Bulvių apkepas pagal prancūzišką receptą įtiks net patiems išrankiausiems

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad dažnai demonizuojamos bulvės saikingai valgomos teikia nemažai naudos mūsų organizmui, o prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva primena, jog gamindami bulvių patiekalus galime nemažai sutaupyti.

Bulvėse yra net vitamino C

Nors tradiciškai bulvės Lietuvoje visais laikais buvo itin mėgstamos, o jų patiekalai suburdavo šeimas prie stalo tiek kasdienybėje, tiek per šventes, paskutiniu metu jų dažnai atsisakoma.

Pagrindinė priežastis, kodėl bulvės laikomos sveikatai nepalankiu produktu, yra išpopuliarėjusi angliavandenių baimė. Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad nors bulves sudaro apie 18 proc. angliavandenių, jie yra kompleksiniai, o bulvėse esantis krakmolas – gerai virškinamas ir suteikia energijos.

„Bulvės turi daug naudingų savybių. Pavyzdžiui, jose nemažai mineralinių medžiagų – kalio, fosforo, kalcio, geležies, taip pat įvairių vitaminų, skaidulų. Įdomu tai, kad vitamino C 100 g bulvių yra net 15 mg. Geriausia bulves valgyti virtas arba keptas orkaitėje be papildomų riebalų. Taip paruoštų bulvių per dieną galima suvartoti apie 100–200 gramų“, – sako ekspertė.

Tiesa, reikėtų vengti bulvių patiekalų, skaninamų riebiais padažais, turinčiais sočiųjų riebalų rūgščių, pavyzdžiui, spirgučiais, sviestu, grietine. Taip pat nereikėtų dažnai valgyti gruzdintų bulvių – jose gali būti transriebalų rūgščių, akrilamidų.

„Taigi, neatsisakykite bulvių ir nesibaiminkite. Net lietuvių mėgstamas plokštainis gali būti sveikesnis už mums įprastą, jei pakeisime dalį tarkių daržovėmis, o cepelinų gausiai neapliesime spirgučių padažu: geriau rinkimės graikišką jogurtą ar liesą grietinę“, – pataria gydytoja dietologė.

Pažinkime bulvių įvairovę

Pasak „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos, prekybos centruose gausu skirtingų veislių bulvių, o gaminant jų patiekalus galima nemažai sutaupyti. Net turint itin ribotas finansines galimybes, galima iš bulvių bei kitų daržovių pasigaminti įvairių patiekalų: „Pačios pigiausios yra sveriamos lietuviškos rudens derliaus bulvės. Yra ir krakmolingų veislių bulvių, kurios itin tinkamos lietuviškiems patiekalams, bei mažai krakmolingų, skirtų salotoms.“

Lentynose jau atsirado ir šviežio derliaus fasuotų bulvių iš Egipto, o nuo balandžio pradžios bus galima įsigyti sveriamų bulvių iš Graikijos ir Italijos.

„Pasiilgę jaunų bulvių pirkėjai jas valgo su šaltibarščiais. Nors manoma, kad šviežio derliaus bulvės netinkamos lietuviškiems cepelinams, nes jos mažai krakmolingos, sumaišius su rudens derliaus krakmolingomis bulvėmis patiekalas bus kur kas įdomesnio skonio. Ieškantiems naujų skonių patiks sviestinės švediškos bulvės „Amandine Rimi“ – jos puikiai tinka virti, kepti keptuvėje ar orkaitėje, jas galima valgyti ir neluptas. O švediškos gurmanų bulvės „Delikatess Rimi“ taps ne tik gardžiu, bet ir puošniu garnyru šventiniams mėsos ar žuvies patiekalams, be to, išvirs vos per 15 minučių. Taip pat galima nusipirkti ir apvirtų bulvių su žolelėmis ir prieskoniais, skirtų kepti orkaitėje ar grilyje“, – rekomenduoja komercijos operacijų vadovė.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo išsikepti burnoje tirpstantį prancūzišką bulvių apkepą – bus skanus ir su salotomis, ir su mėsos patiekalais.

Klasikinis prancūziškas bulvių apkepas „Gratin Dauphinois“

Apkepui reikės:

1 kg krakmolingų bulvių;

200 ml grietinėlės;

250 ml pieno;

80 g tarkuoto fermentinio sūrio;

2 česnako skiltelių;

1 šaukštelio rupios druskos;

1/4 šaukštelio maltų juodųjų pipirų;

juodųjų pipirų; žiupsnelio šviežiai tarkuoto muskato riešuto.

Kaip gaminti

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Kepimo indo dugną ir šonus ištepkite sviestu.

Nuluptas bulves supjaustykite labai plonais griežinėliais. Suberkite juos į didelį dubenį su šaltu vandeniu, kiek palaukę išgriebkite ir gerai nusausinkite.

Plačiame puode užvirinkite grietinėlę, pieną ir česnaką. Sudėkite bulves, druską ir pipirus ir, retkarčiais pamaišydami, virkite, kol bulvės truputį suminkštės.

Perkelkite pusę bulvių į paruoštą kepimo indą ir apibarstykite puse sūrio. Į kepimo indą sudėkite likusias bulves ir užpilkite tiek grietinėlės mišinio, kad tik apsemtų bulves. Pabarstykite likusiu sūriu, kepkite orkaitėje, kol viršus taps auksinės spalvos, apie 40–45 minutes.

Prieš pat patiekdami išimkite iš orkaitės ir ant viršaus užberkite muskato riešuto.