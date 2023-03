Aromatingas apelsinų pyragas papuoš bet kokių švenčių stalą

Sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad citrusiniai vaisiai ne tik puikus vitamino C, bet ir flavonoidų, padedančių sustiprinti imunitetą, šaltinis. Taigi, gaivus apelsinų pyragas gali tapti puikiu šventės akcentu.

Šį desertą svarbu gaminti iš sunokusių vaisių, tad ekspertė dalijasi patarimais, kaip juos išsirinkti parduotuvėje.

Vieni mėgstamiausių vaisių ankstyvą pavasarį

Apelsinai – labai universalūs vaisiai. Juos galima skanauti šviežius, spausti sultis, marinuoti mėsą, gardinti kepinius bei desertus. Anot E. Gavelienės, apelsinai, kaip ir kiti citrusiniai vaisiai, priskiriami didelio maistingumo produktams: „Apelsinuose gausu vitamino C, įvairių mikroelementų ir mineralinių medžiagų. Juose taip pat yra uždegimą silpninančių antioksidantų bei imuninei sistemai reikalingų flavonoidų. Be to, gausu ir įvairių eterinių aliejų, todėl šių vaisių žievelę, gerai nuplovus, galima panaudoti ne tik gaminant konditerinius gaminius, bet ir ruošiant arbatas.“

Tiesa, kad ir kaip mėgtume apelsinus, nevertėtų jų, kaip ir kitų vaisių, per dieną suvalgyti daugiau nei 300 gramų – mitybos racione svarbu palaikyti įvairovę bei tinkamas proporcijas. Be to, svarbu apelsinus į mitybos racioną įtraukti skirtingais pavidalais: „Pirmenybę reikėtų teikti šviežiems vaisiams, kadangi naudingos medžiagos gaunamos ne tik iš skystosios, bet ir iš kietosios vaisiaus dalies.“

Skanaujant apelsinus bei kitus citrusinius vaisius vertėtų nepamiršti ir alergijos tikimybės. Pasak dr. E. Gavelienės, dėl šios priežasties į vaikų mitybos racioną šiuos vaisius rekomenduojama įtraukti ne ankstyvame amžiuje. Tuo metu suaugusiems alergija citrusiniams vaisiams pasitaiko itin retai.

Apelsinai tiks ir mėsos patiekalams, ir desertams

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pasakoja, kad šiuo metu prekiaujama apelsinais iš Ispanijos ir Italijos – pirkėjai renkasi tiek didžiuosius, tiek raudonuosius, tiek skirtus sultims ar ekologiškus: „Nors daugelis pirkėjų apelsinus skanauja kaip gaivų ir sultingą vaisių, kulinarijoje juos galima panaudoti ir daugybės patiekalų receptams. Apelsinai suteiks malonaus aromato ir gaivaus rūgštumo mėsos patiekalams bei padažams, paskanins skirtingas salotas ir puikiai derės su įvairiais desertais bei kepiniais.“

Renkantis apelsinus ekspertė pirmiausia pataria atkreipti dėmesį į šių vaisių tekstūrą.

„Rinkitės tuos apelsinus, kurie yra sunkūs ir turi tvirtą, smulkios tekstūros odelę. Venkite apelsinų su minkštomis dėmėmis arba tų, kurie atrodo purūs (tuščiaviduriai), nes tai gali būti išsausėjimo požymis. Tačiau apelsino odelės spalva nėra skonio ar vaisiaus brandumo rodiklis. Žalsvi apelsinai gali būti tokie pat saldūs bei sultingi, kaip ir ryškiai oranžiniai – viskas priklauso nuo rūšies“, – primena O. Suchočeva, patarianti apelsinus laikyti šaldytuve, kad nesudžiūtų.

Miltus lietuviai daugiausia naudoja kepiniams

Artėjant Velykoms gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė primena aukščiausios rūšies miltus vartoti saikingai, nes pagrindinis jų komponentas yra organizmo greitai įsisavinami angliavandeniai, kurių perteklius nėra pageidaujamas:„Palankiausi sveikatai yra viso grūdo miltai, tačiau kiekviena rūšis turi savo papildomų naudų. Viso grūdo miltų gaminiai yra toje pačioje sveikatai palankaus maitinimosi grupėje kaip ir kruopos, tačiau tam, kad nenukentėtų patiekalų įvairovė, viso grūdo miltų patiekalai gali būti vartojami 1–2 kartus per savaitę.“

Pasak ekspertės, jei miltai yra nerafinuoti, jie turi B grupės vitaminų bei eilę mikroelementų, tarp jų ir seleno, kurio gyvenantiems Lietuvoje itin reikia: „Šiuo metu populiarėja gaminiai be glitimo, tačiau sveikiems žmonėms jo tikrai nereikėtų bijoti, nes tai įprastas grūdų baltymas. Tik sergantys celiakija ar neceliakiniu jautrumu glitimui negali valgyti glitimo turinčio maisto, bet kitiems visiškai išbraukti jį iš raciono nėra sveikatai palanku, nes taip nuskurdinamas mitybos racionas.“

„Labiausiai pirkėjai mėgsta universalius kvietinius miltus – jie sudaro apie 65 procentus pardavimų. Miltiniai patiekalai – skalsūs, tad jais galima gana nebrangiai pamaitinti visą šeimą. Tai puikus produktas tiems, kurie nori gyventi taupiau. Neretai pirkėjai miltus įsigyja didesnio tūrio pakuotėse, kas jiems leidžia dar labiau sutaupyti“, – sako O. Suchočeva.

Anot specialistės, sumažinti maisto išlaidas galite ir rinkdamiesi privačios etiketės miltus bei pasidomėdami lojalumo programoje taikomomis nuolaidomis.

Nors dažniausiai kepiniams naudojami obuoliai, kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo išbandyti ir kitus vaisius: apelsinų riekelės papuoš kepinį ir suteiks švelnaus rūgštumo, tad pyragas nebus per saldus: „Jam galite rinktis tiek mažesniuosius, tiek saldesnius raudonuosius apelsinus ar maišyti juos su oranžiniais – Velykų pyragas nuo to bus tik spalvingesnis.“

Apelsinų pyragas

Pyragui reikės:

2 apelsinų;

200 g minkšto sviesto ir šiek tiek skardai patepti;

200 g rudojo cukraus;

100 g natūralaus jogurto;

4 kiaušinių;

125 g kvietinių miltų;

75 g kukurūzų miltų;

2 šaukšteliai kepimo miltelių;

2–3 šaukštai pieno (nebūtina).

Kaip gaminti

Nutarkuokite apelsinų žievelę, supjaustykite apelsinus griežinėliais ir atsargiai, kad nesuirtų, pašalinkite sėklas.

Įkaitinkite orkaitę iki 180 C temperatūros. Apvalią torto formą ištepkite sviestu ir išklokite kepimo popieriumi. Išdėliokite apelsinų skilteles ant formos dugno, padengdami jį visą.

Minkštą sviestą, cukrų ir nutarkuotas apelsinų žieveles ištrinkite iki purumo. Po vieną įmaišykite kiaušinius, vis įberdami po porą šaukštų miltų.

Įmaišykite likusius kvietinius ir kukurūzų miltus, kepimo miltelius, o galiausiai jogurtą. Jei tešla atrodo per kieta, įpilkite kelis šaukštus pieno.

Pyragą kepkite apie keturiasdešimt minučių, ar iškepęs, patikrinkite mediniu smeigtuku – jis turi būti sausas.

Atvėsusį pyragą išverskite ant torto padėklo.