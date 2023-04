Vengriškas vištienos troškinys: produktai paprasti, o skonis – ypatingas

Sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad vištiena, palyginti su raudona mėsa, yra kur kas palankesnis sveikatai pasirinkimas, ypač jei ji tinkamai paruošta.

Vištieną svarbu tinkamai apdoroti

Šylant orams ir artėjant grilinimo sezonui, svarbu žinoti, kaip tinkamai iškepti vištieną. Gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė įspėja, kad netinkamai iškeptos vištienos valgymas didina infekcijos riziką.

„Sveikatai palankiausias šios mėsos paruošimas – tai lėtas kepimas ant silpnos ugnies orkaitėje, prieš tai pamarinavus švelniai rūgščiame padaže arba gaminimas garuose“, – pažymi ekspertė. Ji atkreipia dėmesį, jog gaminant ant žarijų, reikėtų atidžiai sekti, kad vištiena būtų gerai iškepusi. Taip pat dietologė teigia, kad norintys mėgautis sveikatai palankiais patiekalais, kepimui visada turėtų rinktis šviežią ir liesesnę mėsą, o ne rūkytą ar kitaip apdorotą.

„Vištienoje yra gerai subalansuotų, žmogaus organizmui būtinų aminorūgščių, o vertingiausia vištienos dalis – krūtinėlė. Ji liesesnė už kitas vištienos dalis, ypač jei valgoma be odos. Geriausia rinktis ekologiškuose ūkiuose užaugintą vištieną, nes tokios mėsos nauda sveikatai, lyginant su neekologiškuose ūkiuose užaugintos mėsos sudėtimi, yra didesnė. Be to, į tai rekomenduojama atsižvelgti perkant mėsą vaikams – jų mityboje neturėtų būti nereikalingų organizmui medžiagų“, – įspėja gydytoja.

E. Gavelienė pastebi, kad neretai pirkėjų akis užkliūva už specialaus vištienos ženklinimo „užauginta be antibiotikų“. „Vištiena, pažymėta „užauginta be antibiotikų“ ženklu, yra mėsa, priskiriama liesų mėsų rūšiai. Joje yra visos tos pačios maistinės medžiagos, kaip ir įprastoje vištienoje. Visgi, tikėtina, kad papildomų ir mėsoje nebūtinų medžiagų tokioje paukštienoje yra mažiau“, – sako gydytoja.

Vištiena – vienas populiariausių mėsos pasirinkimų

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad populiariausia paukštienos rūšis – vištiena ir jos krūtinėlė. Vis dėlto šiltuoju metų laiku įsigyjama daugiau vištienos blauzdelių, sparnelių bei petelių, kurie kepami grilyje.

Renkantis paukštieną svarbu atkreipti dėmesį į mėsos kokybę. Pasak O. Suchočevos, prekybos centruose parduodama paukštiena yra saugi ir atitinka visus kokybei keliamus kriterijus.

Nepaisant to, kaip ir kitiems trumpo galiojimo produktams, vištienai svarbus temperatūros režimo palaikymas: „Namuose laikykite paukštieną šalčiausioje šaldytuvo vietoje, o jei yra – specialiai mėsai skirtame stalčiuje, apie 0–4 laipsnių temperatūroje. Šviežią paukštieną paruoškite ir suvartokite per kelias dienas, o jei nespėjate – užšaldykite, kad pratęstumėte jos galiojimo laiką.“

Paukštieną taip pat galima laikyti sandariuose induose arba originaliose gamintojo pakuotėse, svarbu, kad mėsos sultys neišbėgtų ir mėsa neturėtų sąlyčio su kitais maisto produktais šaldytuve.

Taip pat, ekspertės teigimu, visuomet verta vadovautis jusliniais kokybės tikrinimo kriterijais. „Jei atidarę paukštienos pakuotę jaučiate nemalonų kvapą ir jos spalva yra patamsėjusi – tokia paukštiena nebetinkama vartoti. Šviežia atšaldyta paukštiena turi būti stangri, o jos raumeninis audinys – elastingas“, – kokybės kriterijus primena ekspertė.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė skatina išplėsti savo šeimos meniu ir įtraukti į jį kitose šalyse mėgstamus, tačiau pas mus rečiau gaminamus patiekalus.

„Dažniausiai saldžiųjų paprikų milteliais patiekalus gardiname tik šiek tiek, o šiam vengriškam paprikašui jų reikės net trijų šaukštų. Jie suteiks itin turtingų aromatų ir skonių troškiniui, kuris tradiciškai valgomas su makaronais, tačiau juos galite keisti bulvėmis ar ryžiais“, – pataria L. Barčaitė.

Vengriškas vištienos paprikašas

Reikės:

8 vištienos blauzdelių

200 ml grietinės

2 vnt. raudonosios arba žaliosios paprikos (arba 4–5 mažųjų)

1 šaukšto aliejaus

2 vnt. svogūnų

3 šaukštų saldžiųjų rūkytų paprikų miltelių

2 vnt. česnako skiltelių

400 g skardinės konservuotų smulkintų pomidorų

1,5 valgomojo šaukšto kvietinių miltų

1 valgomojo šaukšto aštriųjų paprikų (nebūtina)

350 ml vištienos sultinio

druskos, pipirų pagal skonį

Kaip gaminti

Vištienos blauzdeles pagardinkite prieskoniais. Didelėje keptuvėje ant vidutinės kaitros įkaitinkite aliejų ir kepkite blauzdeles, kol iš visų pusių apskrus. Išimkite iš keptuvės ir atidėkite jas į šalį.

Sudėkite svogūnus ir kepkite 8–10 min., kol jie suminkštės ir taps auksinės spalvos.

Įmaišykite paprikas ir kepkite dar 3 min., tada sudėkite traiškytą česnaką ir pomidorus. Suberkite miltus, paprikos miltelius ir dar trumpai patroškinkite. Tada sudėkite į keptuvę blauzdeles, išmaišykite.

Supilkite sultinį, užvirinkite jį, sumažinkite kaitrą ir uždengę dangčiu troškinkite apie 15 min. Tada nuimkite dangtį ir troškinkite dar 15 min., kol padažas sutirštės. Įmaišykite grietinę ir pavirkite dar kelias minutes.

Patiekite su virtomis bulvėmis, makaronais arba ryžiais.