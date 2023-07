​Išbandykite midijas pomidorų padaže pagal L. Janušonytės receptą

Vokietijoje gygvenanti Laima prieš kurį laiką save ir pažįstamus nustebino naujais talentais – sėkmingai daržininkauja ir gali didžiuotis kulinariniais atradimais.

Kasdien savo vyrui L.Janušonytė-Steinhoff ruošia pietus ir vakarienę. Ir nė kiek nesibodi namų šeimininkės vaidmens.

„Lietuvoje prie viryklės beveik neprieidavau, nes pirmiausia tam nebuvo laiko. Sporto žurnalistika įpareigodavo ir vakarais dažnai dirbti, tekdavo filmuoti rungtynes, dažnai išvažiuoti į komandiruotes. Savaitgaliai dažnai būdavo užimti. Valgyti gamindavo mano geroji mamytė, kuri gyveno su manimi.

Kadangi laiko nebuvo, nebuvo ir didelio noro šeimininkauti. Be to, man maistas nebuvo per daug svarbus. Suvalgai duonos riekę su sviestu, apibarstytu cukrumi, ir gerai. Daugiau gaminti pradėjau dar prieš išvykdama į Vokietiją.

Laikui bėgant tiesiog pasinėriau į kulinarinį labirintą ir nebegaliu sustoti. Net mama manęs klausdavo: „Iš kur tu tiek moki?“ Sakydavau: „Mamyte, taigi internetas visagalis, ten visko galima rasti. Svarbu turėti produktų.“

Tad taip įsisiautėjau virtuvėje, kad žiūriu, jog mano vyras svorio priaugo“, – pasakojo L.Janušonytė.

Daugiau apie L. Janušonytės gyvenimą Vokietijoje ir virtuvės atradimus skaitykite čia: „Buvusi sporto žurnalistė L. Janušonytė atrado netikėtą aistrą: „Nebegaliu sustoti“

Su „Savaitgalio“ skaitytojais ji pasidalijo keliais receptais. Vienas jų – midijos pomidorų padaže. Išbandykite!

Midijos pomidorų padaže

Reikės (dviem porcijoms):

1 kg midijų

4–5 v. š. alyvuogių aliejaus

3–4 česnako skiltelių

1 indelio konservuotų pomidorų savo sultyse

0,5 stiklinės baltojo vyno

druskos, pipirų, truputį cukraus

2 aitriųjų paprikų

kalendrų

čiobrelių

Midijas labai gerai nuplaukite po šaltu tekančiu vandeniu, tas geldeles, kurios užsidariusios, išmeskite. Dideliame puode su aliejumi apkepkite česnakus, aitriąsias paprikas, supilkite baltąjį vyną, sudėkite pomidorus, įberkite pipirų, druskos, truputį cukraus ir pavirkite puode kokias 3 min.

Suverskite midijas ir uždengę dangtį pavirkite, kol visai atsivers geldelės (kokias 5 min.). Išvirus ant geldelių užspauskite citrinos sulčių. Skanaukite su čiabata arba keptomis bulvytėmis.