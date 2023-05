„Motinos diena kasmet tampa viena saldžiausių ir spalvingiausių švenčių. Pirmąjį gegužės savaitgalį pirkėjai tortų nuperka tiek, kiek pasitikdami Naujuosius metus, o gėlių pardavimai aplenkia net Valentino dieną“, – teigia Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

V. Budrienė pasakoja, kad šventinį savaitgalį tarp pirkėjų populiariausios įvairių rūšių skintos pavasarinės gėlės, o visų pirma – tulpės ir narcizai. Pastarieji gausiai perkami ne tik skinti, bet ir vazonėliuose, kad žiedais ir kvapu džiugintų ilgiau. Pirkėjai noriai renkasi ir jau suruoštas spalvingas puokštes.

„Didesnio dėmesio per šventę sulaukia ir klasika – įvairių dydžių ir rūšių rožės, ryškiaspalvės gerberos, smulkiažiedžiai gvazdikai. Stipriai ūgteli ir kambaryje auginamų gėlių, pavyzdžiui, orchidėjų, pardavimai. Visgi pastebime tendenciją, kad gėlių pardavimai kasmet stabiliai auga ne tik per šventes, bet ir kasdieną – pirkėjams tampa vis labiau įprasta žiedais nudžiuginti save ar artimuosius ir be progos“, – sako V. Budrienė.

Jeigu Motinos dienai pirkėjai linkę rinktis klasikines gėles, tai dairydamiesi saldumynų ieško puošnumo. Pasak pašnekovės, pirmąjį gegužės savaitgalį gerokai išauga uogomis, vaisiais ir gėlėmis puoštų desertų pardavimai. Šiemet ypatingo gardumyno ieškantiems pirkėjams pristatytas ir specialiai Motinos dienai dekoruotas tortas su užrašu, kurį bus galima įsigyti nuo penktadienio iki sekmadienio.

Įsimintini pusryčiai be vargo

Gėlės, gardumynai ar papuošalai yra įprasti Motinos dienos akcentai, tačiau pati reikšmingiausia dovana mamai neabejotinai yra rūpestis ir dėmesys. Vienas iš paprastų būdų tą parodyti – paruošti šventinius pusryčius, kurie iš pat ryto mamos veide įžiebs šypseną. Keli patarimai ir išbandyti receptai leis jiems pasiruošti be vargo.

Suplanuokite ir pasiruoškite. Nesvarbu, ar norite išlaikyti paslaptį, ar mama žino, kam ruošiatės, suplanuokite Motinos dienos pusryčius iš anksto. Susidėliokite meniu, iš anksto įsigykite produktus, o gal kai ką galite ir pasiruošti iš anksto. Pavyzdžiui, dažnam apkepui ingredientus galima susimaišyti dar išvakarėse. Jeigu patiekalą ruošite ryte, į vieną vietą vakare susidėkite visus reikalingus produktus, kad ryte jų nereikėtų ilgai ieškoti.

Nepersistenkite su patiekalų gausa. Meniu neturi būti sudėtingas ar iš penkių patiekalų. Puikiai pakaks vieno, tačiau tokio, kuris parodys mamai, kad ją puikiai pažįstate. Pagalvokite, kokie patiekalai yra jos mėgstamiausi, ir priminkite jai tuos skonius šventinę dieną.

Paruoškite stalą ar padėklą. Jeigu rengiatės pusryčiauti prie stalo – užtieskite staltiesę, pamerkite gėlių, suruoškite lėkštes ir įrankius. Nepamirškite ir servetėlių, kurios gali tapti žaismingu dekoro akcentu. Jeigu norite mamai pusryčius atnešti į lovą – pasirūpinkite viskuo, kad jai nereikėtų iš jos keltis (įrankiais, servetėlėmis, prieskoniais ir t.t.). Tegu mamai šis rytas būna išties šventinis, o tai reiškia – pasistenkite, kad jai niekuo nereikėtų rūpintis.

Patiekite šviežių vaisių ar uogų. Net ir nedidelis indelis su ką tik parduotuvių lentynose pasirodžiusiomis lietuviškomis braškėmis, gaiviais ananaso griežinėliais, saldžiomis vynuogėmis ar mango riekelėmis suteiks pusryčiams daugiau spalvų.

Nepamirškite mielų smulkmenų. Ranka rašytas raštelis, suskambusi mamos mėgstama daina, gėlės žiedas ar šeimos nuotrauka ant pusryčių padėklo šventinį rytą pavers dar labiau įsimintinu.

Trys receptai, kurie nustebins mamą tiek skoniu, tiek išvaizda

Širdies formos kiaušinis

Reikės:

1 šaukšto majonezo

2 riekelių baltos sumuštinių duonos

1 šaukšto sviesto

2 didelių kiaušinių

druskos ir pipirų

smulkiai pjaustytų žalumynų: krapų, petražolių, laiškinių česnakų ar bazilikų

Kaip gaminti

Duonos riekes iš abiejų pusių patepkite majonezu. Vidutinio dydžio širdelės formos sausainių formele išpjaukite duonos viduriukus. Keptuvėje ištirpinkite sviestą ant vidutinės ugnies. Sudėkite duoną (ir viduriukus šone). Kepkite 5 minutes arba tol, kol taps auksinės spalvos. Apverskite.

Į kiekvieną širdelės formos duobutę įmuškite po 1 didelį kiaušinį; apibarstykite kiaušinius žiupsneliu druskos ir pipirų. Sumažinkite kaitrą iki vidutinės. Kepkite 5–7 minutes arba kol baltymai apskrus.

Apibarstykite smulkiai supjaustytais žalumynais ir patiekite su daržovėmis arba salotomis.

Obuoliniai rožių pyragėliai

Reikės:

1 pakuotės sluoksniuotos tešlos, atšildytos

2 didelių obuolių

pusės citrinos sulčių

1 šaukšto miltų stalviršiui apibarstyti

3 šaukštų abrikosų džemo

cinamono

miltelinio cukraus (nebūtina)

Kaip gaminti

Atšildykite sluoksniuotą tešlą pagal instrukcijas. Į dubenį įpilkite vandens ir citrinos sulčių. Perpjaukite obuolius per pusę, išimkite šerdis ir supjaustykite popieriaus plonumo griežinėliais (patogiausia naudoti pjaustyklę). Žievelę palikite, kad ji suteiktų rožėms raudoną spalvą.

Iškart dėkite obuolių riekeles į dubenį, kad jos nepakeistų spalvos. Dubenyje esančius obuolius dėkite į mikrobangų krosnelę ir kaitinkite apie 3 minutes, kad suminkštėtų. Jeigu neturite krosnelės, riekeles galite pavirti vandenyje puode. Jos turi būti išvirusios tik tiek, kad galėtų lankstytis nesulūžtant. Jei jos lūžta – reikia virti ar kaitinti krosnelėje šiek tiek ilgiau.

Ant lengvai miltais pabarstyto stalo išvyniokite sluoksniuotą tešlą. Naudodami kočėlą ištempkite tešlą į stačiakampio formą ir supjaustykite juostelėmis, kurių kiekviena yra maždaug 5 x 20 cm.

Į dubenėlį dėkite tris šaukštus abrikosų džemo ir du šaukštus vandens. Mikrobangų krosnelėje arba ant viryklės pašildykite apie minutę. Ant kiekvienos tešlos juostelės užtepkite ploną sluoksnį džemo.

Įkaitinkite orkaitę iki 190 laipsnių temperatūros. Nusausinkite obuolius. Išdėliokite obuolių skilteles ant tešlos, uždengiant jomis vienas kitą, žievele į išorę. Įsitikinkite, kad griežinėlių viršus (odelės pusė) šiek tiek kyšo iš juostelės. Apibarstykite cinamonu ir užlenkite apatinę tešlos dalį.

Iš vienos pusės atsargiai vyniokite tešlą taip, kad obuolių skiltelės liktų savo vietoje. Pirštu gerai užspauskite kraštą ir įdėkite į keksiukų formeles. Jei keksiukų forma silikoninė, jos nereikia tepti riebalais. Priešingu atveju būtinai patepkite sviestu ir apibarstykite miltais. Kepkite apie 40–45 minutes, kol pyragėliai visiškai iškeps.

Iškepusius apibarstykite milteliniu cukrum. Beje, pyragėliai gardūs tiek šilti, tiek atvėsę.

Sviestinė bandelė („brioche“) su ožkų pieno sūriu ir braškėmis

Reikės:

2 sviestinių bandelių

4–6 šviežių lietuviškų braškių

minkšto ožkų pieno sūrio

gabalėlio sviesto

Kaip gaminti

Bandeles perpjaukite. Keptuvėje įkaitinkite sviestą, sudėkite ant jo perpjautas bandeles pjautine puse į apačią. Uždenkite keptuvę ir kepkite apie 4–5 minutes ant mažos ugnies – kad bandelės paruduotų ir įkaistų, bet nesudegtų.

Tuo metu nuplaukite braškes ir supjaustykite jas vidutinio storio griežinėliais. Išimkite bandeles iš keptuvės, sudėkite į lėkštes, aptepkite storu ožkos sūrio sluoksniu, ant jo uždėkite braškių griežinėlių, viršutine dalimi uždenkite bandeles. Patiekite iš karto.