Avokadų ir bolivinių balandų salotos: maistinga, sveika ir gardu

Ši vienasėklė uoga, pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, turi net 30 iš maždaug 40-ies žmogui naudingų maisto medžiagų, kurias reikia suvartoti per parą.

Jr jeigu gydytojai dažnai rekomenduoja pirkinių krepšelį pildyti vietiniais produktais, avokadai – išskirtinė sveikatai palanki atvežtinė prekė, kurios dėl naudos organizmui nereikėtų atsisakyti.

Avokadų nauda sveikatai

„Tai yra puikus karotinoidų, svarbių mūsų regėjimui, šaltinis. Taip pat juose gausu vitaminų C ir E, mineralų: kalio, cinko, mangano, seleno. Dar ir folio rūgšties, kuri svarbi baltymų apykaitai – ji būtina ne tik besilaukiančioms moterims, bet ir kitiems suaugusiems, vaikams. Be to, avokaduose yra augalinių sterolių – tai medžiagos, svarbios lėtinių uždegimų organizme slopinimui. Tiesa, dėl kryžminės alerginės reakcijos pavojaus avokadų reikėtų vengti žmonėms, kurie yra alergiški melionams, arbūzams ar moliūgams“, – rekomendacijomis dalijasi gydytoja dietologė E. Gavelienė.

Avokadų galima rasti ne tik maisto, bet ir kosmetikos produktų sudėtyje, pavyzdžiui, šampūnuose. Ši vienasėklė uoga gerai žinoma dėl savo teigiamo poveikio odai bei plaukams. Vis dėlto, dr. E. Gavelienė mano, kad grožis ir sveikata priklauso ne nuo vieno tipo produkto vartojimo, bet nuo jų įvairovės bei vartojimo saiko.

„Kasdien turime gauti būtinų maisto medžiagų. Naudingieji avokadai racioną paįvairins, bet tai dar nereiškia, kad reikėtų juos valgyti be saiko. Yra ir kitas kraštutinumas – daug kas vengia avokadų dėl didesnio riebalų kiekio. Vis dėlto, tai – geri, augalinės kilmės riebalai, kuriuose daug polinesočiųjų omega-3 rūgščių, itin naudingų organizmui“, – pažymi specialistė.

Taigi, bolivinių balandų ir avokadų salotos – puiki proga paįvairinti racioną ir pamaitinti savo organizmą įvairiomis maistinėmis medžiagomis. Anot dr. E. Gavelienės, bolivinės balandos – tai supermaistas, kuris, lyginant su kitomis kruopomis, turi puikios sudėties augalinės kilmės baltymų.

Kaip išsirinkti, laikyti ir nokinti avokadus

Neretai tenka nusivilti ieškant tinkamo vartoti avokado: daugelis gali pasirodyti per kieti ar per minkšti. Vis dėlto, anot „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olga Suchočevos, tobulas avokadas toks, kuris išsirinktas pagal vartojimo poreikius ir yra tinkamai laikomas: „Jei planuojate avokadą valgyti tą pačią ar kitą dieną, rinkitės minkštą, bet ne per minkštą – jį paspaudus, odelėje neturėtų likti įdubimo. Jei norite jį laikyti ilgiau, rinkitės kietą, bet laikykite ne šaldytuve, o kambario temperatūroje. Jei planuojate sunokusius avokadus palaikyti ilgiau – žinoma, dėkite juos į šaldytuvą, taip pristabdysite jų nokimą. O jei norite, kad sunoktų greičiau, tiesiog palaikykite saulėje arba dėkite į popierinį maišelį šalia obuolių, bananų ar pomidorų – tada susidariusios etileno dujos paspartins nokimą. Dar vienas mažiau žinomas nokinimo būdas – užberkite avokadą ryžių kruopomis ir kelioms dienoms palikite dubenyje.“

Be to, ekspertė rekomenduoja „Hass“ avokadų rūšį. Anot jos, šioje avokadų rūšyje randama daugiau riebalų nei kituose. Be to, jie pasižymi sodresniu sviestiniu skoniu, yra jaučiamos riešutų natos.

Renkantis avokadus O. Suchočeva rekomenduoja pirmiausia juos gerai apžiūrėti. „Jei avokadai turi įtrūkimų odelėje ar didelių juodų dėmių, turbūt bus pernokę, todėl tokių nepirkite. Jei dairotės „Hass“ rūšies avokadų, ieškokite jų tamsiai žalios spalvos ar net beveik juodų, nes šviesesnio atspalvio – žali – dažniausiai yra neprinokę. Tiesa, tai galioja tik šios rūšies avokadams. O jei parsinešėte avokadą iš parduotuvės ir norite įsitikinti, ar jis gerai prinokęs, pabandykite nuplėšti kotelį – jei tai sunku padaryti, greičiausiai bus neprinokęs, o jei jį lengvai nuimate ir viduje minkštimas žalias, be rudų dėmių – jis tinkamiausias skanauti“, – sako specialistė.

„Rimi“ kulinarijos specialistai kviečia praturtinti savo pietų dėžutę maistingomis avokadų ir bolivinių balandų salotomis.

Avokadų ir bolivinių balandų salotos

Patiekalui reikės:

2 puodelių vandens (480 ml);

1 puodelio nuplautų bolivinių balandų kruopų (170 g);

2 puodelių šviežių špinatų (80 g);

1 didelio agurko;

4 „Roma“ pomidorų;

2 prinokusių avokadų;

1 citrinos sulčių;

4 šaukštų ypač tyro alyvuogių aliejaus;

pipirų ir druskos pagal skonį.

Kaip gaminti

Nedideliame puode užvirinkite vandenį, pasūdytą žiupsneliu druskos. Suberkite bolivinių balandų kruopas, uždenkite ir virkite 15 minučių arba kol vanduo įsigers. Perkelkite į vidutinio dydžio dubenį, kad atvėstų iki kambario temperatūros, tada išpurtykite kruopas. 20 minučių palaikykite jas šaldytuve.

Sudėkite špinatus, agurkus, pomidorus ir avokadą į dubenį su bolivinių balandų kruopomis ir sumaišykite.

Įpilkite citrinos sulčių, alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų ir gerai išmaišykite.

Galite pagardinti virtu kiaušiniu.

Skanaus!