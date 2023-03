Išbandykite sveikesnį vaflių receptą: ir gardu, ir figūrai naudinga

Išbandykite vaflius iš cukinijų – jie patiks ir vaikams, ir pavasarį sveikatai palankiau norintiems maitintis suaugusiems.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pastebi, kad cukinijos, iš kurių galima išsikepti įvairių desertų, turtingos maistinėmis medžiagomis, mikroelementais bei vandenyje tirpiais vitaminais, be to, gali padėti ir svorio kontrolei, nes jose esančios skaidulos mažina alkio jausmą.

Kaip pasigaminti tokių desertų kasmet kovo 25 d. švenčiamos Tarptautinės vaflių dienos proga ir sutaupyti pataria „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva.

Saugo nuo laisvųjų radikalų, stiprina imunitetą

Nors kartais cukinijas, kaip ir agurkus, šiek tiek nuvertiname, jos turi labai nemažai naudos. Gydytoja dietologė E. Gavelienė vardija, kokias medžiagas gali gauti mūsų organizmas, jei dažniau jas valgysime: „Cukinijos aprūpina organizmą kaliu, fosforu, magniu, kalciu, geležimi, taip pat vitaminais C, A, E, B6 ir B2. Be to, cukinijos vertingos dėl karotinoidų: liuteino, zeaksatino, beta karoteno, beta kriptoksantino. Tai itin svarbu norintiems kuo ilgiau išsaugoti gerą regėjimą arba pristabdyti akių ligų – katarkatos, glaukomos – progresavimą.“

Tradiciškai manome, kad karatinoidų gausu tik morkose, tačiau jų yra ir cukinijose. „Liuteinas ir zeaksatinas saugo akis nuo kenksmingų saulės spindulių poveikio. Be to, beta karotenas, kaip antioksidantas, saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų, padeda išlaikyti odos elastingumą, stiprina imunitetą. Kripkoksantinas, kurio randama cukinijose, gali būti naudingas siekiant išvengti vėžio“, – sako gydytoja dietologė.

Ekspertė primena ir apie cukinijų naudą kūdikiams bei vaikams: „Daržovės – vienas palankiausių produktų, nuo kurių kūdikis gali pradėti ragauti suaugusiųjų patiekalus. Cukinijose gausu vitaminų, mineralinių medžiagų ir skaidulų, kurios ypač svarbios reguliuojant mažylių žarnyno veiklą. Tai dar viena puiki kūdikių maistą paįvairinanti daržovė.“

Cukinijos – vienos universaliausių daržovių

Vasariniu moliūgu dar vadinamos cukinijos tikrai nepretenzingos – iš jų galima pagaminti daugybę nebrangių patiekalų.

O.Suchočeva pasakoja, kad prekybos centruose cukinijos populiarios visus metus: „Jaunų cukinijų bet kokiu metų laiku parduotuvėse nepritrūksta: vasarą ir rudens pradžioje turime lietuviškų, o kitais metų laikais jos importuojamos iš Ispanijos ir Nyderlandų. Iš šių daržovių gaminami patiekalai leidžia sutaupyti, o bendras rekomenduojamų daržovių ir vaisių kiekis mūsų mityboje neturėtų sumažėti visus metus, tad verta prisiminti rečiau perkamas nebrangias daržoves ir panaudoti jas ruošiant maistą šeimai.“

Juolab, kad cukinijos – labai universalios, pritaikomos tiek ruošiant patiekalus su mėsa, tiek panaudojant jas troškiniams, kišams ar pyragams. „Atsidarius kepsnių sezonui pirkėjai jas perka ir kepimui grilyje, o visus metus ekologiškai užaugintos cukinijos itin mėgstamos šeimų su mažais vaikais“, – pasakoja specialistė.

Parduotuvėje ekspertė pataria rinktis tas cukinijas, kurios yra kietos, jų žievelė sodri, blizgios spalvos, nedėmėta ir nepažeista – tokios bus šviežiausios.

Ir salotoms, ir desertams

Jaunas cukinijas skanu valgyti ir termiškai neapdorotas, o patiekalų su jomis gausa tikrai įspūdinga.

Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės Linos Barčaitės, cukinijas galima panaudoti labai įvairiai: „Iš šių daržovių pasigaminsite įvairiausių troškinių, salotų, suktinukų, apkepų su daržovėmis, ryžiais ar sūriu. Taip pat galima išsivirti sriubų, išsikepti blynelių, įmaišyti į pyrago ar keksiukų tešlą. Pabandykite išsikepti ir lazaniją, pakeitę makaronų lakštus plonai pjaustytomis cukinijų juostelėmis, o į tarkį įdėję smulkintų cukinijų – gardžiuositės sveikatai palankesniu bulvių apkepu. Na, o gamindami mėsos maltinukus galite į juos įtarkuoti cukinijos – bus sultingesni.“

Be to, gardūs ir cukinijų makaronai, o juos pasigaminti labai paprasta – tereikia specialia spiraline pjaustykle ar daržovių skustuku pripjaustyti siaurų ilgų cukinijų juostelių. „Jos skanios ir termiškai neapdorotos, su prieskoniais, o jei norėsite virti ar kepti, užteks vos kelių minučių“, – pataria L. Barčaitė.

Tarptautinės vaflių dienos proga kulinarė kviečia iš cukinijų išsikepti vaflių – jais tikrai nustebinsite šeimą ir draugus.

Cukinijų vafliai

Reikės:

2 cukinijų;

500 g rikotos sūrio;

4 vnt. kiaušinių;

2 šaukštų tarkuoto kietojo sūrio;

8 šaukštų miltų;

1 skiltelės česnako;

2 šaukštų alyvuogių aliejaus;

200 g pomidorų;

šakelės baziliko, druskos pagal skonį.

Kaip gaminti

Cukinijas sutarkuokite burokine tarka. Įberkite žiupsnelį druskos, išmaišykite. Sutarkuotas cukinijas sukrėskite į sietelį ir lengvai nuspauskite skystį.

Dubenyje sumaišykite tarkuotas cukinijas, rikotos sūrį, du kiaušinius, miltus, parmezaną, tarkuotą česnaką, druską, alyvuogių aliejų, smulkintą baziliką. Užmaišytą tešlą palikite pastovėti 10–15 minučių.

Kepkite cukinijų vaflius vaflinėje apie 5–10 minučių.

Cukinijų vaflius patiekite su keptais kiaušiniais, pomidorais. Papuoškite bazilikų lapeliais.

Skanaus!