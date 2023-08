Salotos stiklainyje tiks ir į darbą, ir į gamtą: patarimai, kaip jas ruošti

Stiklainyje gražiai suguldytos spalvingos salotos – ne tik gražus, bet ir patogus sprendimas, leidžiantis sutaupyti daug laiko. Pavyzdžiui, jeigu sekmadienį pietums gaminate salotas, iš karto pasiruoškite ir dar dvi kitas ateinančioms dviem dienoms.

„Mažiau ruošos, mažiau indų plovimo, daugiau laisvo laiko ir, beje, bus lengviau laikytis dietos ar valgyti sveikiau, jei šaldytuve jau lauks paruoštas maistas. Be to, salotos taip pat yra geras variantas stengiantis nešvaistyti maisto, o kartu – ir pinigų. Galbūt visos salotos ar visos paprikos vienai porcijai nereikia, bet jeigu gaminsite iškart kelias jų – tikrai sunaudosite visą daržovę“, – sako prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

Salotų stiklainyje privalumai

Sveikam patiekalui paruošti nebūtina apsiriboti tik įprastomis salotomis ir tokiomis tradicinėmis daržovėmis, kaip agurkai, pomidorai, paprikos.

„Lietuviai drąsiai eina gastronominių eksperimentų keliu – į pirkinių krepšelius krauna lapinius kopūstus, sultenes, Azijos kopūstus „Pak choi“, jas praturtina avinžirniais, kruopomis, sūriu, kepta žuvimi ar mėsa. Stiprėjantis dėmesys sveikam gyvenimui būdui atsispindi ir pirkėjų elgesyje – salotų, daržovių, vaisių pardavimai nuosekliai auga“, – sako Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Pasigaminus įvairių ingredientų turinčių salotų stiklainyje, gali kilti klausimas – kaip jas valgyti? Galite tokias salotas valgyti tiesiai iš stiklainio, bet tai nebus labai patogu, be to, bus sunku gerai išmaišyti ingredientus. Lengviausia salotas perkelti į gilią lėkštę, nes pilant turinį, viskas gražiai susimaišys su padažu. Būtent dėl to ruošiant salotas stiklainyje derėtų laikytis produktų dėjimo tvarkos.

Taisyklės, kad salotos išliktų šviežios

Daržovių žinovė atskleidžia ingredientų eiliškumo logiką: stiklainio apačioje turi būti tie produktai, kurie panirs į padažą (t. y., kartu ir marinuosis), o aukščiau – tie, kurie turi likti sausi. Naudojant sausus produktus reikėtų laikytis taisyklės, kad kuo aukščiau jis dedamas, tuo turi būti lengvesnis. Pasak J. Sabaitienės, eilės tvarka turėtų būti tokia:

1. Padažas arba užpilas. Supilkite jį į stiklainio dugną. Geriausia rinktis aliejaus pagrindu pagamintus padažus, pavyzdžiui, sumaišytus su citrinos sultimis ir mėgstamais prieskoniais. Jeigu padažas jogurto ar grietinės pagrindu, turėkite omenyje, kad jie turi būti švieži – juk pieno produktai greitai genda. Ant dugno taip pat galite užpilti, pavyzdžiui, barbekiu padažo, mėgstamos salsos, dzadzikio.

2. Kietos žalios daržovės, turinčios mažai sulčių, ankštinės daržovės, konservuotos daržovės. Principas paprastas – tai padės išvengti daržovių suminkštėjimo. Supjaustytas pomidoras taps neskanus ir minkštas jau po kelių valandų gulėjimo padaže. Pačiame dugne galima dėti smulkintų morkų, paprikų, ridikėlių, salierų, kaliaropių, raudonųjų kopūstų, virtų burokėlių. Taip pat puikiai tiks ankštinės daržovės (pavyzdžiui, pupelės) ar alyvuogės.

3. Žuvis, mėsa, tofu. Metas baltymams. Dėkite keptos mėsos gabaliukų, mažyčių mėsos kukuliukų, kepto tofu, prieskoniuose pakepintų avinžirnių, tuną, lašišą ar kitą produktą. Svarbu šiuos priedus į stiklainį dėti tik tada, kai jie visiškai atvėsę.

4. Kruopos, ryžiai, dribsniai, makaronai. Jeigu juos dėsite ant dugno, jie pradės sugerti padažą ir suminkštės. Patogiau juos dėti aukščiau, atokiau nuo drėgnų produktų. Salotoms skirtus makaronus visada virkite al dente, o nukošus perliekite šaltu vandeniu. Tai padės jiems nesulipti. Kruopas ar ryžius virkite tiek, kad jie būtų birūs, ir papurtykite šakute, kad nesuliptų. Žinoma, angliavandenių sluoksnį galite praleisti.

5. Sūris. Jei norite, kad jis liktų sausas, dėkite jį ant angliavandenių sluoksnio. Jei norite, kad sūris pasimarinuotų (pavyzdžiui, feta), galite jį dėti ir ant dugno.

6. Daržovės ir vaisiai. Čia geriausiai tinka agurkai, svogūnai. Žinoma, dera ir pomidorai – tik verčiau naudoti perpus perpjautus mažuosius, nes dideli gali išskirti pernelyg daug sulčių.

7. Žolelės ir salotos. Rinkitės salotas storais, tvirtais lapais. Puikiai tiks romėniškos, ledo, rukolos, mažieji špinatai. Nuplautas salotas kruopščiai nusausinkite ir dėkite ant viršaus.

8. Riešutai ir sėklos. Jeigu norite papildomo traškumo, paskrudinkite mėgstamų riešutų ar sėklų, ir šiems atvėsus, jais pabarstykite salotas.

Ko vengti? J. Sabaitienė vardija: majonezinių padažų, nepakankamai termiškai apdorotos mėsos, žalios žuvies, pusiau minkštų kiaušinių, sudžiūvusių daržovių, pernokusių vaisių. Salotas derėtų suvalgyti per dieną ar dvi. Ir atminkite, kad kiaušiniai, žuvis ir pieno produktai genda greičiau, todėl salotas su jų priedais reikėtų suvalgyti pirmiausia. Jeigu norite, kad salotos išstovėtų ilgiau – nedėkite padažo, o jį užpilkite tik prieš valgant.

Itališkos pastos salotos stiklainyje

Reikės:

0,75 l stiklainio,

60 g smulkių makaronų,

65 g mini mocarelos rutuliukų,

50 g vyšninių pomidorų,

1 svogūno laiškų,

saujelės šviežių gražgarsčių,

60 g virtų arba konservuotų avinžirnių.

Bazilikų padažui:

1 česnako skiltelės,

15 g anakardžių,

0,5 puodelio bazilikų lapelių,

druskos pagal skonį,

1–2 šaukštų alyvuogių aliejaus,

1 šaukšto tarkuoto parmezano sūrio,

0,5 šaukšto citrinos sulčių.

Gaminame

Išvirkite makaronus al dente pasūdytame vandenyje, nusausinkite ir perliekite šaltu vandeniu. Mocarelą perpjaukite pusiau arba ketvirčiais, susmulkinkite svogūnų laiškus.

Pasigaminkite padažą: česnaką išspauskite, anakardžių riešutus gerai sutrinkite grūstuvėje. Dalimis dėkite baziliko lapelius, įberkite druskos ir toliau trinkite. Supilkite alyvuogių aliejų, įberkite parmezano ir išmaišykite.

Galiausiai įpilkite citrinos sulčių ir 1–2 šaukštus šalto vandens.

Ant stiklainio dugno dėkite bazilikų padažą, tada – avinžirnius, makaronus, sūrį, pomidorus, svogūnų laiškus, rukolą. Uždarykite stiklainį ir padėkite į šaldytuvą. Salotas iš šaldytuvo išimkite likus keliolikai minučių iki planuojamo valgymo.

Salotos su tunu ir kietai virtu kiaušiniu

Reikės:

0,75 l stiklainio,

5–7 juodųjų alyvuogių,

100 g vyšninių pomidorų,

70 g agurkų,

0,5 skardinės tuno savo sultyse,

1/3 raudonojo svogūno,

1 kietai virto kiaušinio,

30 g špinatų.

Padažui:

2 šaukštų alyvuogių aliejaus,

1 šaukšto baltojo vyno acto,

0,5 šaukšto švelnių garstyčių,

druskos ir pipirų.

Gaminame

Pomidorus ir alyvuoges perpjaukite pusiau, agurkus susmulkinkite, nusausinkite tuną, pasmulkinkite špinatų lapelius, o svogūną supjaustykite plonomis plunksnelėmis. Padažui skirtus ingredientus sudėkite į dubenėlį ir gerai išmaišykite.

Ant stiklainio dugno dėkite padažą, tuomet alyvuoges, tuną, svogūną, agurkus, pomidorus, perpus arba ketvirčiais perpjautus kiaušinius ir špinatus. Uždarykite, dėkite į šaldytuvą ir suvalgykite per parą.