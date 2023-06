Skrebučiai su avokadu, braškėmis ir sūriu įtiks ir sveikuoliams, ir gurmanams

Sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, kad avokaduose gausu gerųjų riebalų, daug skaidulinių medžiagų, vitaminų bei mineralų, tad jie – puikus pasirinkimas pusryčiams.

Tinka susirūpinusiems savo svoriu

Nors itin atidžiai stebintys porcijų dydį ir lėkštės turinį bei planuojantys numesti svorio žmonės paprastai vengia riebalų, pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, jie į savo valgiaraštį tikrai gali įtraukti avokadus.

„Avokadai padeda reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje ir neleidžia jam didėti, todėl šį vaisių rekomenduojama įtraukti į diabetu sergančių žmonių mitybos racioną. Taip pat jie gali būti vartojami laikantis dietos, nes juose gausu skaidulų, didinančių sotumo jausmą bei reguliuojančių cukraus įsisavinimą žarnyne“, – naudą sveikatai vardija gydytoja dietologė.

E. Gavelienė sako, kad avokaduose galima rasti ir sveikatai svarbių vitaminų bei mineralinių medžiagų: „Avokaduose gausu vitaminų C ir E ir mineralų: kalio, cinko, mangano, seleno bei folio rūgšties, kuri svarbi baltymų apykaitai ir yra būtina ne tik besilaukiančioms moterims, bet ir vaikams ar suaugusiems. Be to, avokaduose yra augalinių sterolių, kurie organizme slopina lėtinius uždegimus.“

Tiesa, avokadai yra kaloringas vaisius, tad jį geriausia valgyti nedidelėmis porcijomis.

Kaip išsirinkti ir laikyti avokadus

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad per pastaruosius keletą metų avokadai gerokai išpopuliarėjo. Beje, jie naudojami ne tik kulinarijoje: iš avokadų spaustas aliejus ar jo ekstraktai naudojami ir įvairių grožio priemonių gamyboje.

Parduotuvėje avokadus ekspertė rekomenduoja rinktis pagal tai, kada ketiname juos valgyti. „Kietesni avokadai paprastai būna šviesiai žalios spalvos ir nokdami įgauna tamsiai žalią atspalvį, o visiškai sunokę tampa tamsiai rudos spalvos. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, jog savo spalvą iš žalios į rudą pakeičia tik „Hass“ veislės avokadai, o kitos rūšies avokadai būna lygios odos, pailgos formos ir sunokę tik suminkštėja, bet išlieka žalios spalvos.

Jei planuojate sunokusius avokadus laikyti ilgiau – dėkite juos į šaldytuvą, taip pristabdysite nokimą. O jei norite, kad avokadai sunoktų greičiau, tiesiog palaikykite saulėje arba šalia obuolių, bananų ar pomidorų – susidariusios etileno dujos paspartins jų nokimą“, – pataria specialistė.

Pasak komercijos operacijų vadovės, kad prapjautas avokadas nepajuoduotų, jo minkštimą patariama apšlakstyti citrinų ar žaliųjų citrinų sultimis ir dėti į šaldytuvą. „Avokadą taip pat galime užšaldyti, bet pirmiausia turime išimti jo kauliuką, o minkštimą pageidautina sutrinti bei sumaišyti su trupučiu citrinų sulčių. Žinoma, geriausia apsipirkimus planuoti taip, kad daug maisto likučių namuose neliktų“, – primena O. Suchočeva.

Kulinarijos technologė Lina Barčaitė pataria šaldytuve turėti avokadų: „Jie itin universalūs, tad panaudosime tiek pusryčiams su skrebučiu ar kiaušiniu, sutrinsime užtepėlę, pagardinsime salotas, o pastebėję, kad jie jau minkšti ir reikėtų greitai sunaudoti, galime pasigaminti veganiškų pyragų, šokoladinių putėsių ar naminių ledų, kuriems avokadai suteiks šilkinės konsistencijos.“

Skrebutis su braškėmis, avokadu ir buratos sūriu

Patiekalui reikės:

1 puodelio braškių;

1 avokado;

100 g buratos sūrio;

2 šaukštų šviežių citrinos sulčių;

4 mėgstamos duonos riekelių;

druskos, juodųjų pipirų;

šiek tiek balzaminio acto;

kelių svogūnų laiškų ir bazilikų papuošimui.

Kaip gaminti

1. Dubenyje sumaišykite pasmulkintas braškes, avokadą ir svogūnų laiškus, apšlakstykite juos citrinos sultimis, pabarstykite druska ir pipirais. Palikite 15 minučių pastovėti kambario temperatūroje.

2. Tuo metu duonos riekeles patepkite alyvuogių aliejumi ir pakepinkite keptuvėje, didesnėje kaitroje, vieną kartą apversdami. Perkelkite jas į lėkštę, atvėsinkite. Uždėkite ant riekelių supjaustytą buratą ir braškių salotas. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir balzaminiu actu. Papuoškite bazilikų lapeliais ir patiekite.

Skanaus!