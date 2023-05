Trupininis pyragas su uogomis pagal Simonos receptą: pigu, gardu ir paprasta

Tinklaraštininkė Simona Cymbaliukaitė siekia dar ir kuo mažiau laiko sugaišti apsipirkinėdama: mano, kad tam padėtų ir produktų sąrašas, sudarytas pagal parduotuvės skyrius: tada nereikėtų ko nors ieškant klaidžioti.

Taupymo įpročiai, padedantys efektyviai apsipirkti

Simona Cymbaliukaitė patvirtina žinomą taisyklę, kad į prekybos centrą geriau važiuoti ne tuščiu skrandžiu, o prieš vykstant susidaryti produktų sąrašą ir pasistengti nuo jo nenukrypti.

„Patyriau, kad tikrai sutaupyti galima gerai susiplanavus savaitės meniu ir perkant tik tuos produktus, kuriuos žinai, kur panaudosi. Visada stengiuosi atkreipti dėmesį į kainos ir kokybės santykį bei ekologijos, tvarumo aspektą. Tad dar vienas geras būdas sutaupyti – nepraeiti pro besibaigiančių galioti produktų skyrių“, – sako maisto tinklaraštininkė.

Taip pat vietoje dažnų apsilankymų parduotuvėje, Simona stengiasi apsipirkinėti rečiau ir ilgesniam laikotarpiui. „Be to, visai neseniai sugalvojau savo produktų sąrašą suskirstyti pagal parduotuvės skyrius: tuomet nereikia klaidžioti, ieškant kurio nors pirkinio“, – kaip sutaupyti laiko pataria S. Cymbaliukaitė.

Stenkimės būti atsakingi vartotojai

Visiems pasitaiko atvejų, kai ko nors nusiperkame per daug. Tokiu atveju svarbu šaldytuve pamatyti besibaigiančio galiojimo produktus ir juos operatyviai sunaudoti arba užšaldyti. Simona sako, kad nieko baisaus, jei surūgsta pienas – su juo iškepa puikius purius blynus, o duoną užšaldo.

„Kad nereikėtų sudžiūvusios ar supelijusios išmesti, duoną supjaustau riekelėmis ir dedu į šaldiklį. Šiuo įpročiu „užkrėčiau“ ir mamą, tad mūsų šaldiklyje beveik visada galima rasti šaldytos duonos. Beje, atšildyta ji nepraranda nei skonio, nei tekstūros. Užšaldau ir sviestą, ir daržoves, kartais net tešlą desertams, kuriuos planuoju po to kepti orkaitėje. Be to, stengiuosi sunaudoti daugelio išmetamus brokolių stiebus ar morkų lapus“, – dalijasi patirtimi Simona.

Kartais pamatę įdomesnį vaisių ar daržovę, nusiperkame juos iš smalsumo, o paskui nežinome, kur panaudoti. Simona pataria rinktis produktus jau žinant, ką iš jų gaminsite, be to, prisiminti, ko ir kiek turite namuose: „Stengiuosi nepirkti ingredientų, su kuriais dar nežinau, ką darysiu. Siekiu, kad neperdirbti produktai sudarytų bent 80 proc. mano produktų krepšelio: iš jų galiu namie maistą pasigaminti pati. Taip pat apsipirkinėdama bandau prisiminti, ko praėjusią savaitę pritrūko (gal, pavyzdžiui, pomidorų pastos, kurią norėjau įtraukti į kelis receptus), o kuriuos produktus sunkiai prisiverčiau suvalgyti (gal kokį nors egzotišką padažą) ar nesugalvojau, ką su jais gaminti.“

Nors padidėjusios maisto produktų kainos nestipriai paveikė Simonos apsipirkimo įpročius – ji perka tuos pačius produktus, kaip ir anksčiau, tačiau dažniau atsisako įvairių užkandžių: „Itin mėgau baltyminius batonėlius, bet dabar jų privengiu, o išsikepti sausainių ar pasigaminti „kimchi“ galiu ir pati. Tiesa, pradėjau daugiau dėmesio kreipti ir į nuolaidas bei akcijas, tad reguliarios sumažintos prekių kainos suteikia stabilumo planuojant pirkinių krepšelį bei asmeninius finansus.“

Apsipirkti patogiausia viename prekybos centre

Pekybos tinklo „Rimi“ atlikta pirkėjų apklausa parodė, kad žmonės linkę lyginti maisto produktų kainas skirtinguose prekybos tinkluose, tad, ieškodami pigesnių, dažnai apsiperka keliose parduotuvėse. „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva teigia, kad prekybos tinklas, visoje Lietuvoje sumažinęs daugiau kaip 300 pirkėjų mėgstamų produktų kainas iki bene žemiausių rinkoje, atliepia žmonių norą sutaupyti ir greitai bei patogiai apsipirkti.

Sumažintos įvairių prekių, kurių gali prireikti kasdieniniam gyvenimui, kainos: šviežios mėsos ir jos gaminių, žuvies produktų, pieno, grietinės, jogurtų, sūrio produktų ir sūrio gaminių. Taip pat duonos, kruopų, makaronų, kosmetikos, buities ir kitų kasdienio apsipirkimo prekių.

Maisto tinklaraštininkė Simona Cymbaliukaitė dalijasi savo mėgstamo pyrago receptu.

Trupininis pyragas su uogomis už 3 eurus

Pyragui reikės:

1/3 puodelio viso grūdo avižinių dribsnių;

1 šaukšto kvietinių miltų;

3 šaukštų sviesto;

1 šaukšto rudojo cukraus;

1 šaukšto medaus;

poros saujų bet kokių uogų;

šiek tiek citrinos sulčių;

šiek tiek cinamono ir druskos.

Kaip gaminti

Sumaišykite avižas su miltais, cukrumi, cinamonu ir žiupsniu druskos.

Įmaišykite lydyto sviesto.

Į kepimo formą suberkite uogas su medumi, išspauskite šiek tiek citrinos sulčių.

Užbarstykite avižų masės.

Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 20–25 minučių.

Skanaus!