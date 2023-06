Firminė L. Janušonytės krevečių sriuba: „Tokios nerasite jokiame restorane“

Vokietijoje gygvenanti Laima prieš kurį laiką save ir pažįstamus nustebino naujais talentais – sėkmingai daržininkauja ir gali didžiuotis kulinariniais atradimais.

Kasdien savo vyrui L.Janušonytė-Steinhoff ruošia pietus ir vakarienę. Ir nė kiek nesibodi namų šeimininkės vaidmens.

„Lietuvoje prie viryklės beveik neprieidavau, nes pirmiausia tam nebuvo laiko. Sporto žurnalistika įpareigodavo ir vakarais dažnai dirbti, tekdavo filmuoti rungtynes, dažnai išvažiuoti į komandiruotes. Savaitgaliai dažnai būdavo užimti. Valgyti gamindavo mano geroji mamytė, kuri gyveno su manimi.

Kadangi laiko nebuvo, nebuvo ir didelio noro šeimininkauti. Be to, man maistas nebuvo per daug svarbus. Suvalgai duonos riekę su sviestu, apibarstytu cukrumi, ir gerai. Daugiau gaminti pradėjau dar prieš išvykdama į Vokietiją.

Laikui bėgant tiesiog pasinėriau į kulinarinį labirintą ir nebegaliu sustoti. Net mama manęs klausdavo: „Iš kur tu tiek moki?“ Sakydavau: „Mamyte, taigi internetas visagalis, ten visko galima rasti. Svarbu turėti produktų.“

Tad taip įsisiautėjau virtuvėje, kad žiūriu, jog mano vyras svorio priaugo“, – pasakojo L.Janušonytė.

Paklausta, koks yra jos firminis patiekalas, Laima atsakė: „Vyrui ir draugams skaniausia yra mano krevečių sriuba. Kartais ten gali net nebūti krevečių. Šios sriubos nerasite jokiame restorane, bent aš tokio nežinau. O receptas labai paprastas. Imu vieną didelį rūgštų obuolį, nulupu, imu didelį svogūną, nulupu. Sutarkuoju burokine tarka. Tada dedu kokius du kupinus šaukštus kario. Mes mėgstame valgyti aštriai. Visa tai šiek tiek pakepu su alyvuogių aliejumi.

Mišinį suverčiu į puodą, tada ateina eilė mano nuostabiai konservuotų pomidorų košei. Tiks ir pirktiniai konservuoti pjaustyti pomidorai. Dedu truputį druskos, pipirų, paverdu. Pilu grietinėlės arba kokosų pieno.

Skoniai vienu ir kitu atveju būna skirtingi. Galiausiai įdedu kokių turiu krevečių, ir viskas. Visa paslaptis – obuolys, svogūnas ir karis, jie suteikia gerą skonį.“

Ir išbandykite firminę Laimos krevečių sriubą.

Krevečių sriuba

Reikės:

1 didelio nesaldaus obuolio

1 didelio svogūno

2 v. š. kario prieskonių (galima dėti mažiau)

druskos

pipirų

sultinio

pomidorų tyrės

grietinėlės arba kokosų pieno

krevečių

aliejaus (aš naudoju alyvuogių aliejų)

Nuluptą obuolį ir svogūną sutarkuokite, galima ir stambia burokine tarka. Dėkite vieną, aš dedu 2 didelius šaukštus kario, sumaišykite ir pilkite į keptuvę su pora šaukštų aliejaus.

Pakepinkite, ten pat suverskite apie 750 ml pomidorų tyrės. Aš naudoju savo virtą. Galima naudoti 2 indelius konservuotų gerų pomidorų savo sultyse. Pakepinkite ir viską verskite į puodą.

Pilkite apie 200 ml sultinio, dar pavirkite apie 10 min., kad skoniai susidraugautų. Įdėkite druskos, pipirų, galima bazilikų, žolelių. Pilkite grietinėlę arba kokosų pieną.

Smulkias krevetes sudėkite į puodą ir pavirkite kokias 3 min., stambias pirmiau pakepinkite su aliejumi ir tuomet sudėkite į sriubą. Skanu valgyti su čiabata.

Pagaminti užtrunka 10–15 min.