į sveikatai palankesnius sprendimus galima rinktis be antibiotikų užaugintą ar ekologišką vištieną, taip pat šlaunelių ir krūtinėlių mėsą be odos. „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad pirkėjai itin vertina lietuvišką produkciją.

„Renkantis vištieną parduotuvėje, verta atsižvelgti į jos ženklinimą ir produkto pagaminimo šalį. Lietuvoje užtikrinamos geros vištų laikymo sąlygos, skiriama itin daug dėmesio mėsos kokybei. Kadangi kai kuriuose ūkiuose vištų auginama palyginti mažiau, jų gyvenimo kokybė yra geresnė, be streso, o tai turi reikšmės ir mėsos kokybei. Be to, vietinių gamintojų produkcija parduotuvių lentynas pasiekia per trumpiausią laiką, tad ji yra šviežiausia, patyrusi mažiau aplinkos sąlygų pokyčių. Pavyzdžiui, kai kuriuose paukštynuose broileriai pradedami ruošti 2 val. nakties, kad išaušus dienai šviežia paukštiena atsidurtų parduotuvių lentynose“, – pasakoja O. Suchočeva.

Ekspertė primena, kad renkantis vištieną prekybos centre reikėtų patikrinti jos galiojimo terminą ir atkreipti dėmesį į tinkamas laikymo sąlygas: „Parsinešus mėsą namo, ją reikėtų iškart padėti į šaldytuvą ir laikyti ne aukštesnėje kaip 4 laipsnių temperatūroje.“

Populiarėja kokybiški rūšiniai ryžiai

Gydytoja dietologė E. Gavelienė teigia, kad į mitybos racioną verta įtraukti ir ryžius, ypač laukinius ar kitus, kurie nes apdirbimo metu nėra šlifuojami ir poliruojami, todėl išsaugo visas maistines medžiagas. Laukinius ryžius galima naudoti salotoms arba maišyti su kitomis ryžių rūšimis.

Komercijos operacijų vadovė O. Suchočeva pastebi, kad nors daugiausiai nuperkama ilgagrūdžių ir plikytų ryžių, pirkėjai vis dažniau išbando ir kokybiškesnius rūšinius ryžius, pavyzdžiui, „Basmati“ ir jų porūšius – „Jasmine“ ar „Arborio“. Rūšiniai ryžiai skiriasi savo forma, spalva, lipnumu, todėl tinkamai parinkti, puikiai papildo ruošiamą patiekalą.

„Norintys sutaupyti ir efektyviai apsipirkti jau pamėgo privačia mūsų etikete pažymėtus produktus, kurių kokybė nenusileidžia ar net lenkia žinomų prekės ženklų gaminių kokybę. Privačių prekių ženklų prekės paprastai yra pigesnės nei kitos žinomų prekės ženklų prekės. Taip yra todėl, kad klientams nereikia mokėti už masines rinkodaros kampanijas ir kitas išlaidas. Vietinių gaminių iš vietinių gamintojų kainą paprastai sudaro mažesnės transportavimo išlaidos“, – paaiškina O.Suchočeva.

O kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo pasigaminti troškinį viename puode, kurio ingredientus galima keisti. Vietoje šaldytų daržovių ji siūlo naudoti bet kokias kitas, tuo metu namuose turimas daržoves, o vietoje vištienos krūtinėlės naudoti šlaunelių mėsą be odos.

„Patiekalui labiausiai tiks „Jasmin“ arba kitokie ilgagrūdžiai ryžiai. Tiesa, geriau nenaudoti trumpagrūdžių ir lipnių ryžių. Jei nenorite, kad ryžiai priliptų prie puodo dugno, paisykite ryžių ir vandens proporcijų bei pasirinkite storadugnį puodą: jame ryžiai išvirs tolygiai. Kai ryžiai užvirs – sumažinkite kaitrą, o išvirusius juos dar palikite penkioms minutėms uždengę dangčiu“, – pataria kulinarijos ekspertė.

Vištiena su terijakio padažu, ryžiais ir daržovėmis

Patiekalui reikės:

vištienos krūtinėlės be kaulų ir odos;

1,5 puodelio ryžių;

1 pakuotės šaldytų daržovių mišinio;

1 šaukšto aliejaus kepimui;

2 skiltelių česnako;

1 šaukštelio tarkuoto šviežio imbiero;

2 svogūnų;

2,5 puodelio vandens.

Terijakio padažui reikės:

2 šaukštų rudojo cukraus;

1 šaukštelio skrudintų sezamų aliejaus;

1/4 puodelio sojų padažo.

Kaip gaminti

Vištienos krūtinėlę supjaustykite mažais gabalėliais.

Į didelę gilią keptuvę įpilkite aliejaus, jame apie 1 minutę pakepinkite susmulkintus česnaką ir imbierą. Tada sudėkite vištienos gabalėlius ir toliau kepkite, kol jie nebebus rausvi.

Į puodą suberkite nevirtus ryžius ir 1–2 minutes pakepinkite. Supilkite vandenį, trumpai pamaišykite, kad ryžiai nepriliptų prie dugno.

Uždenkite indą dangčiu, padidinkite kaitrą iki vidutinio stiprumo ir leiskite vandeniui visiškai užvirti. Tada sumažinkite kaitrą iki mažos ir leiskite pavirti 10 minučių.

Paruoškite terijakio padažą: dubenėlyje sumaišykite sojų padažą, rudąjį cukrų ir skrudintą sezamų aliejų.

Ryžiams pavirus 10 minučių, trumpam pakelkite dangtį, suberkite vištienos gabalėlius ir šaldytas daržoves, dar šiek tiek patroškinkite, tada išjunkite kaitrą ir palikite pastovėti.

Apipilkite patiekalą padažu, gerai išmaišykite. Palikite dar 5 minutes pastovėti, tada patiekite, užbėrę svogūnų laiškų ar turimų žalumynų.

Skanaus!