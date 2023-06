Žaibiškai išpopuliarėjęs nekeptas citrininis desertas: dieviškas ir skonis, ir vaizdas

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pastebi, kad gaivios ir sultingos citrinos vasarą atsiduria dažno pirkėjo krepšelyje. Iš jų pagamintas nekeptas desertas bus ypač gardus, o jo gaivinantis skonis puikiai derės su vasariška šiluma.

„Jeigu kiti citrusiniai vaisiai – mandarinai, apelsinai – itin išpopuliarėja šaltuoju metų laiku, tai citrinos yra paklausios ištisus metus. Rudenį jos padeda gelbėtis nuo ligų, o vasarą tampa nepakeičiamu ingredientu gaminant padažus salotoms, marinatus mėsai ar gaivų limonadą. Taip pat pastebime, kad lietuviai vis dažniau renkasi ekologiškai augintas citrinas, kurios pasižymi dar didesne verte organizmui“, – sako V. Budrienė.

Citrinų nauda – ne tik sveikatai, bet ir namams

Prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė atkreipia dėmesį, kad citrinas verta į savo mitybą įtraukti ne tik žiemą, bet ir vasarą – pavyzdžiui, dieną pradėti nuo stiklinės vandens su citrinos sultimis.

„Ne be reikalo vien pagalvojus apie citrinas prisimenamas vitaminas C. Viename vaisiuje yra apie 31 mg vitamino C, tai yra maždaug pusė rekomenduojamos paros normos. Be to, citrinos yra geras kalio šaltinis, kuris padeda kontroliuoti kraujospūdį. Jos pasižymi detoksikuojančiu poveikiu, palaiko natūralią organizmo kovą su laisvaisiais radikalais. Pastebima, kad reguliariai geriant vandenį su citrina gali sumažėti ir organizmo rūgštingumas – citrina yra vienas iš labiausiai šarminių maisto produktų ir, priešingai nei įprasta manyti, nesukelia organizmo rūgštėjimo“, – pabrėžia J. Sabaitienė.

Citrinų populiarumą ištisus metus lemia ir įvairūs jų panaudojimo būdai – ne tik kulinarijoje. Pavyzdžiui, citrinų sultys balina rankų odą, šis vaisius taip pat pašalins nemalonius ant rankų likusius kvapus po žuvies, svogūnų ar česnakų pjaustymo.

„Rūgščiosios citrinos taip pat pravers valant namus. Griežinėlis puikiai išvalys sidabrinius papuošalus, o ant pusės citrinos pabarsčius druskos, nuvalysite ir patamsėjusius vario dirbinius. Jeigu į mikrobangų krosnelę įdėsite keletą citrinos griežinėlių ir įjungsite 5 minutėms, iš jos išnyks maisto kvapas. Džiovinta citrinos žievelė, įdėta į lininį maišelį, atbaidys kandis spintoje, o citrinos sultys ar šviežia žievelė padės apsiginti nuo skruzdžių – tereikia jų padėti netoli vabzdžių patekimo į namus vietų, pavyzdžiui, mažų plyšių ir įtrūkimų, grindų lentų ar palangių“, – pataria J. Sabaitienė.

Citrininis tiramisu

Tradicinis itališkas daugiasluoksnis kavos skonio desertas yra užkariavęs daugelio širdis. Jis žavi ir tuo, kad jį nesunkiai galima pasigaminti namuose net ir neturint ypatingų kulinarinių įgūdžių.

Citrininė šio klasikinio deserto versija nėra naujiena, tačiau šiemet ji išgyvena tikrą renesansą – įspūdingai atrodantis desertas žaibiškai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „TikTok“. Pastarajame įvairūs citrininio tiramisu receptai jau peržiūrėti daugiau nei 2,5 mlrd. kartų.

Gaivaus ir paprastai paruošiamo deserto gamybai tereikės kelių bazinių ingredientų: sausainių, kiaušinių, citrinų, cukraus, sviesto, maskarponės sūrio ir grietinėlės.

Reikės:

2 pakuočių sausainių „Damų pirštelių“

Citrininiam kremui:

4 didelių kiaušinių trynių

4 didelių kiaušinių

didelio žiupsnio druskos

1,25 puodelio cukraus

2 citrinų žievelių

2–3 citrinų sulčių

110 g sviesto

Citrinų sirupui:

0,5 puodelio vandens

0,25 puodelio cukraus

1 citrinos žievelės ir sulčių

1 šakelės baziliko (nebūtina)

0,25 puodelio itališko citrinų likerio (nebūtina)

Kremui:

1,5 puodelio riebios plaktos grietinėlės

1,5 puodelio pasiruošto citrininio kremo (maždaug pusės pasigaminto)

500 g kambario temperatūros maskarponės sūrio

Kaip gaminti

Pasiruoškite kremą. Į puodą dėkite kiaušinių trynius, kiaušinius, druską, cukrų, citrinų žievelę ir sultis. Užvirkite ant vidutinės ugnies nuolat plakant. Kai užvirs, virkite apie 1 minutę arba kol sutirštės.

Supilkite kremą į dubenį ir sudėkite sviestą. Maišykite, kol ištirps. Uždenkite ir dėkite į šaldytuvą.

Imkitės sirupo gamybos. Puode sumaišykite vandenį, cukrų, citrinos sultis, citrinos žievelę ir bazilikus (jei juos naudojate). Užvirinkite, išjunkite ugnį ir leiskite atvėsti. Kai atvės, nukoškite. Jeigu naudojate – įmaišykite likerį.

Elektriniu plaktuvu išplakite grietinėlę, kol sutvirtės. Kitame dubenyje sumaišykite pusę atvėsusio citrinų kremo ir maskarponę. Gerai išmaišykite iki vientisos masės, tuomet atsargiai į mišinį sudėkite plaktą grietinėlę.

Ruoškite desertą: pamerkite sausainius į citrinų sirupą ir išdėliokite juos ant stiklinio indo dugno. Vietoje jo galima naudoti atskiras stiklines ir paruošti individualias porcijas.

Ant sausainių dėkite pusę maskarponės kremo. Toliau mirkykite pirštelius į citrinų sirupą ir sudėkite dar vieną sluoksnį. Užklokite likusiu maskarponės kremu.

Uždenkite ir laikykite šaldytuve bent 8 valandas. Paruošto patiekti tiramisu viršų aptepkite likusiu citrinų kremu ir papuoškite šviežios citrinos griežinėliais.