Pasigaminkite libanietiškų salotų „Tabulė“: patiks ir vienos, ir prie kepsnio

Gausiai naudojamos Viduržemio jūros regiono dietoje

Viduržemio jūros regiono dieta – tai vienas iš nedaugelio mitybos planų, palankiai vertinamas dietologų. Jis turtingas daržovėmis, jūros produktais, alyvuogių aliejumi ir prieskoninėmis žolelėmis. „Viduržemio jūros regiono dietoje vienas iš būtinųjų jos komponentų yra padažas, į kurį sutrinami pomidorai ir labai daug prieskoninių žolelių. Mokslininkai to padažo būtinumą dietoje grindžia tuo, kad jis ne tik itin turtingas mikroelementais, mineralinėmis medžiagomis ar vitaminais, bet ir biologiškai aktyviomis medžiagomis, polifenoliais, kurie veikia kaip antioksidantai“, – pasakoja gydytoja dietologė.

Taip pat dr. E. Gavelienė pažymi, kad įvairios prieskoninės daržovės ir žolelės turi biologiškai aktyvių medžiagų, kurios labai naudingos žmogaus organizmui. „Šios medžiagos geriau įsisavinamos, praturtina racioną, suteikia įvairesnių skonių ir aromatų. Lietuvoje turime puikių prieskoninių žolelių, kurių tikrai ne visas panaudojame ruošdami patiekalus“, – pastebi dietologė. Be to, specialistė primena, kad atėjus šiltajam sezonui galime valgyti kuo įvairesnių šviežių žalumynų: čiobrelių, peletrūnų, mairūnų, krapų, petražolių, mėtų, kalendrų ir rozmarinų. „Prieskoninės žolelės maistui suteikia įvairesnių skonių, spalvų ir aromatų, be to, tuomet galima berti mažiau druskos“, – teigia E. Gavelienė.

Nors kai kurie virtuvėje apsiriboja tik krapais ir petražolėmis, E. Gavelienė siūlo nepamiršti kadaise senojoje Lietuvos kulinarijoje populiarių mairūnų ir peletrūnų: „Geras ženklas, kad po truputį jos vėl prisimenamos kaip palankios sveikatai. Turėtume dažniau vartoti įvairių Lietuvoje augančių žalumynų mišinių“. Taip pat gydytoja teigia, kad maistas tokiu būdu praturtinamas biologiškai aktyviomis medžiagomis ir natūralių vitaminų gausa. „Naudingiausia žalumynus valgyti šviežius arba dėti juos į trintus kokteilius. Skanauti reikėtų kuo įvairesnius, nes kiekvienas jų turi skirtingą skonį. Juk tai – nauja emocija ir patirtis“, – sako E. Gavelienė.

Pirkėjai vertina šviežius žalumynus

Kai norisi maitintis kuo sveikiau, reikėtų ieškoti įvairovės ir ragauti rečiau vartojamus vaisius, daržoves bei žalumynus. „Rimi“ komercijos operacijų vadovė O. Suchočeva sako, kad pirkėjams patinka vietos augintojų svogūnų laiškai, salotos ir žalumynai vazonėliuose – jais prekiaujama visus metus. Lietuviški krapai ir petražolės parduotuvėse atsiduria nuo balandžio, įvairios prieskoninės žolelės – taip pat.

Žoleles galima naudoti tiek kaip prieskonius, tiek kaip dekoratyvinį elementą vietoje kambarinių gėlių. O. Suchočeva kviečia puošti palanges prieskonių vazonėliais, dovanoti draugams kvapnių mėtų ar bazilikų puokšteles. Taip pat specialistė primena, kad „Rimi“ lentynose galima rasti įvairiausių fasuotų žolelių ir paaugintų vazonėliuose prieskonių, kuriuos reikėtų laikyti ant palangių.

Kaip ilgiau išlaikyti šviežias žoleles

O. Suchočeva pataria iš parduotuvės parsineštas salotas ir fasuotas prieskonines žoleles sudėti į sandarų indą, kurį reikėtų iškloti drėgnu popieriniu rankšluosčiu. Tuomet ant jo išdėlioti žalumynus ir užkloti antru sluoksniu popierinio rankšluosčio. „Prieskoninės žoleles, suvyniojus jas į drėgną popierinį rankšluostį, šaldytuve galite laikyti net iki kelių savaičių. Drėgmė ir tinkama temperatūra padės išlaikyti žolelių šviežumą. Jei liko prieskoninių žolelių ar svogūnų laiškų, kurių greitu metu nesuvartosite, arba daugiau jų nusipirkote per akciją, susmulkinkite, sudėkite į indelį ar maišelį, ir užšaldykite“, – pataria O. Suchočeva.

„Rimi“ siūlo pasigaminti libanietiškas „Tabulė“ salotas, puikiai tinkančias prie mėsos patiekalų, ruoštų ant grotelių, ir skanauti vienas.

„Tabulė“

Salotoms reikės:

85 g bulguro kruopų;

100 g šviežių petražolių;

1 vnt. svogūno;

3 vnt. pomidorų;

75 ml šviežiai spaustų citrinos sulčių;

100 ml alyvuogių aliejaus;

1 šaukštelio druskos;

žiupsnelio pipirų.

Kaip gaminti:

Išvirkite bulgurą pagal pakuotės instrukcijas. Palikite atvėsti.

Nupjaukite stambesnius petražolių stiebelius ir susmulkinkite likusią dalį. Nulupkite ir susmulkinkite svogūną. Supjaustykite pomidorus.

Sumaišykite visus produktus su bulguru. Pagardinkite druska ir pipirais.

Skanaus!